“Es un hecho que la piloto Ashley Vargas ha fallecido”: familia evalúa denunciar a la FAP por homicidio simple

Fuente: RPP

La familia de la alférez Ashley Vargas, desaparecida el pasado 20 de mayo durante un vuelo de instrucción en Pisco (Ica), evalúa presentar una denuncia penal contra la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por el presunto delito de homicidio simple.

En diálogo con RPP, el abogado José Ocampo, representante legal de los padres de la piloto, explicó este lunes que la posible denuncia se basa en la falta de entrega de información técnica clave sobre el estado de la aeronave y los sistemas de emergencia a bordo.

“La Fiscalía, en su momento, ha solicitado toda la información para transparentar toda la operación en la que falleció —porque prácticamente es un hecho que ha fallecido— la alférez FAP. Nosotros hemos pedido, como un tema central, que transparenten los mantenimientos del avión, el tema de los asientos, a través del fabricante, quien da la certificación (...) y, sobre todo, de los pirocartuchos", afirmó en la emisora.

Uno de los aspectos más delicados para los familiares es el sistema de eyección del avión. De acuerdo con Ocampo, si este mecanismo falló, la piloto no pudo abandonar la aeronave ni activar su geolocalizador manual, que llevaba consigo en el bolsillo del uniforme.

El abogado José Ocampo cuestionó la ausencia de información sobre el mantenimiento del avión, los asientos y los pirocartuchos

La ruta del vuelo incluía despegue desde la Base Aérea de Pisco hacia la isla Zárate, con continuidad hacia la Laguna Grande. Luego debía dirigirse al punto “Cerro Virgen”, ingresar al polígono de entrenamiento, simular un ataque aéreo y regresar a tierra.

A los seis minutos del despegue, la alférez se comunicó por última vez con la torre de control de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac). Desde entonces, no se registró ninguna otra señal.

“Si tienen la certificación de Martin-Baker, que la exhiban (...) El tema de los asientos es crucial. Los pirocartuchos, que son lo que eyecta el avión, no se habrían activado. Al no producirse eso, Ashley no habría eyectado. Y solo Ashley podía activar su geolocalizador una vez que se encuentra en el mar o en la superficie terrestre, porque es un tema manual”, detalló el abogado.

También denunció que la FAP intentó restringir el contacto de la familia con la opinión pública. “La comunicación con la familia, lamentablemente, siempre fue cero. Lo que les preocupó fue callar al padre. Lo internaron en la villa y le dijeron que no tenía que dar declaraciones. Cuando recién empezamos a dar comunicaciones, (la relación) se resquebrajó de tal manera que mi primo tuvo que salir para tener libertad de acción”, relató.

Ocampo acusó a la FAP de intentar silenciar a la familia y de no colaborar con la investigación fiscal, pese a la apertura de una investigación preliminar por homicidio culposo

Criticó además al comandante general de la institución, Carlos Chávez, por centrarse en la exposición mediática sin proporcionar datos a las autoridades. “Deben ponerse a trabajar para que presenten la documentación a la Fiscalía. A la fecha, no han presentado ni un solo escrito. Lejos de estar en conferencias o de perseguir a los testigos que han evidenciado que la aeronave botaba humo antes de caer al mar, vayan a la Fiscalía a presentar la documentación. ¿O no la tienen?”, cuestionó.

Refirió que la Fiscalía Provincial Corporativa de Pisco ya inició una investigación preliminar por homicidio culposo, aunque advirtió que el caso podría avanzar hacia una calificación más grave. “Si no demuestran que esos asientos estaban debidamente certificados y no se pudo accionar en su momento, será otra la categoría que deba tener esto, por dolo eventual”, dijo.

“Dependiendo de la documentación que envíen y la evaluación que se haga a través de nuestros propios peritos, en su momento evaluaremos ampliar la denuncia por homicidio simple”, concluyó.

Versión de la FAP

En la víspera, la FAP sostuvo que la aeronave KT-1P presentaba condiciones operativas adecuadas antes del vuelo y desestimó las afirmaciones que la califican como obsoleta. La institución precisó, además, que los padres de la alférez permanecieron en la Base Aérea durante la primera semana tras el incidente, y que su salida se produjo por decisión propia hace tres días.

En respuesta a las declaraciones de Ocampo, el general Chávez cuestionó su competencia técnica en temas aeronáuticos. “No tiene conocimientos de aviación o técnicos, y lo único que hace es crear confusión y dañar las esperanzas de la familia”, afirmó.