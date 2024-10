Cancillería no brinda garantías de vida a familia de peruano detenido en Venezuela: “Me dijeron que no viajara”, denuncia tía de Renzo Huamanchumo

Peruano detenido en Venezuela: Tía de Renzo Huamanchumo deuncia falta de acción de la Cancillería. (Video: Willax)

La tía de Renzo Yasir Huamanchumo Castillo, el peruano detenido en Venezuela y acusado de ser un “mercenario” encargado de desestabilizar al gobierno del dictador Nicolás Maduro, lamentó la casi nula ayuda que le viene brindando el gobierno de Dina Boluarte y denunció que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores no se han vuelto a comunicar con ella.

Durante una entrevista con el programa Amor y Fuego, Patricia Castillo denunció que la Cancillería decidió no brindarle garantías de vida a la familia, por si decidieran viajar al país norteño en busca de su familiar.

“Al margen del pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta el día de hoy, (el gobierno de Dina Boluarte) no se comunica con nosotros. Me dijeron que no viajara. Yo pedí ayuda para viajar a buscar a mi sobrino, pero me dijeron que no fuera porque no garantizaban mi estadía y mucho menos mi vida”, lamentó la mujer.

Como se recuerda, el pasado jueves 17 de octubre, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, realizó un “importante” anuncio en el que presentó a 14 de 19 “mercenarios” detenidos, prestos a atentar contra el régimen de Maduro. Dentro de esta lista de arrestados se encontraba el nombre del connacional Renzo Huamanchumo.

Cabello se refirió a la captura de “un grupo de mercenarios” que, según sus declaraciones, estaría implicados en una coordinación entre la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), la Administración de Drogas de EE.UU. (DEA) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España.

“Desde el 22 de septiembre no sabemos absolutamente nada hasta que Diosdado Cabello lo presenta y lo sindica como mercenario. Es lamentable ver que hasta el día de hoy no sabemos absolutamente nada, a parte del pronunciamiento de la Cancillería. Mi sobrino es padre de cinco niñas, quienes dependen de él. Él ha sido de muchos artistas. Él es peruano residente en Estados Unidos”, delcaró la tía del peruano.

Cancillería solo emitió un comunicado, según la familia

El pasado 19 de octubre, la Cancillería anunció el inicio de gestiones para obtener información sobre la situación de Renzo Yasir Huamanchumo Castillo. La medida se realizará a través de la Embajada de Brasil, quien representa los intereses peruanos en el país tras la expulsión de los diplomáticos.

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la sección de intereses de la Embajada de Brasil en Caracas que reitere a las autoridades venezolanas la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de Huamanchumo, incluyendo su integridad física y el derecho a una defensa efectiva.

Según el pronunciamiento. el equipo de Torre Tagle, encargado de asistir a los peruanos en el extranjero, ha contactado a un familiar de Huamanchumo para ofrecerle orientación y apoyo emocional, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos. Además, se le ha informado sobre las medidas adoptadas para localizar al detenido.

Peruano viajó a Venezuela

Cabe mencionar que, según Patricia Castillo, su sobrino viajó a Venezuela por un tema sentimental. Huamanchumo conoció a una joven venezolana con quien mantuvo una relación sentimental a distancia. Sin embargo, en un intento por conocer a la familia de ella, viajó al país llanero. Fue durante su estadía en el país, que se perdió la comunicación con su familia.

“He intentado contactarme con todas las personas que me puedan dar el paradero de mi sobrino. Me he contactado con un activista en Venezuela, Jonathan Palacios, que hizo rebote de esta noticia. Tengo los videos de esta injusticia, desde antes que saliera Diosdado Cabello”, sostuvo.