Receta de puré de papa con asado de res

Anímate a experimentar los sabores peruanos y deslumbra a tus invitados con esta fácil y deliciosa receta. Sigue los sencillos pasos y prepara un auténtico puré de papa con asado de res al estilo peruano.

Disfrutando de la cocina casera peruana

La gastronomía peruana es conocida en todo el mundo por su impresionante variedad y la calidad de sus platillos. Uno de los platos que destaca su sabor casero es el puré de papa con asado de res, un platillo lleno de sabor y nutritivo.

Ingredientes necesarios y utensilios para preparar puré de papa con asado de res

Esta receta es para 4 porciones. Necesitarás 500 gramos de asado de pejerrey, leche, agua, papas amarilla, cebolla roja, zanahoria, tomates, hoja de laurel, aceite de girasol, mantequilla light, ajo molido sin sal, sal y pimienta. También vas a necesitar para acompañar el plato, mantequilla ligera y arroz cocido.

Entre los utensilios necesarios encontrarás una lata, una tabla de cortar, un cuchillo, cuchara y una olla.

Pasos para preparar el puré de papa y asado de res

Preparar este sabroso plato es muy fácil. Solo debes seguir los pasos para cocinar el puré de papa y luego el asado. Recuerda que el secreto está en agregar todos los ingredientes al gusto, respetando los tiempos de cocción para cada elemento.

Nutrición y consejos para un plato saludable

Este platillo te ofrecerá alrededor de 477.8 kcal por porción. Si buscas una opción más ligera, puedes optar por acompañar tu asado con una taza de ensalada cocida en lugar del arroz.

Sellando la carne

El sellado es una técnica de cocción que te ayudará a lograr una carne dorada por fuera, mientras retiene su jugosidad por dentro. Cada pedazo de asado de res se convertirá en una auténtica delicia para tus papilas gustativas.

La cocina peruana en tu hogar

Con esta receta, podrás disfrutar una deliciosa muestra de los platillos de la cocina peruana sin salir de tu hogar.

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