Waykis en la Sombra: Testigo acusa al ministro Santiváñez de evitar que un exfuncionario se convierta en colaborador eficaz

Según el testigo protegido 001, quien se reveló como Jacobo Vaisman, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, evitó que Jorge Ortíz Marreros se acoja a la figura de colaboración eficaz y declare contra Nicanor Boluarte y Dina Boluarte en el caso 'Waykis en la Sombra'. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría intercedido en una jugada favorable para la presidenta Dina Boluarte y su hermano, Nicanor Boluarte, en el caso ‘Waykis en la Sombra’, según indicó el testigo protegido ‘001’, quien reveló su identidad como Jacobo Gutierrez Vaisman, ex subprefecto de San Juan de Lurigancho.

No solo eso, sino que también habría revelado la conexión entre Palacio de Gobierno y uno de los implicados en el caso, el señor Jorge Ortíz Marreros, quien fue el director general de Gobierno Interior y tenía el rol de máximo jefe de los prefectos a nivel nacional, cargos que según la Fiscalía, eran utilizados por el hermano de la presidenta como un botín político para la inscripción del ‘Partido Ciudadanos por el Perú’.

Según un informe difundido por Panorama en el que se recogen las declaraciones de Vaisman, este afirma que fue removido de su cargo como subprefecto luego de que Ortíz Marreros se acercara a él para proponer “un proyecto político en el que quisiéramos que tú te sumaras como Jacobo y también como autoridad política”, en referencia al partido del hermano presidencial. Vaisman asegura haberse negado.

Un abogado a la medida

Luego de que se produjera la detención de Nicanor Boluarte y el allanamiento a su casa el pasado 10 de mayo, Ortíz Marreros pasó a la clandestinidad por un tiempo en el que se contactó con el abogado César Pérez Escobar. Según Gutierrez Vaisman, fue en ese momento en el que Ortíz confesó que utilizaba a los prefectos a favor de la presidenta Boluarte y su hermano Nicanor.

Jorge Ortiz Marreros, exdirector general de gobierno interior, habría decidido desistir de ser un colaborador eficaz en el caso Waykis en la Sombra luego de que se asignara al sobrino del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, como su abogado defensor. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

“Nicanor Boluarte con la presidenta de la República (Dina Boluarte) nombraban a los prefectos y subprefectos y él (Ortiz Marreros) tenía que colocar a los que ellos mencionaban”, indicó Gutierrez Vaisman ante el programa periodístico.

El ex subprefecto también indicó que el abogado Pérez Escobar propuso a Ortíz Marreros convertirse en un colaborador eficaz para la Fiscalía y así poder defenderse, un pedido al que habría el exfuncionario habría accedido. Sin embargo, en este punto de la historia aparece el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Según Gutierrez Vaisman, luego de haber aceptado convertirse en colaborador eficaz, el hermano de Jorge Ortíz Marreros, Edwin Ortíz Marreros, se contactó con el ministro Santiváñez, pues ambos eran amigos y además, el actual titular del Mininter lo había defendido en un caso de extorsión. “Ahí hay un arreglo y le asignan (a Jorge Ortíz Marreros) un abogado, que es Carlos Alvizuri Marin, sobrino del ministro del Interior”.

El ex subprefecto Gutierrez Vaisman indicó a Panorama que “al no querer ser colaborador eficaz y no tomar los servicios de este abogado (César Pérez), fue porque su familiar (hermano) le dijo que el Palacio de Gobierno le estaba asignando un abogado, Carlos Albizuri Marín, sobrino del ministro del Interior José Santiváñez”. El siguiente paso fue organizar su entrega, la que ocurrió el pasado 12 de mayo del 2024.

Juan José Santivañez, ministro del Interior, culpa a la prensa de la crisis en la que está envuelto. (Composición: Infobae/Foto: Andina)

Una entrega planificada y conexión con Palacio

Según Panorama, el mismo 11 de mayo, el capitán PNP Junior Izquierdo, en ese entonces amigo cercano de Juan José Santiváñez, envió un mensaje de WhatsApp al chat grupal que tenía el equipo de búsqueda de los ‘Waikys’ para coordinar la entrega de Ortíz Marreros, el último de los ‘Waykis‘ que faltaba capturar en ese entonces.

Debido a la cercanía que hubo en ese entonces entre Santiváñez, quien era viceministro de Orden Interno, y el capitán apodado ‘Culebra’, sería posible una comunicación entre ambos para asegurarse de que la entrega de Ortíz Marreros se realice.

“Si el ministro del Interior trabaja en el Ejecutivo y le pone el sobrino para que trabaje con Ortiz Marreros, que era prófugo de la justicia, y se entrega, ahí está la conexión. Ahí está la relación”, sostuvo el ex subprefecto Vaisman.