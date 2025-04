Daniela Darcourt es excluida de nueva canción de salseras peruanas y Yahaira Plasencia explica los motivos. América Espectáculos.

Gran sorpresa ha causado la ausencia de Daniela Darcourt en la reciente canción “Se puso de moda” de Cielo Torres, quien ha reunido a algunas de las voces más reconocidas de la salsa peruana, como Paula Arias, Brunella Torpoco, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia.

Sin embargo, una de las grandes ausente es la intérprete de “Señor Mentira”. Esta ausencia ha generado muchas preguntas sobre las razones detrás de su no participación, especialmente cuando se tiene en cuenta el contexto actual de relaciones entre algunas de las salseras más populares del país.

Daniela Darcourt es excluida de nueva canción de salseras peruanas y Yahaira Plasencia explica los motivos.

Yahaira Plasencia responde sobre la ausencia de Daniela Darcourt

La ausencia de Daniela Darcourt, en particular, se convirtió en un tema de conversación cuando Yahaira Plasencia fue consultada por los medios. Existen rumores sobre posibles diferencias entre las dos artistas, por lo que la interrogante sobre la razón de la falta de Daniela en el proyecto no tardó en surgir. Ante la pregunta, Yahaira fue clara al explicar su postura.

“El proyecto es de Cielito, y cuando a mí me hizo la llamada, yo acepté. No sé si las demás se demoraron o no. Según acá, todas aceptamos con amor y cariño, con mucha admiración para Cielito. Ahora, si ha llamado a otras salseras y no han podido estar, le corresponde a ella responder, no es mi proyecto”, comentó Yahaira para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

De esta manera, la cantante dejó en claro que la decisión sobre la participación de Darcourt corresponde exclusivamente a Cielo Torres, la organizadora del proyecto.

Paula Arias también se pronuncia

Por su parte, Paula Arias, líder del reconocido grupo Son Tentación, fue otra de las artistas consultadas sobre la ausencia de Daniela Darcourt en la canción. Con una postura diplomática, Paula comentó que no está completamente clara sobre las razones de Darcourt para no unirse al proyecto, pero dejó entrever que podría haberse tratado de una decisión personal de la cantante.

“No han podido o no han querido, ya es otra cosa. Cielito sabe”, afirmó Paula, dejando en el aire la posibilidad de que la ausencia de Darcourt no tuviera nada que ver con disputas personales, sino más bien con una decisión personal de no formar parte del proyecto.

A pesar de las especulaciones, Paula quiso dejar en claro que su relación con Daniela sigue siendo buena y que cualquier malentendido es parte del pasado. “Sí, pero fue un malentendido (…) La intención siempre fue, dentro y fuera del trabajo con Daniela, siempre fue A1 (…) Agradecí a los dos, pero en ese momento se quedó ahí. No hemos podido hablar del tema y sí nos hemos encontrado en otros lugares y todo bien”, explicó Paula, tranquilizando a sus seguidores de que no existe ninguna animosidad entre ellas.

Daniela Darcourt lanza advertencia a Paula Arias y afirma que no estará en aniversario de 'Son Tentación'

Daniela Darcourt y su disputa con las salseras

La ausencia de Daniela Darcourt en el proyecto de Cielo Torres se debería a una polémica que sucedió en noviembre del 2024. Cuando la cantante protagonizó una controversia pública y acusó al exproductor Christian Maldonado, conocido como Master Chris de sabotear su carrera al eliminar momentáneamente su exitoso videoclip “Señor Mentira” de YouTube.

Este incidente desató un conflicto que no solo involucró al productor boricua, sino también a varias de sus colegas en el género. Lo que Daniela no esperaba era que algunas de sus excompañeras de trabajo, como Cielo Torres, Paula Arias, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia, decidieran respaldar públicamente a Master Chris.

A través de sus redes sociales, las salseras expresaron su apoyo al productor, lo que agravó aún más la situación de Darcourt, quien sintió que sus colegas no la defendieron.

Cielo Torres, por ejemplo, escribió: “Master Chris es un profesional impecable y un ser humano increíble. Usted y toda su familia tienen mi cariño y respeto. Sé que este malentendido pronto será solucionado”. Por su parte, Paula Arias también destacó la calidad humana del productor: “Muchas gracias, maestro, siempre muy justo, caballero de gran corazón y un maravilloso ser humano. ¡Los buenos somos más! A seguir disfrutando de ese gran tema”.

Daniela Darcourt responde a Paula Arias, Cielo Torres y Amy Gutiérrez al darle la espalda ante disputa contra Master Chris.

Daniela Darcourt respondió a las salseras

En medio de este respaldo hacia Master Chris, Daniela Darcourt no tardó en responder a sus compañeras de género musical. Durante una entrevista en vivo con América Hoy, la salsera rechazó cualquier intento de defensa de sus colegas.

“No necesito que me defiendan”, declaró con firmeza. La cantante dejó claro que no deseaba el apoyo de las salseras en esta controversia y que, a su juicio, las situaciones personales y profesionales deben resolverse de manera independiente.

La ausencia de Daniela Darcourt en la colaboración de “Se puso de moda” ha generado un sinfín de especulaciones, y mientras las cantantes involucradas en el proyecto como Yahaira Plasencia y Paula Arias han preferido no profundizar en una posible disputa.

Daniela responde a Paula Arias, Cielo Torres y Yahaira Plasencia tras respaldar a Master Chris en su disputa contra él