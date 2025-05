Padre de Ashley Vargas no pierde la esperanza de encontrar a su hija: “No voy a perder las fuerzas”

La familia de la piloto Ashley Vargas sigue esperando noticias sobre su paradero. | Fuente: Exitosa

La familia de la piloto Ashley Vargas sigue esperando noticias sobre su paradero. La joven de 24 años desapareció el 20 de mayo durante una misión de instrucción en la ciudad de Pisco, en Ica, cuando realizaba una práctica de navegación táctica.

El avión en el que viajaba, un KT-1P, perdió repentinamente la señal de radar y desde entonces no se ha tenido información concreta sobre su ubicación. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el rastro de la piloto sigue perdido, aunque la familia no pierde la esperanza.

Han transcurrido siete días desde la desaparición de Ashley, y aunque la Fuerza Aérea del Perú (FAP), junto con la Marina de Guerra, la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos, iniciaron un operativo de búsqueda, la familia asegura que los esfuerzos se han visto reducidos en los últimos días. Sin embargo, el padre de la joven, Edgar Vargas, ha decidido no rendirse.

En una entrevista reciente, Edgar compartió su determinación por encontrar a su hija, asegurando que la búsqueda no se detendrá hasta tener respuestas claras.

“Yo sigo aquí en el desierto. Hoy llegué a las 02:00 a.m. y traje unos buzos por mi cuenta. Voy a tratar de hacer lo que pueda, con familiares y amigos, y ya estamos en la búsqueda. Ahí estamos, dándole. Hermano, desde ya te digo que no me voy a mover de este desierto. Yo sigo buscando”, dijo el padre, visiblemente afectado a Exitosa.

“No voy a perder las fuerzas”

Edgar Vargas dejó claro que no descansará hasta encontrar a su hija. La búsqueda no solo ha sido una tarea de las autoridades, sino que la familia ha tomado un rol activo en las labores de rescate.

“Yo no voy a perder las fuerzas para seguir buscando a mi hija”, comentó. El padre agregó que la familia y los amigos están comprometidos con la misión, incluso tomando la iniciativa de contratar buzos para reforzar la búsqueda en las aguas cercanas a Pisco.

Con el paso de los días, la angustia y la incertidumbre aumentan, pero el padre se mantiene firme. Aunque las autoridades continúan con los operativos, él asegura que no se detendrá hasta que encuentre a su hija, aunque ello implique seguir adelante con recursos propios y el apoyo de su círculo cercano.

Bomberos también participan en la búsqueda de Ashley Vargas

Carlos Huallpa, director de los Bomberos Navales del Perú, explicó que desde el domingo pasado, los bomberos han comenzado a rastrear las playas y las islas cercanas a la zona donde se perdió el rastro de la aeronave. Entre las áreas que se están cubriendo se encuentran las islas Panetón y otros islotes de la región.

Huallpa detalló que la búsqueda se realiza en intervalos, utilizando embarcaciones para cubrir grandes áreas del mar. “Estamos haciendo la búsqueda en todo lo que es playa y las islas que están al frente, llamados Panetón y otros islotes. Estamos haciendo día por medio con embarcaciones para realizar ese tipo de apoyo a la familia que lo está solicitando”, indicó el director de Bomberos Navales.

El trabajo de los bomberos no ha estado exento de dificultades. Las embarcaciones, afectadas por las algas y las rocas en la zona, han sufrido daños en sus motores, lo que ha obligado a los bomberos a realizar mantenimientos frecuentes.

“Somos tres bomberos, estamos con dos embarcaciones. Vamos a estar hasta el día jueves, luego regresamos para hacer mantenimiento a los motores. El día sábado y domingo regresamos con seis embarcaciones para seguir apoyando a la familia de la alférez desaparecida”, añadió Huallpa.

A pesar de los contratiempos, el compromiso de los bomberos sigue siendo firme. Las autoridades continúan con los esfuerzos por localizar a la piloto desaparecida, y el padre de Ashley, con su inquebrantable fe, sigue adelante en su incansable búsqueda.