Familia de Ashley Vargas denuncia indolencia por parte de la FAP: “Han hablado más del avión que de la misma piloto”

Piloto Ashley Vargas - Andina

En un conmovedor comunicado, parientes y amigos de Ashley Vargas Mendoza expresaron su frustración e impotencia tras seis días de su desaparición. La joven piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) se ha convertido en el centro de una búsqueda que ha movilizado a diversas entidades y voluntarios, a excepción de la misma institución a la que pertenece, según denunció la familia.

A través de un comunicado dirigido especialmente a la institución, denunciaron una aparente falta de respuestas y de interés.“Nuestra motivación es encontrar a Ashley Vargas y nos produce coraje ver la indolencia de la FAP. Ya han pasado seis días y no tenemos respuestas, seis días donde se evidencia de lo que adolece nuestra gloriosa Fuerza Aérea del Perú”, señalaron.

Cuestionaron también que la aviadora no solo se alistó para servir a su patria, sino que también esperaba el respaldo de la institución a la que representaba con honor, pero que ello no ha pasado. “La vida parece no significar nada, por parte de ellos se ha hablado más del avión KT-1P que de la misma piloto”, expresaron.

Aseguraron que seguirán luchando para obtener respuestas y encontrar a la joven aviadora. Subrayaron que los responsables dentro de la institución deberán enfrentar las consecuencias de lo ocurrido y que no se detendrán hasta que el caso se esclarezca.

Comunicado de la familia de Ashley Vargas

El comunicado se dio luego de que publicaran un video preguntándose por los 150 militares que participarían de la búsqueda. “Dicen que están sondeando la zona día y noche y es mentira. Aquí a las 6:00 p.m. todos se van. Dicen que hay 150 oficiales en la búsqueda. Han mandado cinco militares, nada más. Y encima no han querido ayudar porque dice que se van a ensuciar los zapatos en ese fango”, se oye en la grabación.

“Dicen que hay diez buzos. No hay nadie. Está vacío. Estamos solos en toda la playa. Los únicos que han ayudado de verdad han sido los bomberos Voluntarios de Lince. De Lince han venido a Paracas a ayudar. Ellos sí han ayudado bastante. Pero ahí nadie más. Ni la FAP, ni los militares de tierra. Las embarcaciones que están en el mar son pura finta, pura pantalla. No hacen nada”, agregaron.

Familiares de la piloto de la FAP, Ashley Vargas, cuestionan falta de ayuda para encontrarla "¿Dónde están los 150 militares enviados?", indican. (Video: Unidos por FAP Ashley Vargas)

“No pierdo la esperanza”

Édgar Vargas Escobedo, padre de la joven, dejó en claro que no pierde las esperanzas de encontrar a su hija, de quien no hay rastros desde el martes 20 de mayo, cuando la aeronave de instrucción KT-1P en la que viajaba se precipitó al mar de Paracas.

Ashley Vargas Mendoza es una joven piloto de 24 años, originaria del distrito de Leimebamba, en la región de Amazonas. Desde muy temprana edad destacó por su servicio e intelecto, lo que la llevó a formar parte del COAR de La Libertad (Virú) donde su disciplina la convirtió en una de las estudiantes más sobresalientes. Logró ocupar el primer puesto de su promoción durante todos los años de su formación en la Escuela de Oficiales de la institución, lo que le permitió alcanzar el rango de Brigadier General en su tercer año. Este logro la posicionó como la tercera mujer en la historia de la FAP en obtener tal distinción.

Incluso, la misma presidenta Dina Boluarte la reconoció en 2022 con la Espada de Honor por su esfuerzo y dedicación. Su historia personal y profesional refleja una vida dedicada al servicio y al amor por su país. El último video que grabó antes de desaparecer revela que se encontraba muy emocionada por graduarse.

“Mañana es mi último vuelo como alumna piloto. Ya tengo mi indicativo también, es ‘Chitara’. Lo que pasa es que en la base estamos sin luz. He venido a una cafetería junto con algunos de mi promoción para poder utilizar sus enchufes en lo que pedimos algo para comer. Justo mañana tenemos ‘expo’. Estamos aquí. Mañana tengo nuevo celular para llamarte”, dijo en el video publicado por la cuenta de X/Twitter @RogerArdely.