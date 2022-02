Martín Vizcarra anuncia inscripción de Perú Primero: “En un mes presentaremos todos los requisitos al JNE”

En una transmisión en vivo por Facebook, Martín Vizcarra dijo que inscribirá formalmente a su partido. | Foto: Composición / Infobae

Durante su transmisión en vivo de cada miércoles, el expresidente Martín Vizcarra comento sobre la coyuntura política y anunció que va a inscribir formalmente a su partido Perú Primero. Señaló que piensa presentarse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un mes.

En esta edición de #MartínEnVivo, Vizcarra señaló que plantea que Perú Primero sea un partido de centro que recoja a la población que no se siente identificada con los otros partidos políticos presentes en el país.

“De acá a un mes estaremos presentando todos los requisitos que están establecidos en las normas al Jurado Nacional de Elecciones para que podamos nosotros llevar esta forma de pensar: que no estamos de acuerdo con la extrema izquierda que quieren manejar el gobierno, pero tampoco estamos de acuerdo con esta extrema derecha que quiere mantenerse en el poder como ha estado por décadas sacando provecho solamente para los grandes grupos económicos”, dijo acompañado de una bandera del Perú y de su partido detrás de él.

El exmandatario señaló que el partido está siendo construido por personas en diversas regiones del país y que apunta a representar a aquellos que no se sienten representados actualmente por el Poder Ejecutivo y Legislativo de hoy en día

Con ello, Vizcarra hizo referencia a la encuesta de Ipsos, del 13 de febrero, que detalla que el 74% de los peruanos prefiere que se convoquen a elecciones generales en caso de que el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte sean vacados o renuncien a sus cargos. El expresidente sostuvo que la tregua ente el Legislativo y Ejecutivo se dio justamente para amortiguar este rechazo.

PEDIDO DE CONFIANZA

En cuanto al pedido de confianza del Gabinete Ministerial, programado para este 8 de marzo, el excandidato al congreso dijo que el Parlamento debería como “mínimo” pedir el retiro “por lo menos” del ministro de Salud, Hernando de Salud; de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; y de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado.

“El 8 de marzo va a ser una fecha clave porque ahí veremos cuál es la actitud de los congresistas respecto al ejecutivo. Ya lo hemos dicho, que irónico, el 8 de maro es el día internacional de la mujer y en ese día el Gabinete que tiene solo tres ministras de 19 ministros, es decir el 15%, va a ir a pedir la confianza”, señaló.

SOBRE SU EJERCICIO COMO CONGRESISTA

Vizcarra también mencionó a inhabilitación política en su contra, la cual le impide ejercer como congresista electo, señalando que ya ha recurrido a instancias internacionales para revertir la decisión del Congreso de la República.

“Más de 200 mil personas, ciudadanos votantes, de aquí de la ciudad de Lima, votaron para que yo sea su representante en el Congreso. Y esos 200 mil votantes no tienen voz, porque el propio Congreso de manera ilegal e inconstitucional me inhabilitó. Pero no se preocupen, se va a revertir la situación”, dijo el exmandatario sobre la inhabilitación en su contra, la cual le imposibilita ejercer como congresista electo.

“ Ya hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revertir esa situación y poder ir, no llevando mi voz, sino llevando la voz de cientos de miles de peruanos que no se sienten representados por los actuales congresistas”, agregó Vizcarra.

COMENTARIOS DE CASTILLO SOBRE LA PRENSA

Martín Vizcarra consideró preocupante que el Gobierno no respete a la prensa y la considere un chiste, ya que es un pilar fundamental de la democracia. Así, recordó que hasta el día de hoy se escriben noticias sobre él y “hablan mal de él”.

Luego, se dirigió al Presidente: “Señor Castillo, cuando usted contesta la pregunta de un periodista tenga algo bien en claro, no le está contestando al periodista, le está contestando a todos los peruanos”.

Así, criticó las acciones del presidente, para alejar a la prensa con cercos policiales y solo permitiendo el paso de aquellos que trabajan en el canal estatal, es decir TV Perú.

