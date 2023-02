Pedro Pablo Kuczynski: “Martín Vizcarra participó en un complot con Keiko Fujimori para sacarme del cargo”

Luego que el Poder Judicial revocara el impedimento de salida del país contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), presidente de la república del 2016 al 2018, el exmandatario se refirió a los pormenores de sus casos judiciales y su pasado vínculo con Martín Vizcarra.

Actualmente, a Kuczynski se le investiga por supuestos aportes irregulares en su excampaña presidencial; el caso Westfield Capital y la presunta compra de votos para evitar su vacancia en el año 2017.

Sobre los primeros casos, el ex alto funcionario lamentó que los cuestionamientos en su contra, que derivaron en carpetas fiscales, se hayan concentrado en hechos que no ocurrieron durante su gestión. Asimismo, reiteró que no se realizó ningún tipo de intercambio, con el excongresista Kenji Fujimori (Fuerza Popular), para que su librarse de la mociíon de vacancia en su contra a través del indulto humanitario al también exmandatario Alberto Fujimori.

Por otro lado, negó que tuviese algún tipo de rencilla personal con su exvicepresidente Martín Vizcarra Cornejo. Al respecto, reconoció que sabía del acercamiento entre su ex mano derecha - que lo reemplazó en el sillón presidencial tras renuncia en el 2017 - y la excandidata Keiko Fujimori, lideresa del partido político Fuerza Popular.

“No tengo nada personal contra él, pero todos saben que él participó de un complot para sacarme; trabajó con la señora (Keiko) Fujimori. Eso es información pública, usando como plataforma que él estaba fuera del país, en Canadá, donde fue a su pedido. No es que aterrizó de casualidad allí”, manifestó en diálogo con RPP.

Agregó que conocía del tema “varias semanas” antes de su remoción del cargo, a través del servicio de Inteligencia, y que “confrontó” a Vizcarra Cornejo exigiéndole lealtad.

“Le dije: ‘Sé que te estás reuniendo con la jefa de la oposición, con la que he tenido reuniones, incluso contigo, y otras que incluso propició el cardenal Cipriani. Sé que has estado anoche con ella, en tal sitio, con el Sr. Chlimper y otros. A mí, como presidente, te pido total lealtad. Si tú quieres sacarme del puesto, dilo en público, no estés circulando por hoteles o departamentos misteriosos’”, narró.

Martín Vizcarra asumió la presidencia de la república tras la renuncia de Kuczynski.

Niega recomendación de la Confiep

En otro momento, también en declaraciones el citado medio, Pedro Pablo Kuczynski se refirió a las declaraciones que brindó a un medio argentino, tiempo atrás, sobre su exvicepresidente.

Aseguró que fue un error involuntario de su parte mencionar a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), en dicha entrevista, como la entidad que le “recomendó” a Vizcarra para acompañarlo en su plancha presidencial.

“En esa entrevista incurrí en un grave error, dije la Confiep cuando lo que quise decir era la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE). Nadie me recomendó al Sr. Martín Vizcarra, de ninguna manera”, manifestó.

Además, señaló que en aquel entonces el también investigado por el Ministerio Público en la actualidad - con procesos en curso por los casos Hospital de Moquegua, Lomas de Ilo, ‘Richard Swing’ y ‘Vacunagate’ - contaba con el respaldo de la citada institución.

“En la CADE él sí fue aplaudido y ovacionado por sus políticas educativas en Moquegua, que fueron además muy comentadas en su momento. Eso lo puso en las lides como posible candidato a vicepresidente”, comentó.