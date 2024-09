Fiscalía acorrala a Andrés Hurtado: dos investigaciones abiertas, confesor sincero lo delató y caso fue declarado “complejo”

Fuente: Panorama

El conductor de televisión Andrés Hurtado es investigado simultáneamente por dos despachos del Ministerio Público en un caso catalogado como “complejo”, que ha tomado un giro trascendental gracias a la declaración de un confesor sincero, según un informe difundido este domingo por Panorama.

Hurtado fue cercado desde hace 11 días por una fiscalía que investiga temas de lavado de activos, mientras que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos lo centró en otro aspecto del caso que lo implica junto a la fiscal superior Elizabeth Peralta.

El plazo para ambos procesos ha sido fijado en ocho meses, pero solo en la última instancia la investigación ha sido declarada “compleja”, según documentos expuestos por el dominical. El lunes pasado, se ejecutó una diligencia de registro y exhibición de documentos en la oficina de la magistrada, especializada en lavado de activos. Ambos enfrentan un impedimento de salida del país por 15 días.

En su declaración, expuesta en el reportaje, el confesor —Iván Siucho— relató cómo surgió su relación con Hurtado. Según ese testimonio, su primo Javier Miu Lei le solicitó ayuda para contactarlo con el objetivo de resolver problemas legales y requisitorias. “Hasta ese momento, yo no conocía a ‘Chibolín’ (apelativo de la figura televisiva), así que le pedí a mi hermano Roberto que me lo presentara y organizara una reunión para buscar una solución”, dijo.

El conductor de televisión es el representante absoluto de los bienes de uno de los narcos más poderosos que tuvo el Perú en los 90. | Cuarto Poder

Fue en esa reunión, programada para los primeros días de mayo de 2019, donde se conocieron. “Le trasladé la interrogante de mi primo, y él me dijo que me daría una respuesta en unos días”, dijo. La respuesta no tardó en llegar. “Andrés Hurtado se comunicó con nosotros, nos citó a su domicilio y nos indicó que no podía ayudarnos con ese tema, pero que estaría encantado de asistirnos en cualquier otro asunto de lavado de activos debido a que su madre, o ‘mami’, era la Dra. Elizabeth Peralta. Nos dijo que él era el operador de la fiscal”, agregó.

El confesor detalló que su primo se sentía amenazado comercialmente por Paltarumi, una empresa de acopio de minerales que eventualmente competía con la suya. “Así que me pidió una nueva reunión con Andrés Hurtado a mediados de marzo de 2021, para que le abran un proceso de lavado de activos a la empresa Paltarumi, con la intervención de la fiscal Elizabeth Peralta”, señaló.

Aquella cita se realizó en un hotel entre abril y mayo de 2021. “Nos cita a mi primo Javier y a mí, nos hace subir a su cuarto y le muestra a mi primo un legajo de documentos, indicándole ‘misión cumplida, mi madre hizo su trabajo’, y enseña los documentos del proceso de lavado de activos que le habían abierto a Paltarumi. En ese momento, Hurtado pidió, si mal no recuerdo, 80 mil dólares”, detalló.

Posteriormente, el confesor recibió otra llamada del conductor, quien le dijo que su ‘madre’ cobraba 100 mil dólares para que un proceso en su contra no procediera. “Le dije que no podía llegar a ese monto, que era demasiado porque apenas había empezado en la minería y no había hecho nada malo. Pero él me dijo: ‘En este país, te abren lavado de activos a diestra y siniestra’. Tu primo sabe que se puede abrir proceso de lavado de activos a cualquiera porque tenemos a la madre’. Me sentí extorsionado”, declaró.

El millonario negocio de Andrés Hurtado con su programa de entretenimiento. | Willax

Según el dominical, el Ministerio Público tiene todas sus miradas puestas en las empresas y el origen del dinero de Hurtado, quien vive en hoteles o en apartamentos alquilados. La figura televisiva ha establecido seis empresas que serán escrutadas: en 2013 fundó Revolution Moda y Accesorios SAC; en 2014, AH Company Entertainment, que tiene deuda activa; en 2019, AH Entertainment Company; en 2022, AH Gold Entertainment; en 2019, Andrés Hurtado ONG; y este año, ONG Andrés Hurtado.

Días atrás, la médica Ana Siucho, hermana del confesor, denunció que Hurtado había pedido un millón de dólares para gestionar con la fiscal la devolución de oro incautado y una presunta red de favores para beneficiar con trámites exprés a futbolistas gracias a su cercanía con Roxana del Águila, exsuperintendenta de Migraciones.

Además, Cuarto Poder reveló que el conductor asumió un rol de representante jurídico de Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’, uno de los narcotraficantes más poderosos del Perú en la década de 1990. El implicado no se ha pronunciado al respecto, pero la semana pasada acusó al periodista Beto Ortiz de armar un “complot” en su contra al destapar el caso.