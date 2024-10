Cancillería exige información sobre el paradero del peruano detenido en Venezuela y acusado de ‘conspirar’ contra Nicolás Maduro

La Cancillería anunció que se ha iniciado de inmediato gestiones para solicitar, con carácter de urgencia, información sobre la ubicación de Renzo Yasir Huamanchumo Castillo, el peruano detenido por Venezuela por supuestamente ser parte de una “conspiración” contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Como se recuerda, este jueves el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, presentó la identidad de 14 de 19 “mercenarios” extranjeros, entre ellos el peruano, acusándolos de ser integrantes de una operación internacional destinada a atentar contra el jefe de Estado y desestabilizar al país.

Debido a esta acción el gobierno de Maduro y ante la ausencia de todos los funcionarios diplomáticos y consulares peruanos, expulsados por Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada del Brasil, la cual tiene a su cargo los intereses del Perú en ese país, inició las gestiones para conocer los detalles sobre su detención y asegurarse el respeto de los derechos humanos del connacional.

Según lo indicado el comunicado, el equipo de Torre Tagle encargado de brindar asistencia a los peruanos en el extranjero se contactó con un familiar de Huamanchumo a fin de brindarle orientación y apoyo emocional, conforme a los protocolos establecidos para estos casos. Asimismo, se le informó sobre las medidas que se hayan tomado para dar con la ubicación del peruano.

“Se ha solicitado a nuestra sección de intereses a cargo de la Embajada del Brasil en Caracas que se reitere a las autoridades venezolanas la necesidad de garantizar el pleno respeto a la integridad física de nuestro connacional y a sus derechos fundamentales conforme al derecho internacional, incluyendo el de una efectiva defensa, transparencia y debido proceso para deslindar los cargos que se le imputan”, se lee en el pronunciamiento de la Cancillería.

14/09/2024

“No es posible que digan que es un guerrillero”

La tía del peruano Renzo Huamanchumo Castillo, detenido por el régimen de Maduro, Patricia Castillo, negó que su sobrino, quien cuenta con residencia en Estados Unidos y es padre de seis niños, haya llegado a Venezuela con intenciones de hacer daño en ese país, como lo expresó Diosdado Cabello.

“Yo tengo los correos que prueban desde cuándo estoy buscando a mi sobrino y no es posible que Diosdado Cabello lo impute como alguien que ha querido hacer daño en Venezuela. Él es un padre de familia, trabaja para sobrevivir”, sostuvo en entrevista con RPP.

Según lo narrado por Castillo, Huamanchumo conoció por internet a una joven venezolana, con quien mantuvo una relación sentimental a distancia. Para conocer a la familia de su pareja, el peruano viajó a Venezuela. Sin embargo, durante se estadía en el país, se perdió la comunicación con su familia.

“He intentado contactarme con todas las personas que me puedan dar el paradero de mi sobrino. Me he contactado con un activista en Venezuela, Jonathan Palacios, que hizo rebote de esta noticia. Tengo los videos de esta injusticia, desde antes que saliera Diosdado Cabello”, sostuvo.

Además, señaló que cuando se contactó con la Cancillería para solicitar ayuda, una funcionaria le dijo que “no podían hacer nada” y que tratarían de investigar su paradero. “La Cancillería me ha dicho que no podían hacer nada y que lo único que me pedían era que no viajara, porque no me garantizaban mi estadía ni mi vida. No sé qué cosa esperan, qué cosa es lo que quieren, cómo pueden imputar a un hombre de bien, padre de familia que solo se dedica a trabajar y que el único pecado que cometió es enamorarse”, dijo.

Un ciudadano peruano fue capturado en la frontera de Venezuela y presentado por Diosdado Cabello. Canal N

Detienen a 19 extranjeros en Venezuela

El régimen de Maduro capturó a 19 extranjeros que, según el ministro Cabello, formarían parte de un “grupo de mercenarios” vinculados con la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU (CIA), la Administración de Drogas de EE.UU. (DEA) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España.

“A todos estos ciudadanos extranjeros se les garantizan sus derechos, pero sus gobiernos deben asumir que están viniendo a Venezuela a conspirar contra un país, a atacar objetivos civiles y militares, objetivos de servicios públicos, para hacerle daño a nuestro país”, recalcó el ministro.