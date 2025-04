Elecciones 2026 en Perú serán un desafío: vuelve el Senado, no habrá primarias abiertas e intervendrá la IA

Las elecciones del 2016 tendrán diferentes retos. Foto: Andina / ONPE

El próximo 12 de abril del 2026, más de 15 millones de peruanos participarán de las próximas elecciones generales, donde se elegirá a la nueva presidenta o presidente del Perú. En estos comicios no solo se escogerá diputados, sino también a senadores, debido a las modificaciones aprobadas por el Congreso de la República.

Esta nueva característica implicará una nueva dinámica en la política nacional, con un mayor número de candidatos. Sin embargo, esta no es la única novedad que habrá, por lo que el proceso electoral será muy distinto a lo acostumbrado.

Tampoco se aprobó la integración de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), y se prevé el uso masivo de la inteligencia artificial, tanto por parte del Estado como por los políticos en sus campañas.

Para conocer qué se espera de las próximas elecciones con todas estas consideraciones, Infobae Perú dialogó con Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica (PUCP); y José Ñaupari, experto en temas electorales.

Comisión del Congreso podrá aprobar modificaciones para las próximas elecciones hasta el 12 de abril. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Una gran cantidad de partidos

Con el cierre del periodo de inscripción, del 12 abril, se dio a conocer finalmente cuántos partidos políticos contarían con inscripción vigente. En total, se oficializaron 43 organizaciones, una cifra inédita, incluso para la región.

José Ñaupari calificó esta situación como “sui generis”. “Es considerablemente alto, sin lugar a dudas”, declaró para Infobae Perú.

Por otro parte, también en diálogo con este medio, el politólogo de la PUCP, explicó que no se ha hecho algún esfuerzo por cambiar algo “en relación con un órgano tan poco útil en términos reales como el Parlamento Andino”.

Como se sabe, los peruanos también deben elegir a estos representantes para que formen parte del órgano supranacional, que a su vez forma parte de la Comunidad Andina (CAN).

Desde su perspectiva, el Parlamento Andino se ha convertido en un espacio para que los partidos políticos den un despacho sus exparlamentarios. “N es vinculante. De los seis países iniciales solamente quedan tres. Entonces, ha habido cuatro años, en donde no se ha hecho nada”, mencionó

Desde la paridad obligatoria hasta los filtros de afiliación política, el nuevo reglamento transforma el proceso de inscripción. Composición: JNE / Infobae Perú

Las naciones que conformen actualmente la entidad son Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Sin embargo, el primero no participa en la CAN, solo en el Parlamento.

Muchos peruanos no conoce el Senado

Uno de los cambios más importantes que ha hecho este Congreso con respecto a las futuras elecciones es reinstaurar el Senado después de 34 años.

Como resultado, miles de ciudadanos jóvenes no conocen actualmente las funciones de este organismo. El problema se vuelve más grande, teniendo en cuenta que ahora se debe escoger a dos senadores: uno a nivel nacional y otro por región. “El diseño del Congreso hace que exista dos formas de elegir senadores, lo cual complejiza cualquier tipo de elección”, dice Tuesta.

Los futuros diputados serán electos de una forma parecida, 102 serán elegidos de acuerdo al número de electoras de cada región. Por ejemplo, Lima cuenta con 31 y el Callao solo con 3, por la diferencia en la cantidad de población. El otro grupo de diputados, de 28, serán representantes de los 28 distritos electorales.

Como se recuerda, en 1993, el exdictador Alberto Fujimori realizó un autogolpe de Estado el 4 de abril, y cerró las dos cámaras del Parlamento, volviéndolo unicameral. Entre los senadores de ese entonces se encontraban Javier Diez Canseco, Alberto Borea, incluso los expresidentes del Perú, Alan García, del Partido Aprista Peruano, y Fernando Belaúnde Terry, fundador de Acción Popular, en su condición de senadores vitalicios.

El Senado fue eliminado por Alberto Fujimori por 1992 - crédito composición Infobae / Correo / El Peruano

¿Qué pasó con las PASO?

La democracia interna de los partidos ha sido tema de discusión desde los últimos años. Se conoce que muchas organizaciones políticas son realmente vehículos personalistas que siempre tienen un solo candidato presidencial, como Fuerza Popular, con Keiko Fujimori; y Alianza para el Progreso, de César Acuña.

En este aspecto, una reforma que se esperaba implementar era las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero este Poder Legislativo terminó eliminando esta opción. Fernando Tuesta afirma que este era un aspecto importante.

“Yo fui el que desarrolló la idea que propuse en la Comisión para la reforma política (...). Nunca las entendieron los partidos. Simplemente, creyeron que esto era una intromisión y no logran entender. Incluso hasta el día de hoy, con las críticas que hacen a las PASO”, explicó.

Precisó que entre las funciones de este mecanismo se encontraba permitir la competitividad interna y la capacidad de reducción del número de partidos. “Aquellos quienes no cumplían ciertos requisitos se quedaban en el camino y eso es lo que se ha perdido”, expresó.

Por otra parte, José Ñaupari sostiene que se pudo haber considerado, en lugar de aprobar o eliminar la reforma, un punto medio, que era la opción de ‘un militante, un voto’. “Yo no creo en la modalidad de delegados. Yo creo que lo más antidemocrático que puede haber es la elección por delegado”, acota.

El presidente argentino, Javier Milei, fue elegido a través de las PASO. Foto: EFE/ Juan Pablo Pino

También explica que si bien no está a favor completamente de aplicar las PASO, estaría de acuerdo con su implementación si se permite la competencia interna y que un ente externo, en este caso, el Jurado Externo Especial, califique las candidaturas.

“No se dice tampoco que no impedían que el espacio fuera designado directamente por el órgano que estableciera el repartir, lo que con las PASO también podían haberse considerado como un filtro”, añadió.

Uno de los países de la región que utilizan este método es Argentina, Chile, Bolivia, honduras, Canadá y Ecuador. En esta contienda pueden votar toda la ciudadanía mayores de edad para elegir a las personas que representarán a los partidos políticos antes de que se oficialicen su candidatura presidencial. A través de este proceso fueron elegidos los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Argentina, Javier Milei.

La influencia de la IA

La inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse, y la política no es ajena a esta nueva tecnología. En las últimas elecciones en India, la IA fue utilizada por candidatos para fines positivos como difundir sus propuestas a más ciudadanos. Sin embargo, en otras ocasiones, tal como lo relata un creador de contenido a France24, algunos aspirantes le pedían que haga videos de opositores diciendo cosas que nunca expresaron.

Para Ñaupari, estas tecnologías serán un elemento influyente para combatir las noticias falsas o ‘fake news’. “Eso va a depender también mucho de la voluntad de los medios de comunicación y del sistema electoral de abocarse a ello de manera objetiva e imparcial”, subrayó el entrevistado.

La IA estará presente en la política nacional, sobre todo, en las elecciones. Foto: Alamy/AP

Asimismo, recordó que diferentes instituciones públicas ya están usando estas herramientas, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para elaborar proyectos de resoluciones y así reducir el presupuesto. “Al hacer materialmente los proyectos de resoluciones con IA solo vas a necesitar contratar menos gente, porque solo vas a licitar gente con experiencia que revise el proyecto, que te saque la IA para ver si está bien”, menciona.

También está el caso del Organismo Nacional de Proceso Electorales (ONPE), el cual utilizará inteligencia artificial para la etapa de procesamiento de actas electorales, para que se puedan superar problemas de legibilidad.

“Eso también podría o no podría, no reducir el número de actas observadas, porque algunas actas se caen por ilegibilidad. Entonces. Sí, evidentemente podría ser bastante útil”, añadió.

Tuesta menciona que esta tecnología no será la única determinante, pero será importante. “Se tiene que usar de manera positiva en procesos electorales. Lamentablemente hay limitaciones (...). Son los partidos y candidatos (los que utilizan) sobre todo para hacer campañas de información y no necesariamente parte del gobierno, sino de la de los propios políticos

“Tú puedes hacer aparecer en una foto a un candidato en un sitio donde no está incluso hablar, tú puedes suplantar de manera tan fidedigna, que para chequear esto no va a ser suficiente. Es acá y es igual en todo el mundo”, agregó.

La IA llegó para quedarse, sobre todo en la política mundial. Foto:Andina

¿Estará en peligro la legimitidad?

Todas estas variables otorga características a las próximas elecciones que los ciudadanos puede que no conozcan en profundidad. A pesar de ello, ambos especialistas sostienen que esto no quitaría legitimidad al proceso.

Tuesta menciona que si bien hay leyes que el Congreso ha creado, que son “muy malas” y que pueden traer “algunos problemas”, no cree que los comicios estén en riesgo, ya que el cuerpo normativo peruano lo garantiza.

“Lamentablemente, los perdedores del 2021 no quisieron aceptar, y claro, el resultado fue un candidato a todas luces incapaz de llevar mínimamente un gobierno, pero una cosa es el juego, las reglas y otra cosa es lo que la gente vota”, comenta.

No obstante, asegura que esto no quiere decir que alguien no dirá que hubo un fraude. Aclara que en este tipo de estafas suelen estar involucrados los grupos de poder, y sobre todo, gobiernos.

Ñaupari cree más bien que la representatividad podría ser afectada en la primera vuelta, ya que llegarían a segunda vuelta candidatos con 10%, 12%. “Los candidatos presidenciales pueden postular a la Cámara de Diputados o al Senado, con lo cual pudiese también generar una locomotora que arrastre votos y en consecuencia y que eso se conviertan en escaños”, dijo.