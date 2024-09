Andrés Hurtado: cronología de su caso, su detención y delitos que se le acusa al conductor de TV

El presentador de televisión también conocido como 'Chibolín' permanece en la prefectura. (Fuente: Canal N)

Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, ha visto su situación complicarse en las últimas semanas debido a una serie de investigaciones en su contra. El conductor de televisión fue detenido el jueves 19 de septiembre en una clínica de San Borja, como parte de una medida preliminar ordenada por el Poder Judicial.

Esta detención marca uno de los momentos más críticos en la vida del exconductor de televisión, luego de que se mencionara su nombre por primera vez en un caso de presunto tráfico de influencias y lavado de activos, a raíz de una entrevista televisiva en el programa ‘Beto a Saber’.

Cronología del caso

Todo comenzó cuando Jean Carlos Miu Lei denunció en el programa ‘Contracorriente’ a sus primos Siucho Neira por actividades mineras ilegales, tráfico de armas y mantener relaciones sexuales con una menor de edad.

El conductor Andrés Hurtado 'Chibolín' ha sido vinculado al lavado de activos, como parte de una organización criminal dedicada a la minería ilegal.

La situación se había desencadenado el 23 de agosto tras el presunto secuestro de Francisco Siucho, un testigo protegido en el caso ‘Waykis en la Sombra’, lo que llevó a la fiscal Marita Barreto a expresar su preocupación, aunque la Policía desmintió el hecho en vivo.

A los pocos días, se sumarían nuevos cuestionamientos. El también conocido como ‘Chibolín’ expuso el 02 de septiembre en el programa ‘Beto A Saber’ sus influencias con una fiscal de lavado de activos y una autoridad de Migraciones y sus vínculos con la familia Siucho Neira y los Miu Lei, lo que generó un gran revuelo a nivel nacional.

El 04 de septiembre, en el mismo programa de Willax, Ana Siucho, esposa del futbolista peruano Edison Flores, se presentó para dar sus descargos sobre el caso que implicaba a sus hermanos Iván y Roberto.

Ana Siucho - Edison Flores - peru - 5 de septiembre

Siucho había decidido ahondar sobre las negociaciones ilícitas de Andrés Hurtado, revelando que el conductor de televisión habría ofrecido ayuda a sus hermanos y primos a cambio de favores que implicaban a altos cargos de la Superintendencia de Migraciones y del Ministerio Público.

Entre sus descargos, mencionó que entre el 2020 y 2021, Hurtado facilitó, a través de su cercanía con la fiscal Elizabet Peralta, la devolución de una una fuerte carga de oro incautado de Javier Miu Lei, primo de Ana y gerente de mineras. Los hermanos Siucho fueron los encargados de hacerle la entrega de una fuerte suma de dinero al exconductor ‘por su ayuda’.

Asimismo, mencionó que el popular ' Chibolín’ facilitó que Roberto Siucho abandone la nacionalidad peruana para optar por la china a través de su nexo con la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila. Por este ‘favor’, el futbolista le habría entregado un auto valorizado en 33 mil dólares que anteriormente era de su cuñado Edison Flores.

Exjefa de Migraciones se encuentra en el ojo de la tormenta por el aumento de su patrimonio. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El 06 de septiembre, el Congreso de la República se interesó en el caso relacionado con el exconductor. Héctor Ventura solicitó a la Comisión de Fiscalización investigar las declaraciones de Hurtado y citarlo para que explique sus vínculos con miembros del sistema de justicia.

El 07 de septiembre, Hurtado se despidió de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, afirmando que necesitaba un descanso para resolver su situación legal y que no usaría su espacio televisivo para defenderse de las acusaciones. Ese mismo día, el dominical ‘Panorama’ anunció un reportaje en su contra. La cadena decidió no brindarle protección y reveló que su salida no fue una decisión personal, sino impuesta por los directivos.

El 08 de septiembre, la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta informativa relacionada con Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei y el testigo protegido Iván Siucho, debido a la posibilidad de que intentaran salir del país. Sin embargo, la exjefa de esta institución, Roxana Del Águila, no fue mencionada en esta alerta.

Para ese entonces, Elizabeth Peralta había dicho en ‘Contracorriente’ que, aunque tuvo una amistad con Andrés Hurtado, no está involucrada en actividades ilícitas y que conoció a los Siucho por una coincidencia, ya que los encontró en la casa del comunicador sin conocer su identidad.

Por su parte, Del Águila dijo en sus redes sociales que las distorsiones maliciosas que afectan su nombre y reputación como funcionaria deben ser investigadas y sancionadas. Defendió su derecho a atender solicitudes de ciudadanos, subrayando que cumplir con la ley no es un delito. En relación a las supuestas reuniones con Andrés Hurtado, aclaró que un simple almuerzo no implica complicidad en negociaciones ilícitas.

Ese mismo día, domingo, ‘Panorama’ informó que José Manuel Espinoza Vin será el fiscal encargado de investigar a Andrés Hurtado por el presunto soborno de 1 millón de dólares que cobró de la familia Meu Lei. También fueron incluidas Elizabeth Peralta, Roxana del Águila y otras autoridades.

Iván Siucho hunde a Andrés Hurtado y a la fiscal Elizabeth Peralta: los acusó de extorsionarlo con $100 mil. (Captura: Panorama)

El 09 de septiembre, el controvertido exconductor de televisión, tras desactivar sus redes sociales, hizo su reaparición en un video en el que reveló que se encontraba internado y que sería sometido a una operación. Indicó que esta será su tercera intervención quirúrgica en menos de un mes.

El 10 de septiembre María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte de Lima, envió una carta notarial al conductor para que niegue que organizó el evento del Día del Juez 2023. Esta medida fue tomada tras la revelación en un dominical sobre su registro migratorio, que coincidía con el del conductor. Las hijas de la jueza también fueron vinculadas.

Ese mismo día, por disposición del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria se produjo una orden de impedimento de salida del país a Hurtado por presunto lavado de activos, y a otros personajes involucrados en el caso.

Además, se ahondó más con la investigación de ‘Contracorriente’ sobre la declaración de los ingresos de la ahora exfigura de Panamericana Televisión. “Aún se desconoce el origen exacto del millonario patrimonio de ‘Chibolín’. Mientras sus empresas A.H Entertaiment y A.H. Gold Entertaiment facturan grandes sumas por publicidad, su RUC de persona natural se encuentra con suspensión temporal y su condición de contribuyente es de ‘no habido’; es decir, para la Sunat, Hurtado es un fantasma. No existe ni paga, pero sí presume riqueza y grandeza por donde va”, mencionaba la investigación expuesta.

El 11 de septiembre, ‘Chibolín’ volvió a reaparecer. Esta vez para acusar al periodista Beto Ortiz de haber preparado un complot para desprestigiar su imagen. El expresentador de explicó que no daría entrevistas a ningún medio y que permanecería en el país para dar cuentas a la justicia.

El 15 de septiembre, el dominical Cuarto Poder reveló que ‘Chibolín’ mantiene un vínculo cercano con Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’, uno de los narcotraficantes más poderosos del Perú en la década de 1990. Hurtado asumió un rol como representante jurídico de ‘Vaticano’ desde el 2019.

Por su parte, Panorama mostraba ese día el documento de confesión sincera de Iván Siucho donde acusa directamente y Andrés Hurtado y a la fiscal Elizabeth Peralta de haberlo coaccionado pidiendole 100 mil dólares por unos ‘favores’ fiscales.

El 17 de septiembre se conoció que la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos inició por un plazo de 60 días una serie de diligencias preliminares contra Andrés Hurtado , por la supuesta comisión del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado. Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó recopilar declaraciones de Ana Siucho, Roberto Siucho, Roxana del Águila y Edison Flores.

Edison Flores y Ana Siucho estaría enfrentado crisis en su matrimonio, dice Peluchín

La instancia también solicitó a Cofopri un informe sobre los bienes inmuebles a nombre de Andrés Hurtado, así como a la Superintendencia Nacional de Migraciones una copia certificada del expediente de desnacionalización de Roberto Siucho y un informe sobre los cargos de Roxana del Águila, exjefa de la entidad.

Por su parte, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos lo centró en otro aspecto del caso que lo implica junto a la fiscal superior Elizabeth Peralta.

Ese mismo día, el programa “Beto a Saber” entrevistó a un extrabajador de ‘Chibolín’, apodado ‘Chamo’, quien reveló sus conexiones con figuras políticas. Indicó que el equipo de seguridad del conductor recibía “encargos” del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; del excandidato presidencial Hernando de Soto; del empresario Javier Miu Lei; y de José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

El extrabajador también aseguró que Roxana del Águila, exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, habría recibido dinero de Hurtado por los presuntos favores y que la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, se habría beneficiado con viajes.

El 19 de septiembre, el abogado de la fiscal Elizabeth Peralta informó que su cliente entregó al Ministerio Público sus dos pasaportes como muestra de colaboración con la justicia. El letrado también confirmó que la fiscal viajó a Estados Unidos con el conductor de televisión, aunque aseguró que ella pagó sus propios pasajes.

Mientras ello ocurría, el programa ‘Beto a Saber’ revelaba una fotografía de Andrés Hurtado junto al exjefe de la DINI y además a Alejandro Sánchez, el dueño de la famosa casa de Sarratea implicado en una presunta corrupción con el expresidente Pedro Castillo. La foto comprobaría su cercanía con estas dos figuras ligadas al exmandatario.

Henry Shimabukuro, exasesor de la DINI, reveló en el programa que Fernández Latorre autorizó un pago mensual de S/. 50 mil a Andrés Hurtado para “limpiar su imagen”. Shimabukuro afirmó que Hurtado lo presentó a figuras poderosas en el Poder Judicial y la Fiscalía, y que lo invitaba frecuentemente a su programa y a un departamento en Miraflores, donde se reunía con su círculo íntimo, sugiriendo actividades poco claras. También mencionó que Hurtado mostró interés en mantener encuentros con el expresidente, a pesar de que él le advirtió sobre los riesgos legales.

Ese mismo día, se anunció que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial inició procedimientos contra las magistradas María Delfina Vidal la Rosa y Paola Valdivia por su conexión con el conductor de TV, investigado por tráfico de influencias y sobornos. Valdivia ya había admitido que ‘Chibolín’ remodeló su casa a cambio de un favor judicial.

Finalmente, la noche del 19 de septiembre, el conductor de televisión Andrés Hurtado fue detenido en una clínica de la avenida Las Artes por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el grupo de inteligencia Orión de la Dirección Antidrogas (Dirandro). La medida establece un plazo de siete días para la detención preliminar.