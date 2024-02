Esta es la fruta peruana que tiene 50 veces más vitamina C que la naranja y es una aliada contra el cáncer

El camu camu es conocido por ser la fruta con el mayor contenido de vitamina C a nivel mundial (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Los productos alimenticios de origen peruano están incrementando su presencia en los mercados globales, destacándose por su excelente calidad y aportes nutricionales. Dentro de estos, los granos andinos, frutas exóticas y otros componentes autóctonos del país sobresalen, no sólo por la rica biodiversidad que Perú posee, sino por ser una pieza clave en el abastecimiento alimentario mundial.

Te puede interesar: Ola de calor en Lima: 10 consejos para dormir en las noches más calurosas del verano

Dentro del grupo de superalimentos peruanos, el camu camu sobresale, ya que contiene 50 veces más vitamina C que la naranja y también actúa como un potente aliado en la lucha contra el cáncer.

Camu camu, la fruta peruana más rica en vitamina C

La mayor concentración de camu camu se encuentra en las regiones de Pucallpa y Pebas, que pertenecen a la Amazonía peruana (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

El camu camu, cuyo nombre científico es Myrciaria dubia, es una baya pequeña, globular, de color rojo, blanda, que pesa alrededor de 8 gramos y es conocida por ser la fruta con el mayor contenido de vitamina C a nivel mundial. Para darnos cuenta de la gran riqueza del camu camu basta una simple comparación: mientras que en cada 100 gramos de naranja se encuentran 53.2 miligramos de vitamina C, en 100 gramos de camu camu hay 2.780 miligramos de vitamina C.

Te puede interesar: ¿Estás enamorado o tienes miedo a estar solo? 9 señales de que sufres dependencia emocional en tu relación de pareja

Si bien es cierto que se encuentra principalmente en la Amazonía de países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, la mayor concentración de camu camu se encuentra en las regiones de Pucallpa y Pebas, que pertenecen a la Amazonía peruana.

El camu camu tiene un sabor un poco ácido y suele ser consumido fresco principalmente en jugos o smoothies. También puede ser ingerido en forma de fruta deshidratada, en polvo o en cápsulas.

Te puede interesar: Ola de calor en Lima: 3 simples pasos para prevenirla este verano

Esta fruta peruana es un superalimento, es decir, un alimento altamente nutricional que ofrece múltiples beneficios para la salud y el bienestar general del cuerpo debido a que es rico en diversos nutrientes. En el caso del camu camu, además de poseer altos niveles de vitamina C, también es una buena fuente de minerales como sodio, potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso y cobre.

Beneficios de la vitamina C para la salud

El camu camu, debido a su poder antioxidante, puede retardar o prevenir el cáncer (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

El ácido ascórbico, más conocido como vitamina C, desempeña un papel esencial en la salud humana, ya que interviene directamente en el crecimiento y reparación de tejidos del cuerpo, incluyendo músculos, vasos sanguíneos y cartílagos.

Esta vitamina, además, actúa como un poderoso antioxidante, vital para evitar el deterioro celular y facilitar la cicatrización a través de la producción de colágeno. La importancia de la vitamina C en el refuerzo del sistema inmunitario, crucial para combatir infecciones, es subrayada por instituciones como la Mayo Clinic. Dado que el organismo humano no puede producir vitamina C por sí mismo, es imprescindible consumir alimentos que la contengan, especialmente frutas y verduras.

De acuerdo a MedlinePlus, los principales beneficios de la vitamina C para la salud son los siguientes:

Forma el colágeno , una proteína que se encarga de producir la piel , los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos.

Participa en la formación del tejido cicatricial que sirve para sanar heridas.

Repara y mantiene los cartílagos, los huesos y los dientes.

Favorece la absorción del hierro.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario, que es el responsable de proteger al cuerpo contra las enfermedades.

Previene el envejecimiento prematuro del cutis y retrasa los signos cutáneos del envejecimiento.

Camu camu, el superalimento aliado contra el cáncer

El camu camu tiene un sabor un poco ácido y suele ser consumido fresco principalmente en jugos o smoothies (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Además de los múltiples beneficios del camu camu asociados con la vitamina C, este nutriente esencial también actúa en el cuerpo como un antioxidante, es decir, que ayuda a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres.

Tal como lo señalan los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, los radicales libres son moléculas que cuando se acumulan en las células dañan otras moléculas y eso puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer. La exposición a los radicales libres ocurre también debido al contacto con el humo de cigarro, la contaminación del aire y la radiación UV.

Por otro lado, el camu camu posee un alto porcentaje de antocianina, un pigmento natural que previene la aparición de células malignas en el cuerpo humano. Esto explica por qué este superalimento peruano puede retardar o prevenir el cáncer, especialmente el de próstata, páncreas, hígado y colon.