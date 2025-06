¿Dónde está Ashley Vargas? Bomberos Navales exploran los peligrosos acantilados de Paracas para hallar a la piloto FAP

Rescatistas avanzan en los difíciles acantilados de Paracas en la búsqueda de la alférez Ashley Vargas. - Crédito: Bomberos Navales / Carlos Huallpa

La búsqueda de la alférez de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Ashley Vargas Mendoza, desaparecida hace más de dos semanas en un vuelo de instrucción en Pisco, continúa sin pausa. El operativo de rescate se ha intensificado especialmente en los peligrosos acantilados que rodean la Playa Mendieta, en la Reserva Nacional de Paracas, un terreno extremadamente complejo y peligroso que ha exigido la intervención de especialistas altamente capacitados.

Durante estos 15 días, los Bomberos Navales han liderado la exploración en zonas inaccesibles, descendiendo con arneses y equipamiento técnico a las rocas inestables y cavernas erosionadas por el mar y el viento. Estos acantilados representan un riesgo extremo para cualquier persona, pero para los rescatistas, cada metro recorrido es un paso vital para intentar encontrar alguna pista que permita esclarecer el paradero de la joven piloto.

Bomberos Navales: Restos del avión de la piloto Ashley Vargas fueron encontrados por “los pescadores y la familia”, no por la FAP - Fuente: Exitosa

La operación de búsqueda también se desarrolla en el mar, con el apoyo del equipo voluntario de Rescate Acuático de Bomberos Navales y el uso de drones para patrullajes aéreos y comunicación terrestre.

Mientras tanto, la familia de Ashley se mantiene en la zona, acampando en la Playa Mendieta pese a las bajas temperaturas y las adversas condiciones climáticas. La incertidumbre y el dolor se mezclan con la esperanza y la fuerza que mantienen para no rendirse. Ellos han hecho un llamado público para que la búsqueda siga, recordando que “Ashley no está sola”, y resaltan la movilización de voluntarios, amigos y ciudadanos que apoyan en la misión de encontrarla.

Especialistas descienden con arneses en zonas inaccesibles y rocas inestables en la Reserva Nacional de Paracas. - Crédito: Bomberos Navales / Carlos Huallpa

Sin embargo, las tareas de búsqueda se han visto complicadas. Las densas nubes han impedido varios sobrevuelos que podrían haber facilitado la localización desde el aire, y la familia sospecha que la vegetación marina podría estar ocultando restos del avión o incluso la propia aeronave, dificultando aún más el rastreo desde la superficie.

El equipo de rescate, bajo la coordinación del instructor Carlos Huallpa, se prepara para continuar con las labores de búsqueda en Paracas. - Crédito: Bomberos Navales / Carlos Huallpa

Familia evalúa acusar a la FAP por homicidio simple

Mientras la búsqueda continúa, la familia de Ashley ha expresado su convicción de que la piloto ha fallecido, y no solo eso, también evalúan presentar una denuncia penal contra la Fuerza Aérea del Perú por el presunto delito de homicidio simple. Esta grave acusación surge por la falta de transparencia en la entrega de información técnica clave relacionada con el avión y los sistemas de emergencia, aspectos fundamentales que podrían explicar las causas del accidente.

omberos Navales lideran la operación en acantilados y zonas inaccesibles, utilizando equipos técnicos y drones para seguir la búsqueda de la alférez Ashley Vargas en la Reserva Nacional de Paracas. - Crédito: Bomberos Navales / Carlos Huallpa

José Ocampo, abogado y representante legal de los padres de Ashley Vargas, ha señalado que desde la Fiscalía Provincial Corporativa de Pisco se ha solicitado documentación vital para esclarecer el caso, pero hasta el momento la institución militar no ha cumplido con entregar los informes solicitados. Entre los puntos más críticos se encuentra el sistema de eyección del avión, que es el mecanismo que permite al piloto abandonar la aeronave en situaciones de emergencia. Según Ocampo, si este sistema falló, la alférez no habría podido eyectarse ni activar el geolocalizador manual que llevaba consigo.

“Si tienen la certificación de Martin-Baker, que la exhiban. El tema de los asientos es crucial. Los pirocartuchos, que son los que eyectan el avión, no se habrían activado. Al no producirse eso, Ashley no habría eyectado”, afirmó el abogado, subrayando además que la Fuerza Aérea habría intentado restringir la comunicación de los familiares, internando al padre de la piloto para evitar declaraciones públicas.

Operativo en acantilados peligrosos y mar abierto busca a la piloto desaparecida desde hace dos semanas. Crédito: Bomberos Navales / Carlos Huallpa

Detalles del vuelo y últimas comunicaciones

El 20 de mayo pasado, la alférez Vargas despegó desde la Base Aérea de Pisco con un plan de vuelo detallado: rumbo hacia la isla Zárate, seguido por la Laguna Grande, para luego ingresar al polígono de entrenamiento y realizar simulaciones de ataque aéreo. A los seis minutos del despegue, mantuvo su última comunicación con la torre de control de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac). Desde ese momento, no se registraron más señales.

Algunos lugareños que estaban realizando faenas de pesca en las orillas de la playa de Paracas, indicaron que vieron a la aeronave volar a baja altura y que desprendía humo. Una mujer, aseguró haber visto la avioneta dirigirse a una pequeña isla y que al dar la vuelta la perdió de vista pero, segundos después, escuchó una explosión.

Fuente: Exitosa TV

Familiares y abogados sostienen que la FAP no ha puesto en conocimiento ni a la Fiscalía ni a los familiares las coordenadas del localizador que debería haber sido activado tras la eyección, si es que esta se hubiera producido. Esta falta de información aumenta la preocupación y genera suspicacias sobre el manejo del caso.

La esperanza intacta de encontrarla

A pesar del paso de los días y la incertidumbre, la comunidad que rodea la Reserva Nacional de Paracas no ha dejado de apoyar a la familia Vargas. Voluntarios, rescatistas y habitantes han unido fuerzas para cubrir cada sector, desde las playas hasta los cerros y los acantilados, sin dar espacio a la resignación.

Dos cruces instaladas en Playa Mendieta simbolizan la esperanza y la memoria en la búsqueda de la alférez Ashley Vargas. - Crédito: Bomberos Navales / Carlos Huallpa

En Playa Mendieta, dos cruces han sido instaladas como símbolos de memoria y esperanza. La familia, por su parte, sigue firme, resistiendo las duras condiciones del lugar y confiando en que la búsqueda, en tierra, mar y aire, dará frutos.

El padre de la joven desaparecida, Edgar Vargas, expresó con profunda determinación que no abandonará la búsqueda de su hija. “Voy a tratar de hacer lo que pueda, con familiares y amigos. Ahí estamos, dándole. No me voy a mover de este desierto. Yo sigo buscando (...) Yo no voy a perder las fuerzas para seguir buscando a mi hija”, dijo visiblemente afectado a radio Exitosa e indicó que seguirá luchando sin descanso.