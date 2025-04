Defensoría pide a Dina Boluarte prohibir la circulación de motos lineales en este horario “para combatir la criminalidad”

José Gutiérrez pidió a Dina Boluarte limitar el usos de motocicletas en este horarios para combatir la criminalidad. | Fotocomposición: Camila Calderón (Infobae Perú) / Andina

En medio de una creciente crisis de inseguridad en Lima Metropolitana y Callao, la Defensoría del Pueblo solicitó al gobierno de Dina Boluarte adoptar medidas extraordinarias que limiten el uso de motocicletas. Según informó la entidad, estas restricciones frenarían el aumento de delitos violentos como la extorsión, el sicariato y el robo agravado, que frecuentemente son cometidos por delincuentes que emplean estos vehículos para ejecutar y escapar de sus crímenes.

A través de un comunicado, la institución liderada por Josué Gutiérrez sostuvo que la modalidad delictiva que involucra a dos personas a bordo de motocicletas lineales se ha convertido en una herramienta recurrente para perpetrar actos violentos, ya que este tipo de vehículos permite a los delincuentes moverse con rapidez, evadir el tráfico y utilizar rutas no convencionales, como vías peatonales y escaleras, lo que dificulta su captura e identificación. En ese sentido, la institución invoca la aplicación de medidas más estrictas.

¿Qué medidas propone la Defensoría?

Entre las medidas planteadas por la Defensoría del Pueblo, destaca la restricción del tránsito de motocicletas lineales en horarios específicos. La entidad solicitó prohibir la circulación de estos vehículos entre las 18:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente. Esta medida, según indicaron, tiene como objetivo dificultar las operaciones de bandas criminales que utilizan motocicletas para cometer delitos durante la noche y la madrugada.

Otra de las propuestas incluye la prohibición de transportar a más de una persona en motocicletas lineales dentro del horario restringido. Con ello, buscan reducir la incidencia de delitos cometidos por parejas de delincuentes que operan bajo esta modalidad. Además, se plantea que estas restricciones sean evaluadas después de un periodo de 30 días calendario para determinar su efectividad en la lucha contra la delincuencia.

Comunicado de la Defensoría

Aunque las restricciones propuestas podrían generar inconvenientes para los ciudadanos que utilizan motocicletas como medio de transporte, la Defensoría argumenta que estas medidas son necesarias en el contexto actual. Según la entidad, la prioridad debe ser garantizar la seguridad de la población y prevenir nuevos actos de violencia.

“Somos conscientes de que estas medidas solo pueden ser viables en el contexto de la grave crisis de inseguridad que venimos padeciendo día a día como sociedad. Sin embargo, consideramos que las mismas resultan necesarias, dado que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, conforme al artículo 1 de nuestra Carta Magna”, sentenciaron.

Las reacciones no se hicieron esperar. En los comentarios a la publicación dada en la cuenta oficial de la entidad, usuarios cuestionan el vínculo entre inseguridad e inmovilización de motocicletas. La crítica que más se repite es la idea de que los delincuentes y sicarios tengan un horario dijo para delinquir, sobre todo cuando se han reportado ataques a plena luz del día. No obstante, sí se mostraron de acuerdo con la restricción de que solo una persona esté abordo de la moto.

Defensoría también busca prohibir que dos personas se transporten en motocicleta. | Andina/Lino Chipana

Cabe recordar que en Lima Metropolitana algunos distritos aprobaron una ordenanza para prohibir que dos personas viajen en una misma moto. Entre las jurisdicciones que lo hicieron en 2024 figuran Independencia, Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa. Sin embargo, no habría cumplido con su principal objetivo, pues la inseguridad ciudadana continúa.

Entonces, en diálogo con Infobae Perú, Edwin Derteano, presidente de la fundación Transitemos y extitular de la Asociación Automotriz de Perú (AAP), rechazó que se prohíba la circulación de motocicletas al considerar que no son las culpables. “No niego las buenas intenciones de las autoridades en querer resolver el problema de la inseguridad, pero la moto no es culpable. Como el auto no es culpable, como la avioneta no es culpable, como las zapatillas no son culpables. En todos estos vehículos se producen hechos delictivos”, dijo.