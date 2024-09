Marita Barreto niega ataques contra entorno de Dina Boluarte: “No hay ningún sesgo político en lo que hace Eficcop”

Coordinadora del Eficcop es cuestionada por su maestría y expediente judicial. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La fiscal coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, Marita Barreto, respondió a los cuestionamientos hacia su trabajo, sus estudios y algunos aspectos de su vida personal. Barreto negó que las investigaciones que realice su equipo estén guiadas por algún sesgo político en contra de la presidenta Dina Boluarte y su hermano, Nicanor Boluarte.

En entrevista a RPP Noticias, Barreto denunció que investigar a funcionarios relacionados con los cargos más altos de la política la ha convertido en víctima de persecución y reglaje, al igual que a los otros fiscales miembros de su equipo.

“Primero no hay ningún sesgo político en nada de lo que hace Eficcop. Aquí nosotros solo cumplimos nuestra labor de perseguir el delito y siempre lo hemos dicho, caiga quien caiga en las más altas esferas del poder, eso es el mandato constitucional que tenemos hoy. (...) A raíz de eso nos ha traído muchos problemas, muchas persecuciones. Ustedes han visto cómo es que me hacen reglajes, anoche mismo hubo otro incidente por mi domicilio y eso es una constante”, respondió.

En el marco del caso 'Waikys en la sombra' el ex prefecto de la región San Martín, Armando Villalobos Leyva, indicó ante la Fiscalía que la presidenta Dina Boluarte y su hermano eran conocidos como 'La número 1' y 'El número 2'. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

En ese sentido, recalcó que no se le podría acusar de ejercer persecución política contra algún funcionario, puesto que el Eficcop es el encargado de investigar todos los actos referentes a la corrupción en el poder y los fiscales solo se limitan a hacer su trabajo.

Colabora con investigaciones

Como se recuerda, el periodista Carlos Paredes, de Willax, acusó a la fiscal Barreto de haberse reunido con él y haber entregado información sobre el caso del congresista Guillermo Bermejo, pese a ser reservada. Paredes indicó que este hecho irregular ya fue denunciado ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Por su parte, la fiscal Barreto confirmó el encuentro con el periodista y señaló que tras su denuncia, ya se aperturó un proceso de investigación y con este, ya son cinco los que enfrenta. Pese a los graves hechos que se le imputan, negó haber cometido algún acto irregular y aseguró que colaborará con las investigaciones. “Voy a colaborar con todo lo que se me solicite. Es más, ya he estado remitiendo toda la información que se me ha solicitado”, explicó.

Sin embargo, la fiscal dijo que estas denuncias responden a un acto de venganza, puesto que su trabajo resulta incómodo a más de un investigado. Asimismo, Barreto que se usen aspectos de su vida personal, que ocurrieron hace más de 30 años, para intentar desprestigiarla.

“Aquí yo creo que hay un acto de venganza. Nuestro trabajo es muy ingrato, seguramente para mucha gente, pero ese es nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer. Recuerden ustedes que yo, aún a pesar de lo que significó, he tenido que denunciar actos de corrupción que hoy son investigados por la Fiscalía Suprema, respecto a la señora Patricia Benavides, respecto a varios altos funcionarios de Estado, ministros, congresistas. No es grato ciertamente, pero no se puede entrar a una esfera tan baja”, sentenció.

Audiencia inicia desde las 15:00 horas. (Foto: Andina)

Nuevas denuncias

Marita Barreto adelantó que este año, Eficcop presentará formalizará dos nuevas acusaciones contra altos funcionarios, pero no detalló de quienes se trataría. “Estamos preparando ya dos acusaciones que pretendemos presentarlas este año”, comentó.

Asimismo, recordó al gobierno de Dina Boluarte que pidió un incremento al presupuesto que le asignan, para mejorar la logística del equipo, ya que, pese a los pedidos del fiscal de la Nación, se desactivó el equipo especial de la PNP que los apoyaba.

“Se ha solicitado presupuesto Ejecutivo para poder implementar más fiscales, mayor logística para poder trabajar. Porque usted sabe que ahora ya no tenemos a la policía de apoyo que teníamos y que hacíamos muy buen trabajo. Porque es indesligable la vinculación que tiene que haber entre Fiscalía y Policía para poder dar los resultados que hemos mostrado. Hemos dado grandes resultados en la lucha contra la corrupción, nosotros no vemos delitos de corrupción menores, vemos delitos de gran corrupción”, manifestó.

En otro punto, advirtió que las acusaciones y los constantes ataques en su contra están orientados a que deje su cargo como fiscal coordinadora del Eficcop. “Temo que aquí hay una estratagema para retirarme del cargo. (...) yo no tengo ningún interés de quedarme en ningún cargo, porque yo no gano ni más, ni menos. Mi remuneración es la misma. Acá hay un tema de mística, de basta ya de consentir la corrupción. La corrupción en el poder es la más peligrosa”, alertó.