Asociación de Motociclistas del Perú se opone a propuesta de la Defensoría: afirman que restricciones horarias violan sus derechos

Asociación de Motociclistas del Perú rechaza propuesta de la Defensoría sobre restricción de motos para reducir casos de extorsión y sicariato. | Fuente: RPP

La propuesta de la Defensoría del Pueblo sobre restringir el uso de motocicletas lineales en Lima Metropolitana entre las 18:00 y las 6:00 horas, durante un plazo de 30 días, ha generado diversas reacciones. La Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope) fue una de las entidades que rápidamente se pronunció en contra de la medida, argumentando que esta vulnera derechos fundamentales como el libre tránsito, la propiedad privada y el derecho al trabajo.

Ricardo Millones, presidente de Asmope, expresó su rotundo rechazo a la propuesta, considerando que la medida transgrede los derechos de los motociclistas. En una entrevista con RPP, Millones indicó: “La Defensoría del Pueblo quiere vulnerar nuestros derechos al libre tránsito, a la propiedad privada y al trabajo de todos los ciudadanos de bien que manejamos motocicletas.”

La Asociación de Motociclistas considera que la Defensoría está tomando una medida sin fundamento legal ni técnico, que, según ellos, afecta injustamente a un sector clave de la economía.

Impulsan uso obligatorio de cascos certificados para motociclistas. (Foto: Agencia Andina)

Para Millones, la propuesta no solo es una vulneración de derechos, sino que también resulta discriminatoria hacia los motociclistas. “Detrás de una moto, somos ingenieros, médicos, mecánicos y electricistas que pagamos impuestos y contribuimos al crecimiento de la economía del país. No vamos a permitir que nuestras autoridades nos consideren ciudadanos de segunda categoría solo por manejar una motocicleta”, recalcó.

Motociclistas exigen el descarte de la propuesta

Lejos de aceptar la restricción propuesta, los motociclistas se niegan a la idea de una reducción del plazo de la medida, insistiendo en que debe ser completamente descartada. “Nosotros no vamos a aceptar ninguna restricción al libre tránsito, ni siquiera de 30 minutos. Hay datos que muestran el aumento de la delincuencia en motocicleta, pero también existen datos que evidencian que muchos delincuentes han sido liberados por el Ministerio Público”, señaló Millones.

Defensor del Pueblo busca restringir en franjas horarias la circulación de motocicletas en Lima y Callao.

La Asociación también criticó la falta de políticas más efectivas para combatir la delincuencia. “¿Por qué no se investiga o se renueva el Ministerio Público? ¿Por qué no se elimina la señal de celulares en los penales, donde sabemos que salen las extorsiones?”, cuestionó Millones, quien considera que la propuesta de la Defensoría es una respuesta fácil que no aborda las raíces del problema de la inseguridad.

El representante gremial consideró que la propuesta de la Defensoría es una respuesta apresurada a la creciente inseguridad en Lima Metropolitana. Según Millones, las autoridades están buscando soluciones fáciles en lugar de abordar de manera efectiva los problemas de fondo que generan la delincuencia. La medida, en opinión de los motociclistas, no solo es ineficaz, sino que también marginaliza a un sector importante de la población que depende de sus motocicletas para ganarse la vida.

José Gutiérrez pidió a Dina Boluarte limitar el usos de motocicletas en este horarios para combatir la criminalidad. | Fotocomposición: Camila Calderón (Infobae Perú) / Andina

Reunión con la Defensoría del Pueblo

A pesar de su rechazo a la propuesta, la Asociación de Motociclistas del Perú no cierra la puerta al diálogo. David Montes, representante de la Asmope, indicó que la Defensoría del Pueblo contactó a los motociclistas para coordinar una reunión, la cual estaba prevista para hoy mismo. Sin embargo, Montes destacó que esta reunión debió haberse realizado antes de que la Defensoría presentara la propuesta, pues ya estaba redactada y lista para ser implementada.

“Hemos recibido una comunicación de la Defensoría del Pueblo para reunirnos posiblemente hoy por la tarde, aunque en realidad esto debió haberse hecho antes de que se presentara esta propuesta, ya que entendemos que ya está redactada e incluso lista para ser presentada”, señaló.

Se calcula que en Perú circulan más de 2 millones de motos. Foto: IA

La Asmope, aunque abierta al diálogo, mantiene su postura de que la propuesta debe ser descartada, y propone que se busquen alternativas más efectivas para reducir la criminalidad sin afectar los derechos de los motociclistas y su contribución al país.