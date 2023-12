Retiro AFP de 5 UIT: Congreso presenta nuevo proyecto para acceso al fondo de pensiones

El Congreso no se detiene, y sin aún haber llamado a sesión el proyecto de 4 UIT, un grupo de parlamentarios han planteado que se dispongan de 5 UIT. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

El pedido de retiro de AFP 2023 sigue impulsando nuevos proyectos en el Congreso. Luego de que el debate del proyecto de desembolso de 4 UIT se pusiera en pausa, y la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera señalara que intentarán disponer de una sesión extraordinaria para ver su aprobación, una nueva propuesta ha sido enviada al Congreso.

Esta vez se plantea un retiro de AFP de 5 UIT tal cual —lo que equivale a S/24.750—. “La presente ley tiene la finalidad de resguardar la estabilidad económica de las familias con el propósito de mitigar los impactos derivados de la recesión económica en el país y anticipar las posibles repercusiones asociadas al fenómeno del Niño”, dice el proyecto, que ha sido presentado por Segundo Teodomiro Quiroz Barboza, parlamentario, actualmente, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional.

Retiro AFP 5 UIT: ¿qué dice el nuevo proyecto?

“Se autoriza el retiro extraordinario y voluntario a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones — AFP hasta cinco (5) UIT, del total de sus fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización- CIC, a la fecha de presentación de la solicitud”, es lo que dice el nuevo proyecto para desembolso de aportes del fondo de pensiones.

En una movida que no solo intenta superar en monto a la planteada por el congresista José Luna —uno de los mayores promotores del retiro, que hasta ha organizado marchas para pedir su aprobación—, y que no recoge ninguna recomendación del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras —que ha menciona que si el retiro no es acotado a desempleados, observaría la ley de aprobarse—, un grupo de seis congresistas del Bloque Magisterial de Concertación Nacional aportan otro capítulo al debate del retiro de fondos privado de pensiones.

Así, el panorama de su debate se complejiza, con una propuesta que no parece coordinada con otras bancadas, que tampoco tendría el visto bueno del MEF ni del BCR. Mientras, Mientras, los proyectos del parlamentario José Luna (Podemos Perú) y César Revilla (Fuerza Popular), el mismo presidente de la Comisión de Economía —que ha recogido las recomendaciones de Alex Contreras en su propuesta—, siguen enfrentados en el Congreso.

Estos son todos los proyectos para séptimo retiro de AFP en el Congreso

