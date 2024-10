ONPE implementará descarga masiva de actas en las elecciones 2026, confirma Piero Corvetto: “Antes no hubo tiempo”

Piero Corvetto asegura que la ONPE no tiene nada qué ocultar - crédito composición Infobae Perú / Andina

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que en las elecciones generales del 2026 se implementará la descarga masiva de actas.

“Hemos hecho una nueva lógica de cómo hacemos, con experiencia de usuario, una nueva representación de resultados que no solo diga cuál es el resultado, sino que te permita descarga masiva de actas, porque en ONPE no tenemos nada que esconder, nunca hemos escondido nada”, dijo durante su intervención en la conferencia internacional Conflictividad Electoral en América Latina y El Caribe, organizado por las oficinas en Perú de la Unión Europea y el PNUD.

Corvetto explicó que esto no se hizo anteriormente porque “no había tiempo”. “Nosotros no nos preparamos para hacer una elección en desinformación, a pesar de que pudimos rebatir 136 fake news”, precisó.

Tendrán nuevo programa

En otro momento, indicó que en el anterior proceso se acusó al ONPE de tener un software de origen venezolano, y que no era auditadle. Sin embargo, negó la primera afirmación y aclaró que sí se podía examinar, pero solo a partir del 2022.

“En marzo del 2025, un año antes de la elección, vamos a tener un nuevo software con inteligencia artificial, modular, auditadle. Hoy día contamos con el apoyo técnico de la OEA para poder hacer ciberseguridad y ver qué estamos haciendo”, sostuvo.

“Hasta hace pocas semanas había un señor que persistía (...) de que no habíamos publicado las actas. Las actas, ONPE procesa y publica, es parte del proceso. Son las buenas ´prácticas internacionales. En Venezuela es donde las actas se esconden y el resultado es otro. Acá nosotros procesamos, tenemos un resultado y tenemos la imagen de los resultados, que es igual. Además, no hay ninguna sola acta que nos hayan dicho: ‘Esta acta que tiene mi personero no es igual a la que tienes en tu web, y no es igual al resultado que tú has procesado’. Vamos a facilitarles el trabajo”, agregó.

Finalmente, recordó que las próximas elecciones serán un problema para analizar qué se hizo bien y qué se puede hacer mejor.

“Todo el 2023 nos pasamos pensando cómo vamos a hacer una mejor elección, cómo vamos a brindar un mejor servicio público, cómo construimos mejores alianzas entre organismos electorales, de los cuales yo estoy muy agradecido por la voluntad de poder coordinar”, comentó.

¿Qué esperan los peruanos?

A medida que se acercan las elecciones generales de 2026 en Perú, los ciudadanos han comenzado a delinear sus expectativas para el próximo presidente de la República. Según un estudio realizado por la encuestadora Datum en agosto de 2024, los ciudadanos manifiestan que priorizarán la mejora de la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la economía, como los temas más urgentes que el futuro gobierno deberá abordar.

El informe revela que un 16% de los encuestados considera que la seguridad ciudadana y la reducción de la criminalidad son las principales preocupaciones. Este dato cobra relevancia tras la reciente declaratoria de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, lo que podría haber incrementado la percepción de inseguridad entre la población.

La educación también ocupa un lugar destacado en la agenda de los peruanos. Un 13% de personas señalaron la necesidad de mejorar la infraestructura educativa. Este aspecto es visto como fundamental para el desarrollo del país y para garantizar un futuro mejor para las próximas generaciones.

Otros temas que preocupan a los entrevistados incluyen el fortalecimiento del sistema de salud (8%), la consolidación de la democracia y las instituciones (6%), y la reducción de la desigualdad, junto con el avance en los derechos de las poblaciones vulnerables (3%).