Boda de Ale Baigorria y Said Palao: Música en vivo, torta de seis niveles y más lujos que habrían costado medio millón de soles

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron en medio de una lujosa boda. IG

Alejandra Baigorria y Said Palao lograron hacer realidad su ansiada boda con una celebración de lujo que dejó a todos los asistentes boquiabiertos. El evento, realizado en el elegante Fundo Casa Blanca, estuvo marcado por una decoración majestuosa que reflejó la sofisticación y el estilo de la pareja. Cada detalle fue cuidadosamente seleccionado por la pareja y su wedding planner, quienes se aseguraron de que la celebración fuera memorable en todos los aspectos.

Carlos Cacho no dudó en calificarla como ‘la boda del año’. Según sus declaraciones en el programa Esta Noche, el estilista estimó que la boda tuvo un costo aproximado de medio millón de soles, destacándose no solo por su elegancia, sino también por los detalles en cada aspecto de la reunión, donde asistieron unas 250 personas.

La decoración resaltó el uso de rosas blancas y follaje, creando una atmósfera fresca y elegante. El lugar se transformó en un escenario de ensueño, con una decoración impresionante que incluyó una pista de baile con acabado tipo espejo, más de 20 lámparas colgando del techo, y alrededor de 20 mil flores decorando cada rincón del evento.

Uno de los elementos más impresionantes fue la torta nupcial, que no solo tenía seis niveles, sino que también estaba llena de detalles artísticos, convirtiéndose en el centro de atención de la velada. La torta, sin duda, fue una obra de arte que reflejaba la grandiosidad del evento. Esta estaría valorada en 20 mil soles, siendo creada por su diseñadora durante un mes.

Detalles y lujos de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. IG

Además, las barras estuvieron bien surtidas, ofreciendo una amplia variedad de tragos, desde cócteles a base de pisco y ron, hasta whisky, tequila y cerveza.

La decoración de las mesas rescató detalles como las sillas transparentes acrílicas y otras doradas, mientras que el buffet ofreció una variedad de carnes de cerdo, res y pavo, acompañadas de ensaladas y, para la ‘bajada’, hamburguesas con papas fritas.

Alejandra y Said optaron por recibir a sus invitados con un cóctel de bienvenida, lo que permitió que todos se relajaran y disfrutaran del ambiente antes de la gran celebración. Otras de las sorpresas más agradables fue la gran mesa de quesos y dulces, que deleitó a los invitados mientras disfrutaban del ambiente cálido y festivo. Para complementar la atmósfera, la pista de baile estaba equipada con un piso estilo espejo, añadiendo un toque de glamour y modernidad que hizo que la fiesta fuera aún más especial.

La boda también contó con música en vivo, lo que contribuyó a crear un ambiente romántico y de celebración, mientras los asistentes esperaban la llega de los novios.

Alejandra Baigorria y Said Palao recibieron a sus invitados con música en vivo. IG

Ezio Oliva, Austin Palao y Los Bacanos

La celebración contó con la presencia de artistas como Ezio Oliva, quien cantó mientras la pareja realizaba uno de sus primeros bailes como esposos. Austin Palao también sorprendió a los invitados con su momento musical.

Unas vez que dieron pie a que amigos y familiares se acerquen para iniciar la fiesta, el escenario se abrió de par en par, presentándose así al grupo Los Bacanos, quienes animaron a los invitados seguir celebrando el momento especial.

Alejandra Baigorria y Said Palao tuvieron a Los Bacanos. IG

Fueron ellos también quienes estuvieron en el lanzamiento de bouquet, poniendo la cuota de humor, pues hubo una gran batalla entre las féminas para agarrar el ramo.

Los lujos de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. IG Maria Pía Copello

Tiraron la casa por la ventana

Sin duda, Alejandra y Said no escatimaron en gastos ni en detalles para que su boda fuera una experiencia única e inolvidable. La mesa de quesos y dulces no solo llamaron la atención del público, también impresionaron con su impecable y bien decorada mesa, dando a notar su sofisticado estilo.

El evento estuvo lleno de lujos y momentos emocionantes, lo que convirtió la celebración en una de las más comentadas del año. La decoración, la música, las luces y los detalles en cada rincón del evento se combinaron perfectamente para crear una celebración que reflejaba el amor y la felicidad de los novios.

La fiesta también contó con la “hora loca”, protagonizada por arlequines en zancos y hadas que iluminaron la pista de baile, donde la novia sorprendió con un vestido de trasparencias, adornado con piedras de Swarovski, y acrobacias en un aro aéreo.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron y tiraron la casa por la ventana. IG

Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron a lo grande su boda. IG

Carlos Cacho destacó el lujo y los detalles en la celebración, resaltando que los novios enviaron cuatro tarjetas de invitación para cada etapa del evento, incluida una para la luna de miel, con un código QR que dirigía a una web para contribuir con su viaje a Europa.

Alejandra Baigorria defiende su boda

A pesar de la magnitud de la celebración, Alejandra Baigorria no dudó en defender el esfuerzo que ella y Said pusieron en su boda. Un día antes del matrimonio, la rubia salió al frente de las declaraciones de Magaly Medina, quien insinuó que la boda era producto de canje.

La empresaria dejó claro que ella y Said trabajaron arduamente para financiar su boda de ensueño. “Me gustaría aclarar esto que ha dicho Magaly sobre que mi boda es todo canje o que la voy a hacer con publicidad... Nosotros como pareja nos hemos rajado para pagar esta boda”, expresó, mostrando su orgullo por el esfuerzo invertido en la celebración.

Así fue la majestuosa entrada de Alejandra Baigorria a la iglesia | Tiktok/@chekyb

Los votos de Alejandra Baigorria y su advertencia a Said

La boda estuvo cargada de emociones, más aún cuando Alejandra Baigorria dio sus votos. Con mucha alegría, la empresaria agradeció a Said Palao por siempre protegerla y ser honesta con ella, por más que la verdad duela.

La exchica reality indicó que siempre le indicó que su compromiso se realizará con el tiempo, conforme la relación evoluciones.

“Tu respuesta fue tan madura, tan honesta, que ahí supe que eras diferente. Me dijiste que una familia se cultiva con el tiempo, que no le tenías miedo al matrimonio, ni al compromiso y que si se tenía que dar, se daría y pues aquí estamos”, comenzó Alejandra Baigorria, reflejando la profunda conexión emocional que existe entre ellos.

Sin embargo, no faltó la advertencia de Alejandra Baigorria. En su discurso, le remarcó lo impetuosa que puede ser muchas veces. Hecho que jamás cambiará. Estas palabras arrancaron la risa de los presentes y demostró el carácter fuerte de la empresaria.

“Tú eres mi roca, pero yo también tiro mi mecha, así que juntos somos invencibles. Gracias por ser mi lugar seguro, mi amor, incluso cuando soy un huracán. Te elijo hoy y te voy a elegir todos los días de mi vida. PD: Mis amigas de toda la vida que están acá presente y mis padres que me conocen desde hace años, saben que donde hay un problema, siempre está Alejandra. Así que no es de ahora mi amor, es de siempre y para siempre”, dijo Alejandra, mientras se dirigía a su ahora esposo frente a todos los invitados. “Nos casamos, te amo”, gritó muy emocionada.

Los emotivos votos de Alejandra Baigorria y la fuerte advertencia que le hizo a Said Palao. IG María Pía Copello