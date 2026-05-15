Suspenden las elecciones en San Marcos: Posibilidad de que Jeri Ramón busque reelegirse sigue latente

Estudiantes tomaron la UNMSM como protesta ante el aparente intento de Jeri Ramón de mantenerse en el poder. Foto: UNMSM

El Comité Electoral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) acordó suspender provisionalmente las elecciones para rector y vicerrectores, y reprogramar las etapas que restan de los comicios. Con esta decisión la posibilidad de que la saliente rectora Jeri Ramón no puede descartarse por completo, aún.

El motivo por el cual el Comité Electoral decide aplazar el cronograma es, dicen, la toma de la Ciudad Universitaria, donde se encuentran sus instalaciones.

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“Las acciones adoptadas por un grupo de estudiantes desde el 12 de mayo del presente han comprometido la ejecución y el cumplimiento del cronograma electoral para renovar las actuales autoridades cuyos mandatos se encuentran próximos a vencer, al impedirnos el acceso a nuestras instalaciones”, se lee en el comunicado.

Por ello, dicen, no se pudo cumplir con el hito electoral de publicación del padron, que estaba previsto para el 13 de mayo.

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También mencionan como causa de la reprogramación el hecho de que la ONPE comunicó que no podría brindar soporte para que las elecciones se desarrollen de manera virtual.

Comité Electoral UNMSM suspende elecciones para rector y vicerrectores.

“Reprogramar en el menor plazo posible las actividades previstas en el cronograma electoral aprobado mediante Resolución N° 000006-2026-CEU-AU-OCPTAUCU/UNMSM, desde la fecha de publicación de los padrones electorales definitivos hasta la culminación del proceso electoral, previa coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y con el acceso a las instalaciones del Comité Electora Universitario para el cumplimiento de sus funciones", acordaron.

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Como se recuerda, inicialmente este sábado 16 era la fecha límite para la presentación de candidaturas a rectores y vicerrectores de la UNMSM. Con la reprogramación dicha fecha se aplazará.

Congreso no votó proyecto de reelección de rectores

El Congreso de la República decidió no someter a votación el proyecto de ley que buscaba habilitar la reelección de rectores y vicerrectores en las universidades públicas.

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El presidente encargado del Parlamento, el fujimorista Fernando Rospigliosi, optó por levantar la sesión plenaria del jueves 14 de mayo de 2026 sin someter la polémica iniciativa al debate ni a votación. Según fuentes de Infobae, existían votos suficientes para aprobar el proyecto en primera votación, pero no para exonerarlo del trámite de segunda votación.

Gestión de Jeri Ramón acaba en julio de este año.

El proyecto de ley 12736, presentado por el congresista Edgar Tello, pretende modificar la Ley Universitaria y levantar la restricción de reelección inmediata para rectores y vicerrectores de las universidades públicas. Esta modificación beneficia directamente a Jeri Ramón. La iniciativa había estado varios meses sin mayor avance hasta que la Junta de Portavoces autorizó debatirla directamente en el Pleno.

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La aprobación legislativa debía materializarse el jueves 14 de mayo de 2026 y la promulgación por parte del presidente interino José María Balcázar debía ocurrir el viernes 15 de mayo. Ello porque la ley sólo podría haber entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, coincidiendo con el cierre del periodo de inscripciones para las elecciones universitarias, previsto para el sábado 16 de mayo de 2026.

Sin embargo, con la decisión del Comité Electoral de reprogramar la fecha límite para recibir candidaturas, la posibilidad de que la ley sea aprobada y promulgada para favorecer a Jeri Ramón sigue latente.

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