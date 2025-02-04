Perú

Receta de pollo a la brasa con ensalada rusa

Disfruta del rico plato de pollo a la brasa con ensalada rusa

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Prepara ensalada rusa con pollo a la olla. Foto/crédito: Abelca YouTube
Prepara ensalada rusa con pollo a la olla. Foto/crédito: Abelca YouTube

Descubre cómo preparar este clásico plato del recetario peruano, perfecto para un almuerzo especial o una cena familiar. La receta está llena de sabor y es sorprendentemente fácil de hacer, solo necesitas unos pocos ingredientes.

Ingredientes para ocho porciones

Preparar este delicioso plato es más fácil de lo que piensas. Necesitarás los siguientes ingredientes:

- 1 pollo de 2.5 kg con piel

- 6 papas blancas

- 2 betarragas

- 1 taza de vainitas

- 1 zanahoria

- 2 cucharadas de jugo de limón

- 4 tazas de arroz cocido

- 4 cucharadas de mayonesa light

- Vinagre y cerveza negra

Preparación del pollo a la brasa

1. Comienza mezclando los condimentos de polloa a brasa con 45 ml o 4 1/2 cucharadas de vinagre y cerveza negra. Luego, unta el pollo de 2.5 kg con la mezcla, asegurándote de cubrir tanto la parte inferior como la superior.

2. Ubica el pollo marinado (pecho hacia abajo) en una olla. Tapalo y cocínalo por aproximadamente una hora o también puedes colocar en el horno. Revisa el estado de cocción y, si es necesario, cocina 10 minutos adicionales.

Preparación de la ensalada rusa

3. En paralelo, cuece las papas en agua hirviendo durante 15 a 20 minutos. Luego, cuece las zanahorias durante 8 minutos, las vainitas durante 5 minutos y las beterragas por 30 minutos.

4. Una vez cocidas, corta las papas, las beterragas y la zanahoria en cubos, y las vainitas en rodajas. Agrega todos los vegetales en un tazón y mezcla. Para sazonar, puedes agregar pimienta, limón y mayonesa.

5. Finalmente, porciona el pollo y sirve acompañado de 1/2 taza de arroz y una porción de ensalada rusa.

Recomendaciones útiles para preparar la receta

- Sugerencia para la ensalada rusa: Puedes usar yogurt natural en lugar de la mayonesa para sazonar la ensalada rusa.

- Cocción de las verduras: Con un mondadientes o un palito parrillero, puedes comprobar si tus verduras están bien cocidas. Si el palito atraviesa fácilmente la verdura, significa que están listas.

- Vegetales más crujientes: Si prefieres unas verduras más crujientes, colócalas en un bowl con agua y hielo después de cocerlas. Esto mantendrá a los vegetales firmes.

Valor nutricional del plato

Cada porción de este plato aporta aproximadamente 748.2 kcal, equivalentes a 3,130kj. Recuerda que es importante llevar una dieta balanceada.

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