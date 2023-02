Martín Vizcarra tras acusaciones de PPK: “A él no le voy a contestar nada”

Martín Vizcarra niega haber traicionado a PPK.

Pedro Pablo Kuczynski reapareció en televisión nacional y no dudó en acusar a su exvicepresidente, Martín Vizcarra, de haber participado en un complot para arrebatarle el poder. Este denunció un trabajo conjunto con la entonces líder de la oposición Keiko Fujimori lo que motivó que Martín Vizcarra brindara una entrevista a Canal N. Por su parte, el líder de Perú Primero dijo mantener respeto por su excompañero de campaña.

“A él no le voy a contestar nada”, dijo tras solicitarle sus descargos por lo dicho por PPK. Este aseguró que lo revelado por el exmandatario forma parte de la historia reciente; es decir, episodios que podrían estar manipulados por la especulación y la información engañosa que ha circulado. Aún así, negó que haya sostenido reuniones con Keiko Fujimori en los que se coordinó la sucesión de mando.

La única vez que Martín Vizarra dice haberse encontrado con la líder de Fuerza Popular entre el 2016 y 2018 ha sido en Palacio de Gobierno en compañía del entonces presidente. Además, recordó que fue uno de los que defendió a PPK en el primer intento de vacancia llegando a acompañarlo al hemiciclo del Congreso. Por aquellos días aseguró que de concretarse la salida del jefe de Estado, él presentaría su renuncia.

Martín Vizcarra fue primer vicepresidente de PPK

Tres meses después, Vizcarra asumió la presidencia. La diferencia, señala, es que en marzo del 2018 el presidente no llegó a ser vacado, sino que presentó su renuncia. Durante los meses que desempeñó como embajador de Perú en Canadá, dijo no haber mantenido contacto con miembros de la oposición y que las conversaciones con los integrantes del Ejecutivo eran pocos. “Yo no era del agrado del entorno de PPK”, indicó.