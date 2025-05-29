Hernando de Soto queda fuera de las elecciones 2026: ¿Por qué renunció al partido Progresemos?

Hernando de Soto ya no será candidato a la presidencia en el 2026. (Foto: Gestión)

Las elecciones presidenciales se celebrarán el próximo 12 de abril y mientras algunos políticos empiezan a perfilar sus candidaturas, otros salen de la carrera electoral. Es el caso de Hernando de Soto, economista quien en el 2021 intentó llegar a Palacio de Gobierno y planeaba volver a hacerlo en el 2026.

Sus diferencias con la dirigencia del partido Progresemos motivaron su renuncia a la organización y convirtieron en casi nulas sus posibilidades de sumarse a la contienda electoral. En julio de 2024, se firmó un acuerdo con el presidente del partido, Paul Jaimes, invitando a ser el candidato presidencial para las elecciones generales de 2026. En dicho acuerdo, ambas partes se comprometieron a adoptar el ideario, los equipos, y las estrategias.

Hernando de Soto volverá a postular a la presidencia en el 2026. Foto: Facebook - Paul Jaimes / Facebook - Hernando de Soto

Pese a esto, De Soto afirmó que “nada se ha hecho para implementar lo acordado” y denunció que su imagen fue utilizada en pintas y paneles del partido sin su permiso. Además, expresó su preocupación por la inclusión en Progresemos de personas con antecedentes judiciales cuestionables. “¿Cómo podemos luchar contra el crimen organizado, si el partido alberga en sus fueros a personajes cuestionados? ¿Cómo pueden hacerse promesas electorales fiables si desde el comienzo no honran los acuerdos políticos firmados?”, escribió en su comunicado el excandidato.

Cuarto lugar

En las elecciones generales de Perú de 2021, Hernando de Soto se postuló como candidato presidencial representando al partido Avanza País. Su campaña se distinguió por un enfoque económico centrado en reformas estructurales del sistema de propiedad y la promoción del libre mercado, temas en los que De Soto tiene amplia experiencia y reconocimiento internacional. Como parte de su estrategia, buscó posicionarse como una alternativa técnica y experta frente a los candidatos tradicionales, apelando a la necesidad de modernizar la economía peruana y resolver problemas de informalidad y propiedad.

Hernando de Soto postuló a la presidencia en el 2021 con el partido Avanza País. (Foto: Avanza País)

A pesar de estos esfuerzos, De Soto no logró obtener el apoyo necesario para avanzar a la segunda vuelta electoral. En los resultados oficiales, se ubicó en la cuarta posición, con un porcentaje de votos que, aunque significativo, no fue suficiente para consolidar su candidatura entre las principales opciones del electorado peruano. Su participación reflejó un respaldo notable en sectores urbanos y de clase media, interesados en sus propuestas de desarrollo económico y legalización de la propiedad. Sin embargo, la fuerte competencia y la polarización política del país complicaron sus aspiraciones presidenciales.

Los próximos comicios

En las elecciones generales de Perú de 2026, los ciudadanos elegirán a diversas autoridades que desempeñarán roles fundamentales en el gobierno del país. Entre los puestos más destacados, se elegirá al presidente y dos vicepresidentes, quienes encabezarán el poder ejecutivo. Estos cargos son cruciales para dirigir las políticas gubernamentales y responder a los desafíos económicos y sociales que enfrenta Perú.

La jefa de Estado recordó que los peruanos y peruanas elegirán al próximo mandatario, diputados, senadores y parlamentarios andinos. (Fuente: Canal N)

Además del ejecutivo, los votantes elegirán a los miembros del Congreso de la República, formado por 130 diputados y 60 senadores. El Congreso es el encargado de elaborar, aprobar y supervisar las leyes del país. Los congresistas elegidos también tendrán la responsabilidad de fiscalizar al gobierno, asegurando transparencia y accountability en la administración nacional.

Otro componente de estas elecciones es la selección de representantes para el Parlamento Andino, una institución supranacional que busca integrar y promover la cooperación entre los países miembros de la Comunidad Andina. Estos representantes desempeñarán un papel en la formulación de políticas y proyectos de integración regional.

Estas elecciones son fundamentales para definir el rumbo político de Perú en los próximos años, marcando el inicio de nuevas administraciones que tendrán la tarea de afrontar los retos nacionales e internacionales de la actualidad.