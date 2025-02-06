Perú

Receta de puré de papa con asado de res

Saborea lo mejor de la gastronomía peruana: receta del puré de papa con asado de res

Guardar
Puré de papa con asado de res
Receta de puré de papa con asado de res

Anímate a experimentar los sabores peruanos y deslumbra a tus invitados con esta fácil y deliciosa receta. Sigue los sencillos pasos y prepara un auténtico puré de papa con asado de res al estilo peruano.

Disfrutando de la cocina casera peruana

La gastronomía peruana es conocida en todo el mundo por su impresionante variedad y la calidad de sus platillos. Uno de los platos que destaca su sabor casero es el puré de papa con asado de res, un platillo lleno de sabor y nutritivo.

Ingredientes necesarios y utensilios para preparar puré de papa con asado de res

Esta receta es para 4 porciones. Necesitarás 500 gramos de asado de pejerrey, leche, agua, papas amarilla, cebolla roja, zanahoria, tomates, hoja de laurel, aceite de girasol, mantequilla light, ajo molido sin sal, sal y pimienta. También vas a necesitar para acompañar el plato, mantequilla ligera y arroz cocido.

Entre los utensilios necesarios encontrarás una lata, una tabla de cortar, un cuchillo, cuchara y una olla.

Pasos para preparar el puré de papa y asado de res

Preparar este sabroso plato es muy fácil. Solo debes seguir los pasos para cocinar el puré de papa y luego el asado. Recuerda que el secreto está en agregar todos los ingredientes al gusto, respetando los tiempos de cocción para cada elemento.

Nutrición y consejos para un plato saludable

Este platillo te ofrecerá alrededor de 477.8 kcal por porción. Si buscas una opción más ligera, puedes optar por acompañar tu asado con una taza de ensalada cocida en lugar del arroz.

Sellando la carne

El sellado es una técnica de cocción que te ayudará a lograr una carne dorada por fuera, mientras retiene su jugosidad por dentro. Cada pedazo de asado de res se convertirá en una auténtica delicia para tus papilas gustativas.

La cocina peruana en tu hogar

Con esta receta, podrás disfrutar una deliciosa muestra de los platillos de la cocina peruana sin salir de tu hogar.

Si te ha gustado esta receta y quieres seguir disfrutando de la sazón peruana, no te pierdas nuestras otras recetas relacionadas. Explora nuestra selección de menús balanceados y agrega más sabor a tu mesa con la esencia de la cocina peruana.

Temas Relacionados

peru-recetas

Más Noticias

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

El Centro de Convenciones de Lima será escenario, desde este lunes 30 de marzo, de la segunda ronda de debates presidenciales, donde los candidatos expondrán sus propuestas ante millones de electores en materias de empleo y educación

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Semana Santa 2026: Pasajes interprovinciales suben de precio por alza de combustible y se espera aumento del 50%

El conflicto en Medio Oriente y la crisis energética fueron los motivos que indicaron las empresas de transporte para incrementar sus precios, además de la llegada del feriado por Semana Santa

Semana Santa 2026: Pasajes interprovinciales suben de precio por alza de combustible y se espera aumento del 50%

Franco Torres en Infobae Perú: el extraordinario inicio de Los Chankas en Liga 1 2026, los halagos a Adrián Quiroz y su formación en River Plate

El goleador argentino, por el que pasa el fútbol organizativo de los ‘guerreros’, repasa con este medio su arranque fulgurante en el Apertura 2026 así como también sus primeros pasos en el ‘millonario’, donde coincidió con un campeón del mundo

Franco Torres en Infobae Perú: el extraordinario inicio de Los Chankas en Liga 1 2026, los halagos a Adrián Quiroz y su formación en River Plate

Mano Menezes confesó charla con Alfonso Barco tras derrota ante Senegal y advirtió a Alianza Lima y Universitario: “Lo más importante es la selección”

El entrenador de la ‘bicolor’ se pronunció por lo que será el duelo con Honduras, además de su conversación con ‘Fonchi’ y del clásico este fin de semana

Mano Menezes confesó charla con Alfonso Barco tras derrota ante Senegal y advirtió a Alianza Lima y Universitario: “Lo más importante es la selección”

Semana Santa: Sutran despliega operativos simultáneos en carreteras de 22 regiones

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a utilizar únicamente servicios de transporte público autorizados y a evitar abordar unidades informales

Semana Santa: Sutran despliega operativos simultáneos en carreteras de 22 regiones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: indecisos definirán el voto y el debate será clave en la última semana

Elecciones 2026: indecisos definirán el voto y el debate será clave en la última semana

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Debate presidencial 2026: hoy se desarrolla la segunda jornada tras un inicio con más críticas que propuestas

Más de 120 mil miembros de mesa fueron capacitados por la ONPE en primera jornada nacional presencial

Rondas campesinas castigan a subprefecto en Puno por reunirse con Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

Christian Meier será el telonero de Ed Sheeran en su concierto en el Estadio Nacional

ENHYPEN anuncia su gira Blood Saga e incluye a Perú: concierto será el 8 de julio

Cevichería Las Gaviotas se pronuncia tras muerte de su parqueador en balacera: “No fue ningún tipo de extorsión”

Diego Torres vuelve a Lima: fecha, lugar, entradas y más sobre el concierto del cantante argentino

DEPORTES

Franco Torres en Infobae Perú: el extraordinario inicio de Los Chankas en Liga 1 2026, los halagos a Adrián Quiroz y su formación en River Plate

Franco Torres en Infobae Perú: el extraordinario inicio de Los Chankas en Liga 1 2026, los halagos a Adrián Quiroz y su formación en River Plate

Mano Menezes confesó charla con Alfonso Barco tras derrota ante Senegal y advirtió a Alianza Lima y Universitario: “Lo más importante es la selección”

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante Honduras por fecha FIFA

DT de Senegal lanzó llamativo concepto de Perú tras victoria en amistoso: “Es una buena selección, hay cosas por mejorar”

Hernán Barcos reveló su dolor por salida de Alianza Lima y si Sporting Cristal lo quiso fichar: “Conversé con Paulo Autuori”