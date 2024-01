Séptimo retiro AFP en 2024: el estado de los 28 proyectos de desembolso, ¿cuáles no se debatieron?

Estos son los cinco proyectos de ley para retiro de AFP en 2024 que tendrán que debatirse en la Comisión de Economía del Congreso. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/MEF/Congreso/Andina

El retiro de AFP se postergó hasta este 2024. En 2023, este fue uno de los temas más importantes en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera del Congreso de la República: nada más se deben ver las vistas que tuvieron los debates alrededor del tema en el Parlamento. La última sesión ordinaria tuvo más de 36 mil usuarios espectadores, mientras la sesión extraordinaria posterior —donde se votó en contra de que se discutiera un proyecto para desembolso de 4 UIT—, tuvo más de 12 mil vistas. De lejos, estas fueron las dos sesiones más vistas en el último mes, siendo la ordinaria la sesión más vista, al menos, en el último año.

La aprobación de un séptimo retiro, sin duda, el tema más importante para los peruanos en esta comisión del Congreso. Sin embargo, en la última legislatura, que aún está pendiente de retomarse en marzo, de los 28 proyectos de desembolso, ninguno llegó a una votación, y es discutible si varios realmente fueron debatidos propiamente.

Infobae Perú realizo un trabajo de datos para revisar cada proyecto presentado, así como las sesiones de Comisión del Congreso en que fueron discutidos, para analizar cuál fue el trabajo de los legisladores con respecto a este tema que deja expectantes a los peruanos.

El retiro de AFP en 2023 no se aprobó en el Congreso. Esto fue lo que sucedió con los proyectos, y los actores que buscaban aprobar 4 UIT y 2 UIT. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/MEF/Andina/Congreso

¿Qué pasó con los 28 proyectos para retiro de AFP en el Congreso?

En el Congreso, desde el 18 de noviembre de 2022, se presentaron 28 proyectos para viabilizar un retiro de AFP. Pero hasta el final de la legislatura del 2023, ninguno llegó a aprobarse. En realidad, ninguno llegó si quiera a ser rechazado, porque ni un solo proyecto llegó a votación. Gracias a una revisión exhaustiva en el buscador de proyectos de ley del Congreso, en las agendas y actas de la Comisión de Economía y los videos transmitidos de estas en Facebook, se pudo comprobar que, si bien solo cinco propuestas fueron sustentadas, ninguna pasó por votos de los parlamentarios.

Pero lo que ha pasado con estas iniciativas es más complicado que solo eso. Primero se debe anotar que el primer proyecto para un séptimo retiro se sustentó casi un año después de haber sido presentado. Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre planteó su propuesta de retiro AFP de 2 UIT el 18 de noviembre de 2022, pero esta no se discutió en el Congreso sino hasta el 4 de octubre de 2023, 11 meses luego de haber llegado a la comisión. No solo eso. Este fue el primer proyecto para retiro de AFP que se sustentó, a pesar de que ya se habían presentado otras 14 propuestas más para entonces.

Además, de los 28 proyectos, 23 no se han debatido propiamente y solo cinco fueron discutidos —se debe tomar en cuenta que debatir un proyecto no necesariamente implica su votación—. Lo que pasó es que estos cinco proyectos, y 18 de los que no se debatieron se incluyeron en un dictamen, que fue encontrado controversial por los congresistas que estaban a favor del retiro AFP.

El dictamen que absorbió a 23 proyectos que pedían un séptimo retiro AFP

El 29 de marzo de 2023, luego de que ya hubieran sido presentados siete proyectos para aprobar un séptimo retiro AFP —ninguno se había sustentado entonces—, la Comisión de Economía acogió al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, a la superintendenta de Banca, Seguros y AFP, Socorro Heysen y a la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé Reyes para que dieran una exposición en que todos concordaron en contra de un nuevo retiro de los fondos privados de pensiones.

Luego, el 9 de junio, una propuesta para una Ley de reforma del sistema previsional peruano, recogió diferentes proyectos de ley referentes al sistema previsional tanto como las propuesta del congresista Elías Ávalos de Podemos Perú (que planteaba un retiro AFP del 50% de fondos) y la parlamentaria Patricia Juárez de Fuerza Popular (que planteaba lo mismo, pero acotándolo para la compra de vivienda).

Pero no fue hasta diciembre de 2023 que hubo un dictamen que recogió a la mayoría de proyectos de retiro de AFP hasta esa fecha: la comisión de Economía había juntado el proyecto de reforma del sistema previsional que presentó el MEF a través de Alex Contreras, el 9 de octubre, con las propuestas para aprobar un nuevo desembolso de las pensiones. Como se sabe, la propuesta del Ejecutivo prohibía estos retiros de la AFP (y los limitaba solo para casos de enfermedades terminales y para comprar una vivienda).

Fueron 23 proyectos de ley que fueron recogidos por este dictamen, de los cuales solo se agregó la propuesta del mismo presidente de la comisión de Economía, César Revilla (Fuerza Popular), la de acotar el retiro AFP a 2 UIT y para ciudadanos desempleados —cabe recordar que el MEF había recomendado esta acotación semanas antes de que Revilla presentara su propio proyecto de ley—.

Las votaciones que sí se dieron

Este dictamen fue rechazado verbalmente por congresistas como José Luna, dado que este no veía esta unión del tema del nuevo sistema previsional peruano y el retiro de fondo privados de pensiones como acertada, y más lo llamaba un intento de bloquear el desembolso de 4 UIT.

A raíz de eso, esa sí fuera una votación que se dio en el Congreso. El 12 de diciembre se votó en la Comisión del Congreso acerca de tratar los proyectos del retiro AFP y los proyectos del sistema previsional por separado. Si bien fueron más los votos a favor (once contra diez en contra) las reconsideraciones demandan la mitad más un voto de los miembros legales de la Comisión. Así, era necesario un mínimo de trece votos.

“Mientras ellos se aprueban aguinaldos”: hubo indignación en redes sociales por congresistas que bloquearon el Retiro AFP 2023 - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Comisión de Economía/Facebook

La otra votación que también se dio fue la que tomo lugar el 13 de diciembre, en la última sesión ordinaria de la comisión, cuando Guido Bellido pidió que se debatiera el proyecto de retiro AFP de 4 UIT, lo que también fue votado en contra, lo que se consideró un bloqueo de parlamentarios de Fuerza Popular al pedido, y se ganó el malestar de varios ciudadanos.

Estos son los proyectos que deberán debatirse en el Congreso

Si bien el tema es complicado, se puede decir que propiamente cinco proyectos que plantean retiros de AFP están pendientes por ser debatidos (unofue presentado luego del último dictamen de la comisión). Estos son los siguientes:

Retiro AFP de 90% de fondos por enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer que reduce expectativa de vida - Katy Ugarte (Unidad y Dialogo Parlamentario)

Retiro AFP de 50% de fondos por enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer - Germán Tacuri (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)

Retiro AFP de 5 UIT (S/25.750) - Segundo Quiroz (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)

Retiro AFP de 4 UIT (S/20.600) - Isabel Cortez (Cambio Democrático - Juntos por el Perú)

Retiro AFP de 4 UIT (S/20.600) - Alfredo Pariona (No agrupado)

Todo indica que el 2024 el retiro AFP seguirá siendo un tema que encuentre enfrentados a congresistas y al Ejecutivo. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Congreso/MEF

De todos los proyectos para viabilizar un séptimo retiro AFP, 23 fueron considerados en el último dictamen de la Comisión de Economía (y de los cuales 18 no fueron debatidos), con la mayoría siendo borrado totalmente. unos cinco sí fueron sustentados, y otros cinco están pendientes por discusión.