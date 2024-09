Elizabeth Peralta y Marita Barreto están siendo investigadas, aseguró el jefe de la Autoridad Nacional de Control: ¿por qué casos?

El jefe de la Autoridad Nacional de Control confirmó diligencias contra fiscales. | Congreso

Elizabeth Peralta y Marita Barreto, fiscales conocidas en el ámbito periodístico por distintos casos, están siendo investigadas. El jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Antonio Fernández Jerí, confirmó la noticia ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso a la que fue invitado junto al titular de la Fiscalía, Juan Carlos Villena.

Durante su exposición, la parlamentaria Norma Yarrow (Renovación Popular) consultó sobre el aparente adelanto de opinión otorgado por la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) al vincular el secuestro de Iván Siucho con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

En respuesta, Fernández Jerí sostuvo que “ya se iniciaron las investigaciones”. “Con el nuevo ordenamiento administrativo disciplinario tenemos tres procesos; entonces está lo más célere posible. Reitero que integramos el Ministerio Público, pero somos totalmente independiente y se ha roto ese falso espíritu de cuerpo”, mencionó y detalló que en dos años se han sancionado a 4 mil 361 fiscales, “lo que no ha ocurrido en 41 años anteriores”.

La ANC inició diligencias contra las dos fiscales, confirmó el jefe de la entidad. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Sobre Peralta, mencionó que también está siendo investigada y que se espera tener un resultado mucho más breve “toda vez que tiene una connotación nacional y daña la imagen de la institución”. “Quiero decir que en el Ministerio Público existen fiscales muy probos, éticamente muy comprometidos con la institución. Dañan a esta realidad pocos fiscales y estamos limpiando la casa desde hace dos años”, acotó.

¿Por qué casos se investiga a Marita Barreto y Elizabeth Peralta?

Tal como se adelantó, en el caso de Marita Barreto se le investiga por sus declaraciones ante el secuestro de Iván Siucho, a quien denominó testigo protegido, pese a que es colaborador eficaz. “Ha sido un secuestro [...] Esta situación ha traído un riesgo inminente para un testigo protegido del Eficcop y aparentemente lo que buscaban eran los celulares, se llevaron al testigo, luego lo han arrojado en una calle […] luego de que todo fue de conocimiento público, han venido a tirar los celulares por acá (cerca a la vivienda)”, manifestó.

Ello fue contradicho por las autoridades policiales, quienes aseguraron que no hubo un motivo político y que, más bien, fue extorsivo vinculado al oro. “El motivo tiene como hipótesis principal un interés patrimonial. La policía de inmediato ha reaccionado ante el requerimiento del hermano y se ha detenido a los 7 implicados, de los cuales dos son policías de Lince y ya estamos adoptando las medidas disciplinarias”, mencionó Víctor Zanabria.

Comandante de la PNP brindó una versión distinta a la de Marita Barreto. | RPP

En el caso de Peralta, las indagaciones en su contra se dieron por las declaraciones de Ana Siucho, quien expresó que Hurtado le había solicitado un millón de dólares para gestionar la devolución de 100 kilos de oro incautados a Javier Miu Lei.

Al respecto, la fiscal corrigió la cifra e indicó que se trataba del doble. No obstante, aseguró que no tuvo nada que ver, pues no era de su potestad. Además, que no recibió dinero por parte del conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

“Jamás recibí un sol por parte de ese señor. Y tampoco nunca me pidió un favor. Tengo más de 40 años en el Ministerio Público, tengo una trayectoria impecable y nunca he estado metida en escándalos. La incautación que dice la señorita (Ana Siucho) es de 100 kilos, pero fueron 200 y eso lo hizo la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía de Medio Ambiente de Trujillo”, manifestó.