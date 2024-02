“Tu CV y un depósito de S/ 100″: así operan los estafadores con el cuento del trabajo seguro en Perú

Diversas modalidades de estafa laboral se dan a nivel nacional y un número importante de personas caen por la necesidad de obtener un empleo que les genere ingresos mensualmente. (Composición: Infobae Perú)

La necesidad de cientos de peruanos, quienes se encuentran en la búsqueda constante de un empleo, viene siendo aprovechado por los estafadores cada año. El ‘cuento del trabajo seguro’ no es novedoso pero, a pesar de eso, numerosas personas siguen cayendo. Por redes sociales, con atractivos avisos en la calle o a través de mensajes directos por WhatsApp, estos malhechores buscan la forman de captar a sus víctimas y sacarles hasta lo que no tienen.

Ante esta preocupante realidad, el Ministerio del Interior utilizó recientemente sus redes sociales para advertir a la comunidad peruana que debe estar atenta para no caer presa de estos fascinerosos.

“Comparte estos tres consejos para no caer en el cuento de la “falsa oferta de trabajo” y ayudemos a que más personas conozcan esta modalidad de estafa y puedan estar prevenidas”, escribió el Mininter en Twitter (ahora X).

El ‘cuento del trabajo’ o ‘trabajo seguro’ es una de las modalidades de estafa en las que muchas personas han caído.

Con su publicación, la cartera alertó que estas falsas ofertas de trabajo suenan bastante buenas, justamente para despetar el rápido interés del usuario. Al solicitar los requisitos y preguntar por el proceso para el puesto, los estafadores piden tu curriculum vitae (CV), pero también algún monto de dinero.

“Solo tu CV y un depósito de 100 soles por temas administrativos. Pero ahora mismo porque estamos cerrando planilla. Apunta el número de cuenta...”. El Mininter advirtió que este puede parte del mensaje recibido o lo que la otra persona al otro lado del teléfono puede responder a la persona interesada.

Los tres consejos para detectar falsos anuncios de trabajo son los siguientes:

Verifica que la página sea oficial.

No deposite dinero por supuestos trámite administrativos.

Revisa si hay queja en contra de la empresa.

El Mininter brindó recomendaciones a la ciudadanía para evitar caer en este tipo de estafas.

“Ganancia mensual: S/ 2500″

En un rápido recorrido por Lima, Infobae Perú comprobó que los anuncios en las calles se observan con mayor frecuencia en las zonas periféricas de Lima. Los puntos que utilizan estos malhechores son paraderos principales con gran afluencia de público, exteriores de centros comerciales y avenidas principales.

“Urgente. Busco 10 jóvenes para trabajo de oficina. 4 horas diarias. Ganancia mensual: S/ 2500. Agenda entrevista”, se leía en uno de los avisos que habían pegado en poste cerca a Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino.

Otra modalidad es a través de mensajes de WhatsApp que llegan de números desconocidos hacia el celular de las víctimas. Durante los últimos años, incontables han sido las denuncias de personas que cayeron en el cuento del trabajo seguro.

Estas falsas ofertas de trabajo ofrecen grandes sueldos por día o semanalmente. (Andina)

“Hola, ¿Puedo hablar contigo?. El centro comercial en línea recluta empleados para trabajar. El trabajo es fácil, puedes hacerlo con el teléfono en casa y gana al menos 170 soles por día sin pagar nada. Aprovecha”, se lee en uno de los mensajes enviados a un joven de 20 años, que migró de provincia a Lima por mejores oportunidades.

“Antes había conversado con un amigo, también natural de Huancayo. Me advirtió que tenga cuidado con este tipo de ofertas laborales. No puedo negar que despierta el interes de uno por lo atractivo del pago, pero yo no les hice caso y decidí bloquearlos”, dijo el joven.

A través de grupos de Facebook o Telegram, los estafadores también buscan nuevas víctimas. El gancho es el mismo: atractivo sueldo y pocas horas de tabajo. Incluso, algunas de estas publicaciones aseguran ser reales y que no solicitarán al postulante ningún tipo de pago. Sin embargo, luego de una primera entrevista, la situación cambia y buscan comprometer y persuadir a la persona para que les haga alguna transferencia de dinero.