Mayo trae un feriado largo: Gobierno oficializa un día no laborable adicional para promover el turismo

Los trabajadores tendrán la oportunidad de disfrutar deun feriado largo.

El Perú acaba de pasar por algunos de los feriados más importantes del año: la Semana Santa, una fecha cargada de tradiciones religiosas y una oportunidad para que muchos peruanos disfruten de un descanso largo. Durante esos días, se realizaron diversas actividades litúrgicas, procesiones y encuentros familiares, lo que permitió a miles de ciudadanos reflexionar sobre el sentido de esta conmemoración y disfrutar de un tiempo de descanso.

Para muchos, el feriado de Semana Santa también fue una oportunidad para viajar y aprovechar las diversas ofertas turísticas, ya sea para conocer las playas del litoral peruano o disfrutar de la tranquilidad que ofrecen las zonas rurales. Sin embargo, el descanso no termina allí, ya que en mayo se celebrará otro feriado clave.

¿Cuándo será el próximo feriado?

El próximo feriado no laborable será el jueves 1 de mayo, cuando se conmemore el Día del Trabajo, una fecha dedicada a honrar a los trabajadores y a reflexionar sobre los avances en derechos laborales. Este día será no laborable tanto para el sector público como privado. En este contexto, la mayoría de las empresas y entidades del Estado ofrecerán el día libre a sus empleados, permitiendo una jornada tranquila para disfrutar en familia o aprovechar el día en diversas actividades recreativas.

Este feriado no solo representa una pausa laboral, sino también una oportunidad para los peruanos de participar en actividades conmemorativas, como desfiles y eventos organizados por diferentes gremios sindicales y asociaciones laborales. Además, algunas regiones del país aprovecharán la ocasión para realizar actividades culturales, eventos sociales y festividades tradicionales.

Por otro lado, el gobierno peruano también ha anunciado una serie de medidas para garantizar el descanso adecuado de los trabajadores, lo que incluye la posibilidad de organizar campañas de sensibilización sobre los derechos laborales y la importancia de la jornada laboral justa.

Cabe indicar que el Día del Trabajo se celebra el 1 de mayo en conmemoración de la lucha de los trabajadores por derechos laborales, especialmente la jornada laboral de ocho horas. Esta fecha tiene origen en la masacre de Haymarket en Chicago, en 1886, cuando una protesta pacífica en favor de estas demandas terminó en represión violenta. Desde entonces, se convirtió en un símbolo internacional de reivindicación obrera y solidaridad entre los trabajadores.

¿Habrá un feriado largo?

Este 2025, el 1 de mayo cae jueves, lo que generará un ’feriado largo‘. El Gobierno peruano oficializó esta medida mediante el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano, que establece que el viernes 2 de mayo será un día no laborable para el sector público, con el objetivo de promover el turismo interno y dinamizar las economías locales.

Sin embargo, este día no laborable del 2 de mayo será opcional para el sector privado. Las empresas pueden decidir si otorgan este día libre a sus empleados, siempre que se acuerde un mecanismo para compensar las horas no trabajadas en los 10 días posteriores, o según lo pactado entre empleador y trabajador. En el sector público, el descanso es obligatorio.

Este feriado largo permitirá a muchos peruanos disfrutar de un descanso extendido de cuatro días, desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de mayo. Además, las autoridades han sugerido que los trabajadores tomen las precauciones necesarias si deciden viajar, ya que se espera un aumento en la demanda de destinos turísticos durante estos días.

Para quienes decidan aprovechar este feriado para realizar viajes cortos, destinos como las playas del norte, las ciudades turísticas del sur o las zonas rurales de la sierra ofrecen actividades que permiten un respiro tras la intensidad de la Semana Santa. Además, el clima será ideal para disfrutar de diversas actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 28 °C en diversas regiones del país.

Diferencias entre feriados nacionales y días no laborables

Según el contexto laboral en Perú, los feriados nacionales y los días no laborables tienen diferencias clave en su aplicación y en la obligatoriedad del descanso.

Feriados nacionales son aquellos días establecidos por ley en los que se suspende el trabajo en todo el país. Durante estos días, tanto el sector público como el privado deben acatar la medida. En el sector público, el descanso es obligatorio, mientras que en el sector privado, este descanso solo es obligatorio si así lo estipula el contrato o acuerdo colectivo de trabajo.

Por otro lado, los días no laborables son jornadas en las cuales el gobierno declara que no se trabaja, pero no se obliga a los trabajadores a descansar. Generalmente, estos días afectan al sector público, aunque en el sector privado, la empresa decide si otorga el descanso o no. Estos días se establecen por razones específicas, como conmemoraciones o celebraciones regionales.

¿Pagarán por trabajar en un día no laborable?

En cuanto a los días no laborables en 2025, si un trabajador labora en uno de estos días, no recibirá un pago adicional. Esto se debe a que los días no laborables son considerados facultativos, lo que significa que no son de descanso obligatorio.

Pero si el trabajador, con acuerdo del empleador, optan por hacer efectivo el día no laborable, se debe compensar las horas no trabajadas mediante diferentes modalidades, como horas extras o reposición en días posteriores, según lo acordado en el contrato de trabajo.