Gonzalo Bueno apunta al cuadro principal del Challenger de Valencia: necesita 13 bajas para jugar antes de la ‘qualy’ de Roland Garros

Gonzalo Bueno encendió las alarmas tras retirarse por lesión del Challenger 75 de Santa Cruz. Crédito: Difusión.

Gonzalo Bueno atraviesa una etapa decisiva en su carrera profesional. Sin actividad desde mediados de abril, cuando debió abandonar el Challenger de Santa Cruz por molestias físicas, el tenista peruano se encuentra en la cuenta regresiva para su segunda participación en la fase de clasificación de Roland Garros, que se disputará del lunes 18 al viernes 22 o sábado 23 de mayo de 2026.

La necesidad de sumar ritmo de competencia es cada vez más apremiante para Bueno y su equipo, conscientes de que llegar sin partidos previos al exigente Grand Slam parisino puede resultar contraproducente. Sin embargo, en las últimas horas han tomado una decisión inesperada: han retirado la inscripción directa al Challenger 175 de Valencia y ahora dependen de una serie de bajas para ingresar al cuadro principal del torneo.

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El panorama es complejo, ya que Bueno necesita que 13 jugadores se retiren del certamen para poder acceder directamente, una cifra inusualmente alta para este tipo de competencias. La información fue compartida por el periodista Gonzalo Valencia a través de su cuenta de X (antes Twitter). Esta apuesta refleja tanto la urgencia como la confianza de su entorno en que aún puede sumar minutos de juego antes de viajar a París.

Gonzalo Bueno cerró una gran semana en el Challenger de Campinas y llegó al top 200. Crédito: João Pires / Fotojump

A pocos días del arranque de la ’qualy’ de Roland Garros, la incertidumbre rodea el calendario inmediato de Gonzalo Bueno. Su ingreso al cuadro principal de Valencia sería clave para llegar con rodaje y confianza al mayor reto de su temporada, en un contexto donde la preparación física y mental resulta fundamental para afrontar la exigencia de los grandes escenarios del tenis mundial.

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Segunda ‘qualy’ de un Grand Slam

La participación de Bueno en Roland Garros 2026 representa su segunda experiencia en la fase previa de un Grand Slam, luego de su debut absoluto a inicios de temporada en el Australian Open. En Melbourne, el nacional causó una gran sensación en su estreno, derrotando al tercer sembrado de la clasificación, el georgiano Nikoloz Basilashvili, en un duelo que fue un golpe sobre la mesa y mostró su talento en el plano internacional.

No obstante, la aventura en Australia finalizó en la segunda etapa de la previa, donde perdió frente al francés Pierre-Hugues Herbert. Pese al traspié, Bueno se retiró con la frente en alto, exhibiendo gran espíritu de combate y crecimiento ante oponentes de mayor trayectoria.

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El tenista peruano se impuso en sets corridos ante el georgiano Nikoloz Basilashvili. (Video: ATP)

La evolución evidenciada en estas citas fortalece la fe en su juego. Bueno intentará en París acceder por vez primera al cuadro mayor de un Grand Slam, una meta que luce cada vez más próxima debido a su constante desarrollo profesional.

¿Dos peruanos en el cuadro principal de Roland Garros 2026?

El acceso de Gonzalo Bueno genera la opción de una representación histórica para el deporte nacional en París. Si el trujillano logra ganar los tres partidos de la difícil ‘qualy’, Perú contaría con dos raquetas en el cuadro estelar de Roland Garros 2026. El otro es Ignacio Buse, quien ya posee su boleto directo asegurado por su ranking y la firmeza que ha sostenido a lo largo del año.

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La posible concurrencia de ambos atletas en el ’main draw’ del Grand Slam galo sería un logro para el tenis peruano. El impulso de Bueno y Buse evidencia el esfuerzo formativo y el progreso de una camada joven que empieza a marcar presencia en el tour mundial.

Gonzalo Bueno e Ignacio Buse compiten y comparten juntos desde la infancia. Crédito: Difusión.

La ilusión aumenta entre los fanáticos, quienes monitorean el camino de ambos jugadores. Para Bueno, esta chance en Roland Garros significa el reto de medirse en la élite, ganar roce y seguir escalando en el escalafón ATP. La eliminatoria está definida, pero el desafío mayor será romper la racha y unirse a Buse en el cuadro final, sellando un capítulo dorado para el tenis peruano.

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