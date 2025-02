Los famosos que se enamoraron de la comida peruana: “Jamás había experimentado sabores tan extraordinarios”

Lista de famosos que han manifestado su admiración por la gastronomía del Perú. (Composición Infobae)

La cocina peruana ha ganado prestigio internacional, captando el interés de numerosas celebridades que destacan el sabor de sus platos. A continuación, te mostramos una lista de famosos que han manifestado su admiración por la gastronomía del Perú.

Robert De Niro

Durante su visita a Lima, el famoso actor estadounidense acudió a los restaurantes Central, de Virgilio Martínez, e Isolina, de José del Castillo. Ambos chefs revelaron a RPP Noticias los platos que degustó De Niro. Probó un plato de mondonguito a la italiana, guiso de molleja, chancho a la chorrillana, guargüeros como postre.

Desde chefs premiados hasta restaurantes especializados, distintos espacios han sorprendido a figuras internacionales con preparaciones que combinan historia, innovación y tradición, logrando que muchos busquen repetir la experiencia en cada visita. (Marca Perú)

El reconocido actor, conocido por cintas como “Taxi Driver” y “Goodfellas”, causó gran revuelo en Lima en 2019 al embarcarse en un tour gastronómico por renombrados restaurantes, donde mostró una marcada predilección por el tiradito. Robert de Niro es un fanático de la comida peruana.

El productor estadounidense dirigió unas palabras de apoyo a los chefs peruanos, motivándolos a seguir innovando en la gastronomía del país. “Animo a todos los cocineros peruanos a continuar creando cosas extraordinarias. Es realmente inspirador”, declaró De Niro en un video difundido por Marca Perú.

Bad Bunny

Mientras se hospedaba en el hotel Marriott, el cantante puertorriqueño mostró curiosidad por la cocina nikkei y recibió una selección de platos para descubrir la diversidad gastronómica del Perú.

El equipo de Maido, restaurante especializado en este estilo culinario, le ofreció a Bad Bunny una variedad de preparaciones típicas para que viviera una experiencia completa.

Según Silvio Vera, quien estuvo a cargo de su atención, el artista demostró un gran interés por cada platillo, preguntando sobre sus ingredientes y preparación. Además, Vera señaló que Bad Bunny quedó especialmente impresionado con el arroz con pato y no pudo resistirse a probar todo lo servido.

Thalía

Fascinada por la gastronomía peruana, Thalía ha expresado en varias ocasiones su amor por la leche de tigre, destacando no solo su exquisito sabor, sino también su “poder afrodisíaco”. La reconocida cantante mexicana, famosa por éxitos como Amor a la mexicana y No me acuerdo, ha compartido su entusiasmo por este emblemático plato peruano en redes sociales, demostrando su aprecio por la riqueza culinaria del país.

Jonas Brothers

Previo a su presentación de su última gira por Perú en 2024, los Jonas Brothers aprovecharon para degustar un delicioso cebiche mientras admiraban la impresionante vista de la Costa Verde. Nick Jonas publicó en Instagram una foto del emblemático plato peruano, mientras que Joe Jonas compartió en sus redes una imagen del paisaje que los rodeaba.

Susan Sarandon

La reconocida actriz y productora de Hollywood, Susan Sarandon, visitó Perú por primera vez gracias a una invitación de Promperú. Durante su estadía, quedó tan impresionada con la gastronomía peruana que decidió incorporar algunos platos típicos en el menú de su prestigioso restaurante en Nueva York.

Impactada por los lugares y la gastronomía del Perú, confesó su sorpresa ante la excelencia culinaria del país.

Will Smith

Apasionado por la gastronomía peruana, Will Smith ha sido visto en distintos restaurantes peruanos alrededor del mundo, como La Mar de Gastón Acurio en Miami. Además, tuvo la oportunidad de disfrutar de un variado buffet en el restaurante peruano-japonés Sipán, ubicado en Buenos Aires.

Steven Tyler

El legendario líder de Aerosmith, Steven Tyler, también es un admirador de la gastronomía peruana, con una especial preferencia por la chicha morada, bebida que pidió en gran cantidad antes de un concierto en Lima.

Ricardo Arjona

Amante de la cocina peruana, Arjona considera a Perú uno de los mejores lugares del mundo para disfrutar de su gastronomía, destacando entre sus platos favoritos la papa a la huancaína y el tiradito.

Zac Efron

“Jamás había probado sabores tan extraordinarios”, comentó Zac Efron al referirse a la deliciosa gastronomía peruana. Durante su recorrido por el Mercado de Surquillo, disfrutó de un jugo de lúcuma junto al chef Virgilio Martínez, de Central, y Darin Olien. En este prestigioso restaurante, exploró el innovador menú de degustación, mientras que en Iquitos no pudo resistirse a probar los platos tradicionales de la selva peruana.

Juanes

Juanes quedó tan fascinado con la gastronomía peruana que decidió llevar su sabor a Colombia, contratando a un chef peruano para que le preparara platos tradicionales del país.

Sofía Vergara

Es una gran admiradora de la gastronomía peruana y, gracias a Rosie, la nana de su hijo, quien era peruana, ha tenido la oportunidad de probar platos como la papa a la huancaína, el cebiche y disfrutar del pisco.

Beyoncé

Durante su visita al restaurante de la Huaca Pucllana, la cantante estadounidense, Beyoncé, disfrutó de un buffet criollo que ofrecía ají de gallina, causa de pulpa de cangrejo y adobo de carne. Tras degustar estos platos, no tardó en expresar su admiración por la gastronomía peruana y declararse fan de sus sabores tradicionales.

La leche de tigre es un elemento icónico de la gastronomía peruana, utilizado tradicionalmente como el líquido resultante de la preparación del cebiche. Su base es una mezcla de jugo de limón, caldo de pescado, ají, ajo, cebolla, sal, pimienta y culantro, lo que le otorga un sabor intenso y un toque picante. Además de ser considerada un potente revitalizante, en Perú se le atribuyen propiedades afrodisíacas y reconstituyentes, lo que ha contribuido a su fama.

