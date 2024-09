¿Cuánto gana un paseador de perros en Perú? Este es el precio que se cobra por hora

Esto es lo que se puede ganar paseando perros en Lima. Los precios por can y hora variarán si se añaden más servicios o beneficios. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/AFP

El mercado de mascotas se ha expandido en Perú considerablemente en los últimos años. No solo ha habido una expansión grande y pronta de las tiendas que venden desde alimentos, juguetes y medicamentos para perros, gatos y otros animales, sino que la preocupación por la atención a los “peludos” de la casa, junto a un ritmo de vida con cada vez menos tiempo para sus dueños, ha hecho que también sea una opción apostar por comprar paseos para estos animales.

Así, un nuevo oficio, uno aparentemente sencillo, se ha empezado a consolidar: el paseador de perros. Infobae Perú conversó con Arturo Calderón, docente de Marketing de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) para saber más sobre este nuevo trabajo, donde son los jovenes quienes apuestan más por emprender de este modo.

Expansión del mercado de mascotas

Según el experto, “la pandemia ayudó mucho a identificar a la mascota con el dueño, porque se tuvo un periodo de convivencia y de cuidado”. Desde entonces el mercado del cuidado de la mascota (’pet care’) se ha mantenido al alza.

“En el 2020, las cifras fluctúban los US$ 250 millones de dólares en lo que se gastaba en mascotas [en Perú], entendiendose que 50% de los hogares tienen perros (aproximadamente 5 millones con perros; y 3,5 millones, gatos). Actualmente hay US$ 500 millones que se invierten al año, y para el 2027 y 2028 será cerca de US$ 650 millones. Es un crecimiento exponencial y hay mucha posibilidad para quienes entren al rubro de negocios para mascotas”, explica Calderón.

El mercado del cuidado de mascotas ha subido considerablemente los últimos años. - Crédito Composición Infobae/Andina

Según datos de Euromonitor International, el 2025, tendría ventas (minoristas) de US$ 542 millones el 2025, y estas llegarían inclusive a US$ 680 millones en 2028, por lo que este es un sector que muestra no solo una mayor preocupación de los dueños por sus mascotas, sino también un amplio espacio para negocios. Es en este contexto, que empiezan a generarse nuevos trabajos, de paseadores y cuidadores de perros. “Son emprendimientos de jóvenes que manejan sus tiempos [para hacerlo] y, por lo tanto, acceden a un mercado que necesita a gente que pasee los perros”, aclara el experto.

Paseadores de perros: Precio por hora

El trabajo de paseador de perros muchas veces es realizado solo por personas que tienen experiencia en lidiar con mascotas, en sus casas. No necesariamente son personas preparadas profesionalmente para manejar canes. Así, el costo promedio que se cobra por un paseo de una hora (que en realidad son 45 minutos) estaba estandarizado en S/10. Sin embargo, esto ha subido con la preocupación en que los paseadores estén más capacitados y el auge del sector de ‘pet care’.

“Ahora, como el emprendedor está más capacitado (no solamente es el paseo no, sino que te dan la ruta, ofrecen algún tipo de accesorio, venden correas), eso quiere decir que ya el precio ha subido en casi un 50% de S/10 a S/15 soles. Y la gente paga, la gente invierte. No, no es extraño saber que un solo perro tenga 5 correas, tenga un collar con GPS, que tenga, en esta épocas de frío, ropa especial, entre otros”, afirma Calderón.

En distritos como Miraflores se ha limitado el número de perros por paseo a tres. - Crédito Shutterstock

Un paseador de perros, además, pone sus propios horarios. Ya sea en turno de mañana, tarde o noche. Y también estos mismos ponen el límite de cuántos perros puedan pasear. Así, si en promedio ganan por perro y hora S/15, estos son los montos que podrían ganar al mes:

Si se considera, en promedio, 20 días de trabajos en un mes, con 8 horas por día (160 horas al mes). Solo paseando un perro cada hora, uno podría ganar hasta S/2.400 al mes . Sin embargo, esto es potencial, y estaría delimitado por la demanda que haya en el distrito donde uno labore.

Pero no es necesario trabajar ocho horas al día, sino con tal de pasear dos perros cada hora durante 8 horas por 10 días al mes saldría el mismo monto (S/2.400) potencial.

Pero si se trabaja solo un turno al día (como es usual para los horarios de estos paseadores de perros) todas las noches del mes, durante una hora, paseando canes se pueden ganar: S/450 si se pasea un perro, S/900 si son dos y S/1.350 si son tres .

En un caso medio, en que un emprendedor pasea perros de lunes a viernes , dos horas al día, y tiene dos perros por paseo, puede ganar S/1.200 .

Si uno solo trabaja sábado y domingo, y dos horas por cada día, con dos perros por hora, al mes puede ganar S/480.

Sin embargo, un mayor precio se puede cobrar en tanto se ofrezcan servicios añadidos. Se puede cobrar por pasear perros hasta S/18 (y hasta más) si se le ofrece al dueño aplicativos de seguimiento, u otros beneficios.