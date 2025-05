“Pasó botando humo negro”: Testigo revela que vio avioneta de la piloto Ashley Vargas antes de desaparecer en el mar

Piloto Ashley Vargas - Andina

Ashley Vargas Mendoza, alférez de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), continúa desaparecida tras el accidente de su aeronave KT-1P el 20 de mayo, durante una misión de instrucción en navegación táctica cerca de la isla Zárate, en Pisco. El último contacto se perdió a las 16:08 horas, y partes de la aeronave fueron halladas posteriormente en un islote cercano.

La familia de Ashley ha denunciado haber recibido llamadas falsas de personas que afirmaban haberla encontrado con vida, solicitando dinero para su rescate. Estas informaciones fueron desmentidas por las autoridades, quienes confirmaron que no se ha hallado a la piloto.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco ha iniciado una investigación preliminar para determinar las responsabilidades en torno a la desaparición de Vargas. Se están solicitando informes técnicos sobre la aeronave y las capacitaciones de los pilotos, en coordinación con un equipo especial de investigación de accidentes aéreos de la FAP.

Mientras tanto, las labores de búsqueda continúan en la playa Mendieta, ubicada en la Reserva Nacional de Paracas. La familia de Ashley lamentó el poco apoyo recibido por parte de las autoridades, por lo que piden ayuda internacional y a la ciudadanía para tener colaboración con vehículos y donaciones para cubrir los costos de combustible y alquiler de unidades necesarias.

“¿Dónde están los 150 militares que dijeron haber enviado? No nos usen para encubrir sus falencias, ayúdennos a encontrar a Ashley”, reclamaron a través de redes sociales.

Familiares de la piloto de la FAP, Ashley Vargas, cuestionan falta de ayuda para encontrarla "¿Dónde están los 150 militares enviados?", indican. (Video: Unidos por FAP Ashley Vargas)

Testigo vio aeronave de Ashley antes de desaparecer

En una conversación con el abogado de la familia de Ashley Vargas, José Ocampo, un testigo relató que logró seguir la trayectoria de la aeronave que pilotaba la alférez, pero varios contratiempos impidieron que pudiera continuar el seguimiento.

El hombre explicó que, en un momento, durante una caminata, vio la avioneta expulsando humo negro. Sin embargo, perdió de vista el avión cuando éste pasó detrás de un cerro y, al subir para continuar observando, ya no pudo localizarlo, dejando solo el rastro de humo en el aire.

El testigo también mencionó que durante los últimos momentos en los que pudo ver la aeronave, observó la presencia de otras dos avionetas en la zona: una de color naranja y otra verde. Sin embargo, luego de unos segundos, ambas aeronaves se alejaron de la escena, sin que pudiera obtener más detalles sobre su participación en los hechos.

“Para la parte de atrás estábamos haciendo una caminata y pasa la avioneta botando humo negro. Nosotros le perdemos la vista justo por el piñón de acá, y ya no la volvimos a ver. Cuando subimos a mirar, ya no había nada, solamente había el rastro del humo sobre el mar. Fue todo lo que vimos. No vimos un paracaídas que se eyectó en el cielo, nada de eso”, relató el testigo.

Para Ocampo, la avioneta en donde se encontraba su sobrina no cayó sobre tierra firme, sino que se habría perdido en el mar. “Además, nos hace suponer que el asiento en donde estaba sentaba Ashley no eyectó”, dijo el letrado para Exitosa Noticias.

Tío de la joven piloto Ashley Vargas pidió a la autoridades continuar la búsqueda hasta hallar su cuerpo. (Foto: Infobae Perú/ RPP/Difusión)

Asimismo, criticó la falta de comunicación entre la institución. “Lamentablemente, la familia siempre se encuentra al margen. Los comunicados oficiales siempre salen de la FAP. La familia no interviene en nada ni es informada de nada. Nos enteramos de todo a través de lo que hacen en el teatro de operaciones o por comunicados. No tenemos un equipo que trabaje con la familia”, denunció.

“La familia está en un lado, y ellos están en sus decisiones propias de su realidad castrense, de sus secretos y actividad propia de su institución. Creo que el interés cada día es menos”, añadió.