San Borja: alertan que norma busca limitar la tenencia de perros y gatos a tres como máximo

Límite de número de perros o gatos en las viviendas de San Borja podrían promover que estos animales sean abandonados. (Facebook/Andina)

La modificación de una ordenanza municipal en San Borja coloca en riesgo a los perros y gatos. Y es que la norma publicada el pasado 15 de agosto establece que los ciudadanos que residen en el distrito tengan un número limitado de estos animales en sus viviendas y también prohíbe que los vecinos alimenten a los canes y felinos que hayan sido abandonados en las calles, lo cual dificulta más su ya precaria situación y reduce aún más sus posibilidades de supervivencia.

La ordenanza que modifica la Ordenanza N° 581-MSB, que aprobó el régimen de animales domésticos en el distrito de San Borja contempla un cambio importante en el número de gatos o perros que pueden habitar en los domicilios de los vecinos.

Así, esta norma determina que sus vecinos solo podrán criar y poseer hasta tres mascotas por casa y apenas mascotas por departamento; “siempre que ello no perjudique de manera directa y razonable la tranquilidad y bienestar de terceros”.

“Esta norma que ha dictado la municipalidad es totalmente peligrosa porque puede promover el abandono de animales. Hay personas que tienen perros y gatos responsablemente, pero tambien hay irresponsables y lo que van a ver en esta norma, para evitar ser multados, será dejar a sus animales en las calles. Lo que más preocupa es que el alcalde no se concentra en resolver el problema de la sobrepoblación que además le toca al gobierno local, sino que se enfoca en esta situación de cuántos perros o gatos deberias tener en tu casa”, manifiesta a Infobae Perú Heidi Paiva, del Proyecto Libertad.

La norma establece unas cuantas contemplaciones; sin embargo, a la luz de la realidad del abandono de animales resultan irreales. Por ejemplo, señala que se exceptúa de esta limitación de números en caso de que los perros o gatos hayan tenido crías y dan cuatro meses para que coloquen a la camada en nuevos hogares.

En el caso de rescatistas independientes, estos podrían tener hasta dos mascotas más por casa o una más por departamento y les otorgan una “amnistía” de tres meses. En la práctica toda persona inmersa en este mundo sabe que colocar con una familia a un animal abandonado puede ser un proceso que puede tardar más que ese corto periodo. Hay algunos que nunca logran tener un nuevo hogar.

Se calcula que en Lima hay al menos cuatro millones de perros o gatos abandonados. (Foto: archivo)

No alimentar perros, gatos y palomas

Desde hace ya varios años en San Borja está prohibida la alimentación a las palomas, lo cual ha generado diferentes intervenciones del personal de fiscalización a los vecinos. Sin embargo, ahora este impedimento se ha extendido a los canes y felinos que sobreviven en la vía pública del distrito.

“Queda prohibido alimentar a los animales en la vía pública. En caso de que algún vecino decida alimentar canes y/o felinos en visible estado de deterioro físico, que se encuentre en la vía pública, podrá hacerlo de manera excepcional y en un ambiente limpio, cautelando el retiro o eliminación de los enseres utilizados y residuos”, reza la norma.

Nuevamente, tampoco toma en cuenta las condiciones especiales en la que muchas personas solidarias deciden apoyar a estos animales —muchas veces famélicos. Primero que algunos gatos o perros son temerosos del contacto humano y resulta imposible quedarse hasta que terminen sus porciones y lo segundo es que algunos vecinos dejan potes de agua o comida en sus puertas y esta limpieza no se efectúa de forma inmediata pues deben salir a trabajar o simplemente retirarse de sus domicilios.

“Hay vecinos de buena voluntad que dejan platitos de comida en la puerta de su casa o dejan dormir en sus cocheras a gatitos porque en San Borja hay una cantidad increible de gatos abandonados. En lugar de sacar este tipo de normas, deberia concentrarse en uno de los problemas mas criticos, que es el abandono de perros y gatos en techos, azoteas, patios y terrazas. Creo que en toda mi experiencia no vi tantos animales dejados a su suerte, sin ningún tipo de contacto. Es bien triste”, añade Heidi Paiva.

Desde Infobae Perú nos comunicamos con la Gerencia de Gestión Social para obtener un descargo sobre las razones técnicas de estas modificaciones; aunque nos dijeron que otra área se comunicaría con nosotros, hasta el cierre de esta nota no hemos obtenido respuesta alguna.

También hay que precisar que el distrito cuenta con un Centro de Adopciones de San Borja, por lo que se espera que conozcan con una perspectiva más cercana la problemática del abandono animal.

Millones de animales callejeros sufren en las calles de Perú. (Panamericana TV)

Como vocera del colectivo de protección animal Proyecto Libertad, Heidi Paiva señala que habló personalmente con el alcalde Marco Álvarez para encontrar soluciones a la problemática de maltrato y abandono de animales domésticos en San Borja, pero aunque les prometieron que los recibirían, esta reunión no se ha dado hasta ahora.

“Él prometió que nos iba a recibir pero no cumplió su promesa hasta ahora, pero habria que recordarle que su principal problema no es la gente que alimenta animales, ni la gente que tiene más de dos mascotas sino la gente que abandona en la calle y quienes los dejan confinados en azoteas sufriendo estrés y soeldad. Supongo que esta decisión es para tener contentos a algunos vecinos o para responder a las quejas de algunos, pero esto no es correcto. Hacemos un llamado para que reconsidere esta norma que nosotros, por supuesto, vamos a observar para que no perjudique a ningún animal”, manifestó Paiva.