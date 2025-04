¿Habrá clases en los colegios este 2 de mayo por el Día del Trabajador? Esto dice el Minedu

¿Habrá clases el viernes 2 de mayo? Aquí te lo aclaramos. Foto: composición Andina

El feriado del 1 de mayo, Día del Trabajador, se acerca, y con el fin de promover el turismo interno y dinamizar la economía regional, el gobierno de Dina Boluarte ha dispuesto que el viernes 2 de mayo sea un día no laborable. La medida, establecida en el Decreto Supremo Nº 042-2025-PCM, brindará a los trabajadores y entidades del sector público un descanso prolongado, reanudando sus actividades el lunes 5 de mayo.

Sin embargo, esta decisión ha generado incertidumbre entre los padres de familia, quienes se preguntan si sus hijos deberán asistir al colegio o si podrán disfrutar de un fin de semana largo. La confusión se debe a la falta de especificidad sobre la aplicación de la medida en el ámbito educativo.

Según aclaró el Ministerio de Educación (Minedu) a Infobae Perú, los colegios públicos del país no tendrán clases el viernes 2 de mayo. Al ser un día no laborable para el sector público, todos los trabajadores del Estado, incluidos los docentes y personal administrativo de los colegios públicos, descansarán.

Los peruanos aprovechan los feriados y días no laborables para hacer turismo.

Esto significa que los estudiantes de estas instituciones disfrutarán de un largo descanso de cuatro días, regresando a clases el lunes 5 de mayo.

Por otro lado, en los colegios privados la situación es diferente. Dado que la medida del día no laborable no es obligatoria para estas instituciones, cada colegio tiene la libertad de decidir si suspende o no las clases ese día.

Algunos colegios podrían acatar el feriado, mientras que otros continuarán con las actividades académicas con normalidad. Por ello, se recomienda que los padres estén atentos a los comunicados oficiales de cada institución educativa, ya que la decisión dependerá de las políticas internas de cada colegio.

Este nuevo descanso se da a poco menos de dos semanas del feriado largo decretado por Semana Santa, lo que ha generado preocupación entre algunos especialistas educativos por las horas lectivas que están perdiendo los estudiantes.

El próximo año escolar podría llegar con algunos cambios en los requisitos para la matrícula en los niveles de inicial y primaria - Crédito: Agencia Andina.

¿Por qué es negativo que los escolares pierdan tantas clases?

El Ministerio de Educación determinó que el inicio del ciclo escolar para 2025 será el 17 de marzo, lo que representó un retraso significativo en comparación con años anteriores. Este cambio implica la pérdida de cinco días lectivos en relación con el calendario de 2024. Además, el cierre de las actividades escolares está programado para mediados de diciembre, lo que agrava aún más la falta de tiempo para cumplir con el plan de estudios. Según el Sutep, los estudiantes perderán más de dos semanas de clases, un retroceso que afecta directamente su aprendizaje.

La situación empeora con el calendario de feriados, que en 2025 incluye 16 fechas, sin contar los días no laborables decretados por el gobierno. Este incremento de días libres ha reducido aún más las horas de instrucción disponibles para los estudiantes, lo que ha llevado a la medida de que los escolares deban asistir los sábados para compensar la pérdida de tiempo. Aunque esta medida busca garantizar el cumplimiento del plan de estudios, plantea varios problemas.

Uno de los mayores inconvenientes es que la recuperación de clases los sábados podría afectar la dinámica familiar y el tiempo de descanso de los estudiantes. Los sábados, tradicionalmente un día de descanso, se convertirían en jornadas escolares, lo que afectaría la calidad de vida de los niños y jóvenes, quienes necesitan tiempo libre para descansar, realizar actividades extracurriculares y convivir con su familia.

Minedu anunció cuándo será el último día de clases para los colegios estatales a nivel nacional. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

Además, la medida podría generar un mayor desgaste en los docentes, quienes tendrían que ajustar sus horarios y planificar clases adicionales para cubrir el contenido pendiente. Esto no solo incrementa su carga laboral, sino que también pone en riesgo la calidad de la enseñanza, ya que la presión por recuperar las horas perdidas podría reducir la efectividad pedagógica.

Lucio Castro, secretario general del Sutep, ha expresado su preocupación por la decisión del gobierno, señalando que priorizar el turismo con la creación de más días no laborables afecta gravemente la educación.

Estudiantes del CEBE Los Pinos reciben clases en el patio. Foto: Jesús Edgardo Huamán Lu

¿El 30 de abril y el 2 de mayo son feriados o días no laborables?

Con la llegada de mayo, miles de trabajadores peruanos se preparan para disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, la confusión puede surgir al preguntarse si el 30 de abril y el 2 de mayo son feriados o días no laborables. Para aclarar, el 30 de abril es un día laborable, mientras que el 1 de mayo, Día del Trabajador, es feriado nacional. El 2 de mayo, en cambio, ha sido declarado como día no laborable, con el objetivo de impulsar el turismo interno y la economía regional.

El 2 de mayo es un nuevo día no laborable instaurado por el Gobierno de Dina Boluarte, formando parte de una medida que también incluyó el 26 de diciembre y el 2 de enero de 2026. Esto permitirá disfrutar de un fin de semana largo al combinar el jueves 1 de mayo (feriado), el viernes 2 de mayo (día no laborable) y el fin de semana.

Una región peruana tendrá este lunes 28 de abril un día no laborable para disfrutar del tiempo libre con su familia o en pareja. (Crédito: Andina)

Es importante destacar que, para el sector privado, el descanso del 2 de mayo no es obligatorio. Las empresas podrán decidir si otorgan el día libre, siempre y cuando se llegue a un acuerdo previo con los trabajadores, quienes deberán compensar las horas no laboradas en otra fecha.

Lista de feriados 2025

El calendario peruano de feriados para el 2025 incluye 16 días de descanso obligatorios. Estos días están distribuidos entre festividades religiosas y cívicas que permiten a los ciudadanos disfrutar de un respiro en la rutina. A continuación, te presentamos la lista completa de los feriados nacionales:

Enero

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Febrero

No hay feriados en febrero 2025

Marzo

No hay feriados en marzo 2025

Abril

Jueves 17 de abril: Jueves Santo

Viernes 18 de abril: Viernes Santo

Mayo

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo

Junio

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Domingo 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Julio

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Agosto

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Setiembre

No hay feriados en setiembre 2025

Octubre

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Noviembre

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad