Ke Personajes tendrá conciertos en Arequipa y Cusco: Fechas, lugares y venta de entradas

La banda argentina, Ke Personajes, llegará a nuestro país para ofrecer tres esperados conciertos.

Ke Personajes demostró por qué es la agrupación argentina de cumbia del momento al arrasar con todas las entradas en modo preventa para su primer concierto en Lima, que se llevará a cabo el próximo jueves 27 en la Explanada del Parque de la Exposición. Debido al éxito en la capital, la orquesta liderada por Emanuel Noir anunció más fechas en nuestro país, precisamente en Cusco y Arequipa.

Te puede interesar: Ke Personajes en Lima: la banda de cumbia viral que arrasó en la preventa de su concierto en Perú

“La gira por Perú representa una oportunidad especial para que los seguidores peruanos de Ke Personajes disfruten en vivo de sus canciones más populares y de su cautivadora puesta en escena (...) Promete ser una noche inolvidable repleta de baile y diversión”, declaró el productor de Diamont Productora a los medios.

Ke Personajes llega a Lima en julio

Ke Personajes en Cusco

Luego de su show en Lima, Ke Personajes viajará a Cusco para presentarse en la Hacienda Llaullipata, el próximo viernes 28 de julio, a las 18:00 horas. Según informó Teleticket, el espectáculo musical tendrá una duración aproximada de siete horas y solo podrán ingresar mayores de edad con su respectiva entrada.

Ke Personajes llegará a Cusco para ofrecer lo mejor de su música.

La preventa para el concierto de Ke Personajes inició el 29 de mayo y culminará el 31 de mayo, o hasta agotar stock. La venta general de entradas comenzó este 1 de junio en la página oficial de Teleticket.

Te puede interesar: ‘Bacilos’ en Lima: precio de las entradas y cómo obtener el 30% y 50% de descuento

Precio preventa

Golden: S/171

Te puede interesar: Ricardo Montaner regresa a Perú con su tour ‘Te echo de menos’: cuándo y dónde se realizará su concierto

Vip: S/129.50

General: S/87

Precio full

Golden: S/211

Vip: S/169.50

General: S/127

Precios para Ke Personajes en Cusco. (Teleticket)

Ke Personajes en Arequipa

Ke Personajes llegará a Arequipa para su último concierto en Perú. El concierto, recomendado para adultos, se realizará el próximo sábado 29 de julio en el Club Trujillo, a las 17:00 horas. En este caso, la presentación durará un aproximado de seis horas y solo se podrán comprar cinco tickets por persona.

Ke Personajes cerrará con broche de oro su paso por Perú con un show en Arequipa.

Precio preventa

Golden: S/170

Vip: S/100

General: S/70

Precio full

Golden: S/200

Vip: S/150

General: S/110

Precios para Ke Personajes en Arequipa. (Teleticket)

¿Aún quedan entradas para Ke Personajes en Lima?

Las entradas en modo preventa para el concierto de Ke Personaje en Lima se agotaron en su primer día. Sin embargo, todavía quedan tickets disponibles en precio full.

Golden: S/275

Vip: S/212

General: S/148

La descarga de E-tickets estará disponible a partir del 20 de julio de 2023 a las 10:00 horas.

Precios para Ke Personajes en Lima. (Teleticket)

¿Quiénes son Ke Personajes y de dónde son?

Ke Personajes es un grupo de cumbia, nacido en el 2016, en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. La banda está conformada por Emanuel Noir (líder y vocalista), Damián Piñeiro (teclado), Sebastián Boffeli (batería) y Enzo Martínez (güiro).

Ke Personajes promete unas noches llenas de diversión y música para el mes de julio.

Su historia de éxito gracias a Youtube, donde todos se juntaron para cantar frente a una cámara sin imaginar que se volverían virales.

“El canal es de Sebastián Boffeli, él siempre hizo y hace videos. Toca todos los instrumentos y se graba tocando una canción, después une todos esos videos y hace las canciones él solo. Y yo me sumaba a veces con la voz porque me re gustaba participar. Yo en ese momento lo conocía poco y nada, pero me re gustaba”.

Pese al corto tiempo en la industria, Ke Personajes ha ganado el corazón del público con su estilo único y sus ritmos pegajosos, convirtiéndose en una de las agrupaciones más populares de las redes sociales. Sus videos en Youtube superan los 100 millones de reproducciones.

Inicios de Ke Personajes en Youtube.

“Sí sé que tenemos millones de reproducciones en Youtube, sé que también pasa con las últimas canciones más allá de esos primeros videos de ensayos que hacíamos, pero la verdad es que no le doy mucha bola a las redes. Sólo manejo y veo mi Instagram y nada más. No me gusta escucharme, no me gusta verme, no leo los comentarios. Me empapo y me entero por el grupo que tenemos con los pibes. Ellos son los que dicen que por ahí nos piden más un tema y entonces lo tocamos y así, no soy un seguidor de los comentarios, pero sí me entero”, contó Emanuel al portal ‘Mirador entre ríos’.