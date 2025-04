El argumento del defensor del Pueblo para prohibir motos: “El horario de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde”

(Exitosa Noticias)

La Defensoría del Pueblo solicitó al gobierno de Dina Boluarte imponer restricciones a la circulación de motocicletas en Lima Metropolitana y Callao en busca de frenar el aumento de delitos violentos como extorsión, sicariato y robo agravado.

Según sostienen desde la entidad, estos vehículos son utilizados por los delincuentes debido a su agilidad para escapar y evadir la vigilancia.

Defensoría del Pueblo busca restringir el tránsito de motocicletas dentro de una franja horaria. (Foto: Andina)

Polémica propuesta

La propuesta plantea prohibir la circulación de motocicletas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, franja en la que, de acuerdo a la explicación de la Defensoría, los delitos violentos suelen intensificarse.

La entidad también sugiere limitar el transporte de más de una persona por moto en ese horario. Considera que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, a pesar de los posibles inconvenientes para los motociclistas que usan estos vehículos como medio de transporte.

Critican argumento del defensor del Pueblo

En busca de defender su propuesta, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, argumentó que su propuesta responde a que el estado de emergencia decretado por Dina Boluarte no ha servido para reducir los índices de delincuencia.

“Un planteamiento en un estado de emergencia. Que las motos no se desplacen en horarios donde la peligrosidad y la incidencia del crimen esté ahí. (...) La incidencia de la criminalidad de las 6:00 p.m. a las 10:00 p.m. es muy alta y sé que en el día también hay, pero en la madrugada entre 4:00 a.m. y las 6:00 a.m. hay criminalidad y en horas de la tarde y noche puntos picos que no estamos afrontando”, expresó.

Remató su comentario alegando que la franja horaria que postula para la restricción de este vehículo utilizado por millones de personas en la capital y el primer puerto no perjudicaría a la ciudadanía ya que “primacía de la realidad, el horario de trabajo es de 8 a.m. a 5 p.m.”.

Estas palabras desataron una ola de críticas por parte de la ciudadanía al considerar que la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo desconoce la realidad y está defendiendo una propuesta sin fundamentos concretos.

“¿Y qué pasaría con los que tenemos por ejemplo horario laboral tarde/noche con salida entre las 9pm y 10pm? El Defensor del Pueblo no hace más que reflejar lo desconectado que está de la realidad laboral de nuestro país”, dijo el usuario de X, plataforma antes conocida como Twitter, Juan Carbajal.

“¡Otro funcionario que vive en Nubeluz! No ves que no van a extorsionar, balear ni atentar pues tienen horario. Mejor acabar con el régimen de 24x24 de la policía y tenerlos patrullando efectivamente en lugar de dormir en comisarias y patrulleros”, posteó por su parte Enrique Subauste.

Extorsiones no suelen ocurrir en la noche

De acuerdo a datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), recabados del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) actualizado hasta el 31 de marzo de 2025, en el rango de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., es cuando se registran la menor cantidad de denuncias por extorsión y extorsión agravada.

“El defensor del Pueblo propone prohibir el uso de motos en el horario donde se registran la menor cantidad de denuncias por extorsión y extorsión agravada”, escribió el analista de datos Carbajal. Según la data compartida, el mayor número de estos casos ocurre desde las 07:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Denuncias por días de la semana, según horas. (Fuente: X/Juan Carbajal)

APP en contra de propuesta

Al considerar que esta propuesta carece de fundamentos, la Asociación Automotriz del Perú (APP) se mostró en contra de la medida de la Defensoría.

“AAP rechaza las propuestas promovidas por diversos actores políticos que, bajo la premisa de combatir la criminalidad, buscan prohibir la circulación de motos lineales en determinados horarios y/o limitar el desplazamiento de dos personas en este tipo de vehículos. Estas medidas, lejos de atacar las causas reales de la delincuencia, terminan afectando a ciudadanos honestos, perjudicando su movilidad, productividad y bienestar”, se lee en su comunicado.

“Experiencias internacionales, como la de Colombia, han demostrado que este tipo de restricciones no sólo son ineficaces, sino que terminan siendo derogadas al no cumplir con su objetivo de reducir la criminalidad. Desde la AAP, reiteramos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana. Reconocemos la preocupación legítima de la sociedad ante el uso de motocicletas en actos delictivos y no somos ajenos a esta realidad. Sin embargo, creemos firmemente que las soluciones deben ser efectivas, técnicas y respetuosas de los derechos fundamentales”, continúa el pronunciamiento.