Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt se juntaron para un comercial radial: “No tengo problemas con nadie”

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt se juntaron para un comercial para una radio local. América Tv,

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt sorprendieron a sus seguidores al coincidir nuevamente en un proyecto conjunto, esta vez en un comercial para Radio Panamericana. Este encuentro ha generado gran expectativa, sobre todo después de la reciente polémica en la que Daniela Darcourt fue excluida de la nueva canción de Cielo Torres, que originalmente contaba con la participación de varias salseras peruanas, incluyendo a Amy Gutiérrez, Yahaira Plasencia, Brunella Torpoco y Paula Arias.

Yahaira Plasencia no tiene problemas con Daniela Darcourt

En una reciente entrevista con ‘América Hoy’, Yahaira Plasencia explicó que no hubo ningún inconveniente al grabar al lado de Daniela Darcourt, a quien considera una colega.

“Me llamaron para grabar el comercial de Radio Panamericana, ahí estuvimos las dos, sin ningún problema, todo normal, cordialidad, respeto. Somos colegas y todo super bien”, dijo la salsera.

Plasencia enfatizó que su relación con Darcourt no está marcada por ninguna enemistad. A pesar de las especulaciones que podrían haber surgido en torno a la relación de ambas, ella dejó claro que su actitud siempre ha sido de respeto y paz.

“No tengo problemas con nadie, yo estoy amor y paz. No tengo problemas con nadie y hablando específicamente de Daniela, tampoco con ella, con nadie”, afirmó tajante.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt se juntaron para un comercial radial. Radio Panamericana.

Daniela Darcourt y por qué fue excluida de la nueva canción de salseras

La reciente canción “Se puso de moda” de Cielo Torres causó gran revuelo en el mundo de la salsa peruana, especialmente por la sorprendente ausencia de Daniela Darcourt, una de las voces más representativas del género.

En la nueva producción, Torres reunió a otras salseras destacadas como Paula Arias, Brunella Torpoco, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia. Sin embargo, la intérprete de “Señor Mentira” no formó parte de este esperado proyecto, lo que generó muchas especulaciones sobre las razones detrás de su no participación.

Cuando “La Patrona” fue consultada por los medios sobre la ausencia de Darcourt, no dudó en aclarar su postura. “El proyecto es de Cielito, y cuando a mí me hizo la llamada, yo acepté. No sé si las demás se demoraron o no. Según acá, todas aceptamos con amor y cariño, con mucha admiración para Cielito. Ahora, si ha llamado a otras salseras y no han podido estar, le corresponde a ella responder, no es mi proyecto”, expresó Yahaira en una entrevista para América Espectáculos.

Daniela Darcourt es excluida de nueva canción de salseras peruanas y Yahaira Plasencia explica los motivos. América Espectáculos.

Cielo Torres explica por qué Darcourt no estuvo en su canción

Con estas palabras, la salsera dejó claro que la decisión sobre la participación de Daniela Darcourt no fue de su competencia, sino de Cielo Torres, la organizadora del proyecto. En una entrevista con Infobae Perú, Cielo Torres explicó por qué Daniela Darcourt no formó parte de su video, a pesar de que el tema buscaba unir a varias salseras peruanas. La cantante explicó que, en efecto, su producción le hizo la invitación a la intérprete de Señor Mentira, pero ella respondió con una negativa en varias ocasiones.

Obviamente, se pensó en todas las salseras más importantes de este país, incluida Daniela Darcourt. Mi equipo de trabajo se comunicó con su equipo de trabajo y, lamentablemente, Daniela dijo no podía. Dijo que sus tiempos estaban complicados, que no podía, porque ella estaba preparando una nueva producción y no iba a poder participar en el video”, relató Cielo Torres.

Daniela Darcourt es excluida de nueva canción de salseras peruanas y Yahaira Plasencia explica los motivos. IG