Acción Popular pide la renuncia de Dina Boluarte tras rechazo de adelanto de elecciones

Dina Boluarte asegura que no renunciará a la presidencia.

El Congreso no logró los votos para aprobar en primer legislatura el adelanto de elecciones para este año. El resultado llega más de un mes y medio después de que el Ejecutivo presentara el primer proyecto al que luego se le sumarían ocho de otras bancadas. Desde el partido de Acción Popular, se ha pedido la renuncia de la presidenta Dina Boluarte para que el siguiente en la línea de mando convoque a elecciones generales.

A través de un comunicado, el partido de la lampa reconoció que el pedido de comicios adelantados responde a un pedido de la población y que permitirá la pacificación de la calles. Al no haber logrado responder a dicho reclamo, la jefa de Estado debería dar un paso al costado para que José Williams asuma la presidencia y convoque a elecciones, tal como lo señala la Constitución Política del Perú.

La agrupación apuesta porque sean elecciones generales; es decir, que la ciudadanía elija a una nueva fórmula presidencial, a un nuevo Congreso y a nuevos representantes ante el Parlamento Andino. “Respaldamos la propuesta “Que se vayan todos”, se lee en su publicación. Dicho texto también es usado para declinar de la actuación e iniciativas presentadas por la bancada de Acción Popular.

Comunicado de Acción Popular ante crisis en el Congreso.

El 30 de enero el congresista Wilson Soto de Acción Popular propuso que junto a la presidenta, congresistas y parlamentarios andinos fueran también retirados del cargo los gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y regidores elegidos en octubre del año pasado. Ese mismo día, Jorge Flores también del partido de la lampa presentaba otro proyecto que proponía elecciones en el 2023 en el que se hiciera un referéndum por la Asamblea Constituyente.

Nueva propuesta

Tal como lo anunció Dina Boluarte en un reciente mensaje a la Nación, tras no aprobarse el adelanto de elecciones al 2023, el Ejecutivo volvería a presentar una iniciativa legislativa que contemple comicios para este año. Asimismo, se incorporará otro proyecto en que se abre paso a la reforma de la Constitución, la misma que estaría a cargo del siguiente Congreso a ser elegido. La medida fue confirmada por Alberto Otárola.

“Creemos que todavía hay espacio para el diálogo, para la búsqueda de aproximaciones sucesivas, confiamos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias. Nosotros reiteramos que es responsabilidad de este órgano del Estado solucionar este tema. Si hubiera dependido del Poder Ejecutivo, nosotros habríamos resuelto este asunto tal como figura en el proyecto de ley que hemos presentado”, sostuvo el premier.

Alberto Otárola es el segundo premier del gobierno de Boluarte.

Este recalcó que Dina Boluarte no dimitirá como presidenta de la República. Se continuará buscando vías a través del Congreso para permitir que la ciudadanía regrese a las urnas. Esto a pesar de diversas voces que piden la salida de la mandataria ya no como respuesta a las muertes registradas, sino también como la única vía constitucional que lograría una inmediata convocatoria de elecciones generales.

Falta de consenso

La representación nacional no ha llegado a un acuerdo sobre las próximas elecciones al no ceder a algunas postura que entre estos consideran extremas. La derecha descarta respaldar el referéndum para una Asamblea Constituyente mientras que la izquierda no aceptará ninguna propuesta que no contemple la consulta popular. Otros, incluso, consideran que el adelanto de elecciones no es una salida a la crisis.

Figuras como Jorge Montoya, José Cueto y Gladys Echaíz se rehusan a dar su voto a comicios este año. Desde el fujimorismo, Tania Ramírez asegura que los parlamentarios han sido elegidos por cinco años y se debe respetar dicho mandato. En una reciente entrevista señaló que la población debe asumir los resultados de la votación en la que participó.

