Andrés Hurtado es detenido en una clínica de San Borja cuando su abogado daba entrevista en vivo

Momento que el abogado de Andrés Hurtado se entera que fue detenido

El conductor de televisión Andrés Hurtado, investigado por tráfico de influencias y lavado de activos, fue detenido preliminarmente este jueves por la noche en una clínica de la avenida Las Artes, en San Borja. De acuerdo con un despacho de Panamericana, la casa televisiva donde se transmitía su programa, la orden fue aprobada por el Poder Judicial a pedido del fiscal Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La medida, ejecutada por la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el grupo de inteligencia Orión de la Dirección Antidrogas (Dirandro), se extenderá por siete días. El abogado Julio Rodríguez, defensa de la figura televisiva, se encontraba en el set de la televisora cuando ocurrió la detención.

“Recién me he acreditado como abogado el día de ayer. Ni siquiera tengo aún las carpetas fiscales, hemos solicitado que nos envíen las copias correspondientes para vislumbrar el panorama completo (...) Me he topado con un Andrés Hurtado convaleciente, eso es parte por lo que él no había acreditado antes un abogado, recién hemos tenido oportunidad de conversar”, dijo.

Rodríguez se declaró sorprendido por la medida, aunque consideró que esta tuvo origen en su acreditación como defensa. “Las detenciones preliminares no se comunican. Me sorprende que se haya realizado ese tipo de decisión. Está convaleciente, ahí los médicos le explicarán. Una persona en esas condiciones no debería (ser llevado), expondrían su salud innecesariamente”, señaló.

Andrés Hurtado 'Chibolín' fue detenido preliminarmente cuando se encontraba en una clínica en San Borja. Panamericana TV

“Lo que acaba de acreditar esto es que el señor Hurtado está donde hemos comunicado a la Fiscalía que se encontraba. Eso lo hemos presentado el día de ayer. Vamos a presentar la documentación que acredite la posición del señor Andrés Hurtado y tendremos que esperar la fundamentación en la que se ha llevado la medida”, agregó.

El abogado reiteró que no cuenta “con ninguna de las carpetas fiscales” y que, respecto a una medida de esta naturaleza, “no tenemos nada más que hacer hasta que se cumpla”. Seguidamente, invocó al fiscal supremo a no afectar “la vida ni la integridad” de su patrocinado. Aunque no brindó más detalles sobre su estado de salud, anticipó que Hurtado podría cumplir la detención en la clínica.

En desarrollo.