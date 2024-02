Escándalo en compra de fusiles del Ejército: descubren más irregularidades en proceso avalado por el comandante general

Contratación irregular se dio durante gestión de César Briceño Valdivia en la FAME y hasta la fecha se han encontrado más de 5 hechos irregulares. Composición Infobae Perú.

La adquisición de 10 000 fusiles ARAD 7 a la empresa Israel Weapon Industries (IWI) por parte de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) para el Ejército del Perú sigue levantando polémica, tras haber suscrito un contrato durante el tiempo en el que su actual Comandante General, César Briceño Valdivia, ejercía la labor de presidente del directorio. La compra, que supuso para el Perú un gasto de US$ 27 737 119 dólares por “kits de ensamblaje de Fusiles” que debían ser armados por la FAME, habría resultado un despropósito, luego de que la Contraloría advirtiera faltas en el lugar en el que serán armadas, implementos pendientes de entrega, armas incompletas y otras falencias.

Pero estas irregularidades no serían las únicas en el proceso de compra para el que el Ejército fue llamado al Congreso el pasado 23 de enero. Mientras el Comandante General del Ejército del Perú, se apersonaba ante la Comisión de Defensa del Legislativo, la Contraloría General de la República publicaba un segundo Hito de control del Proceso en el que advertía tres irregularidades adicionales a las que ya se habían presentado al momento de la adquisición.

Según el Informe N° 1008-2024-CG/SIE-SCC, al que Infobae Perú tuvo acceso, el proceso de contratación e implementación de los 10 000 fusiles se estaría dando de manera irregular.

En primer lugar, debido a que se ha advertido que la “planta de ensamblaje de fusiles no se encuentra totalmente acondicionada e implementada a la fecha”.

Según el documento, el laboratorio de pruebas de fusiles, necesario para ejecutar tres de las cuatro etapas dispuestas para comprobar la eficacia de las armas, no se encuentra ni siquiera construida.

Contraloría advirtó que las instalaciones no están finalizadas y no se está procediendo con las pruebas adecuadas. Infobae Perú.

A ocho meses de la compra, implementos no se han entregado al FAME

Como si esta ausencia de espacios para ejecutar las pruebas no fuera suficiente, la entidad supervisora de irregularidades en las instituciones públicas alertó también que “los dispositivos de reglaje, de llenado de cargadores, y de prueba de velocidad de disparo no han sido entregados”.

De acuerdo a la Contraloría, el contrato entre el IWI y la FAME, que en el momento de la adquisición estaba liderada por Briceño Valdivia, tenía solo 8 meses para entregar estos implementos.

El contrato, que fue suscrito inicialmente en marzo del 2023, ya había superado el periodo límite para la entrega de todas estas herramientas; a la fecha de la visita de la Contraloría, no habían sido ni siquiera entregados, ni mucho menos instalados. Para la institución, esta irregularidad “afecta el desarrollo de las pruebas de funcionamiento y ensamblaje”.

Según el informe, “las 10 estaciones de la línea de ensamblaje no cuentan con sus correspondientes dispositivos de reglaje para el ensamblaje de fusiles. (...) FAME no cuenta con los dispositivos (de llenado de cargadores) realizándose a la fecha el llenado de las municiones de manera manual”.

El laboratorio para pruebas del fusil es requerido en tres de las cuatro etapas de ensamblaje y ni siquiera se ha finalizado su construcción. Fuente: Infobae Perú

Como consecuencia, el informe detalla que “como la Planta de Ensamblaje de Fusiles no se encuentra totalmente acondicionada e implementada a la fecha, al estar el Laboratorio para Pruebas de Fusiles en proceso de construcción, al no haber sido instalado el Dispositivo de Disparo Operativo; y al no haber sido entregados los Dispositivos de Reglaje, de Llenado de Cargadores y de Prueba de Velocidad de Disparo; se afecta el desarrollo de las pruebas de funcionamiento y ensamblaje de los Fusiles”.

FAME dispuso almacén de fusiles terminados tres veces más pequeño que lo reglamentado

Como si los problemas en el ensamblado de los fusiles, que ha sido catalogado por congresistas y especialistas como una contratación por lo menos curiosa; ahora el mismo informe de la Contraloría, al que este medio accedió, detalla que tampoco se están cumpliendo los requisitos mínimos para el almacenamiento de estas armas una vez que estas han sido ensambladas.

Reporte de Contraloría advierte que el Ejército no está ubicando adecuadamente los 10 000 fusiles ARAD 7. Composición Fuente: Infobae

Según lo alertado, en el contrato se había dispuesto un almacén de productos terminados que contaba con un área de 78 metros cuadrados en el que se guardarían las armas; sin embargo, este espacio “no viene siendo empleado, en cambio, se viene utilizando el almacén n°7; ubicado al interior de la ‘planta de pistolas’ que cuenta con un área tres veces menor de 25 metros cuadrados (...) situación que afecta la custodia adecuada de los fusiles de asalto modelo ARAD 7″.

Hasta la fecha, la Contraloría ha advertido que de los 10 000 fusiles adquiridos, que le han costado más de S/90 mil millones de soles al erario público, solo se han ensamblado 100 armas. Según el FAME estas armas se encuentran almacenadas de manera temporal en un almacén que no es el suyo “por seguridad”, pues la instalación adecuada no cuenta con las cámaras de vigilancia respectivas, para las que se está dando un proceso de adquisición.