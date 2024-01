Séptimo retiro AFP: Este es el mayor monto de desembolso que busca el Congreso en 2024

¿Qué proyecto de ley busca el mayor monto para el retiro de AFP en 2024 en el Congreso? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Carla Patiño Ramírez

A menos de dos meses para que empiece la nueva legislatura en el Congreso de la República, miles de afiliados a una de las empresas administradoras de fondos privado de pensiones siguen buscando que se apruebe un nuevo retiro de AFP. De aprobarse, este sería el séptimo desembolso que se haría.

Te puede interesar: Retiro AFP: administradoras de pensiones consideran que recesión económica no es pretexto para séptimo desembolso

Hasta la fecha, los seis retiros de AFP que lograron validarse permitieron sacar hasta S/68 mil 100 por afiliado —algunas iniciativas solo se dieron para un grupo en especial, como los que se encontraron en suspensión laboral perfecta o los que no habían aportado durante un tiempo—. Si se aprueba uno más, el séptimo, este permitiría sacar el monto más grande hasta la fecha—si se toma el pedido de 4 UIT (S/20 mil 600), el más popular—, y haría que en total se hayan retirado más de S/70 mil.

Sin embargo, esta no es la propuesta que permitiría sacar el monto más alto, sino que, entre los 28 proyectos de ley para viabilizar un nuevo retiro de AFP, hay numerosas iniciativas que plantean otros escenarios.

El retiro de AFP no se aprobó en el Congreso en 2023. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/MEF/Andina/Congreso

Los proyectos de retiro AFP que buscan desembolsar los mayores montos

Si bien los pedidos para retirar AFP se centran, en su mayoría, en validar un desembolso de 4 UIT, este no sería el mayor monto que podría aprobarse para una nueva devolución de aportes.

Te puede interesar: AFP 2024: ¿Se podrá retirar las 4 UIT antes de marzo? Esto es lo que se sabe

Actualmente, hay tres proyectos de ley que no se han debatido que permiten un retiro mayor —si no se cuentan los que fueron incluidos en el dictamen que realizó la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso—. Estos son los siguientes:

Retiro AFP de 5 UIT - Segundo Quiroz (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)

Retiro AFP de 4 UIT - Isabel Cortez (Cambio Democrático - Juntos por el Perú)

Retiro AFP de 4 UIT - Alfredo Pariona (No agrupado)

Retiro AFP de 50% de fondos por enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer y 95,5% si el afiliado no tiene seguro por invalidez- Germán Tacuri (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)

Retiro AFP de 90% de fondos por enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer que reduce expectativa de vida - Katy Ugarte (Unidad y Dialogo Parlamentario)

El mayor monto que se pide para un retiro de AFP es de S/25 mil 750, pero el proyecto de ley aún tiene que ser debatido en el Congreso. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/MEF/Congreso/Andina

De esto, los proyectos para retirar 50% y 90% de los fondos, potencialmente, podrían permitir un monto mayor a las 4 UIT. Pero la propuesta presentada el 28 de noviembre de 2023 por Segundo Quiroz, congresistas del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, validaría un retiro de 5 UIT, que con la nueva UIT equivale a S/25 mil 750, el mayor monto hasta la fecha.

¿Qué dice el proyecto de ley para retirar 5 UIT?

El proyecto de retiro de 5 UIT se presentó el 28 de noviembre de 2023, y si bien no es el único que valida este monto —Jaime Quito, congresista no agrupado, presentó el suyo en abril del mismo año— este no está incluido, aún, en un dictamen del la Comisión de Economía.

Te puede interesar: AFP: más de 400 entidades estatales de Lima deben S/4.810 millones a sus trabajadores

La finalidad de esta ley, según fue presentada por el parlamentario Segundo Quiroz, es “resguardar la estabilidad económica de las familias con el propósito de mitigar los impactos derivados de la recesión económica en el país y anticipar las posibles repercusiones asociadas al fenómeno del Niño”.

La Asociación de AFP se pronunció, a través de su vocero, rechazando el retiro de AFP este 2024. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Difusión

Esta autorizaría a el retiro extraordinario y voluntario de la AFP hasta en 5 UIT (S/25 mil 750), sin acotarse a un tipo de afiliado o una característica exacta. Este desembolso se daría, primero hasta por el monto de 3 UIT y luego cuarenta y cinco días se daría el resto del desembolso

Recesión no sería justificación suficiente para validar retiro, según Asociación AFP

Las empresas administradoras de los fondos privados de pensiones, sinembargo, no están de acuerdo con ningún retiro de los aportes. En conversación con RPP, Joaquín Rey, vocero de las AFP, expresó su desacuerdo con un posible desembolso del fondo privado de pensiones, e hizo mención a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), el cual señaló “con toda claridad que los retiro de AFP se pueden dar en situaciones realmente excepcionales. Y yo pregunto: ¿cuál es la circunstancia hoy que lo justifique?”

Para Rey, y la Asociación de AFP, la recesión no es suficiente, inclusive califica el tema de “discutible”. “Que hayan tasas de crecimiento por debajo de lo que esperamos es un problema, pero yo no creo que constituya una situación realmente extraordinario como fue la pandemia”, aclaró.