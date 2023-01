Por qué Adolfo Chuiman no aparece en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’

Adolfo Chuiman no aparece en la décima temporada y seguidores se alarman. América TV

El pasado lunes 9 de enero regresó a la pantalla chica Al Fondo Hay Sitio con su décima temporada. Y aunque la serie no hay dejado el primer lugar en sintonía, son muchos los que se preguntan a través de las redes sociales por qué no aparece Adolfo Chuiman hasta la fecha.

En su tercera semana de estreno, Peter no aparece en escena, hecho que ya ha preocupado a sus seguidores. Pero por qué, este querido personaje ya sale en el programa.

Como se recuerda, en la décima temporada, Madame (Yvonne Frayssinet) descubrió que Peter había comprado la casa de los Gonzales. Tras recibir el rechazo y reclamos de Francesca, el mayordomo decidió marcharse de la casa. Antes, le dijo que solo quiso cuidarla de su esposo, Diego Montalbán.

Un día después de este enfrentamiento, Peter se fue de la casa sin decir nada a nadie, solo le dejó una carta a su madame. En el último capítulo de Al Fondo Hay Sitio, Francesca Maldini se entera que Peter alquiló un departamento en el distrito de San Isidro y piensa en llamarlo, pero se arrepiente.

¿Qué dijo Peter al respecto?

En una entrevista con Infobae, Adolfo Chuiman contó que muchas personas le preguntan por qué no aparece en la serie, que ya extrañan su presencia. Sin embargo, él no tiene ningún problema en recordarles lo que pasó en la temporada 9. Asimismo, señaló que solo está a la espera del guion para su pronto regreso a la producción.

Sin embargo, hay una situación que estaría tambaleando su decisión. El actor confesó que viajar todos los días a Pachacamac para grabar lo está agotando mucho.

“Yo recién entro en unas semanas, todo depende del guion, estoy esperando que me llamen, pero ya sinceramente, con este sol irse a Pachacamac... ay, Ave María, son casi dos horas de ida y dos horas de regreso. Pero bueno... chamba es chamba. ¿Si estoy agotado? Es largo el trayecto. La lejanía de Pachacamac me baja un poco”, indicó.

También señaló que está muy preocupado por la situación que enfrenta el país, otra de las razones que lo llevan a analizar sus viajes a Pachacamac. “Todo está muy peligroso, espero que todo esto se arregle y paren las protestas. Que se tranquilice todo porque con la violencia no se logra nada”, señaló el artista.

Adolfo Chuiman no quiso a su personaje en un principio.

El actor detalló que tiene una conversación pendiente con Gigio Aranda. No obstante, resaltó que continuará un tiempo más en la serie, pues desea enfocarse en un proyecto propio, el cual espera que pueda aterrizar en algún canal. “América TV tendrá la prioridad”, resaltó.

“Ahora estoy con un proyecto nuevo. Yo fui el de la idea de Taxista Ra Ra, y era solo media hora, una vez a la semana. El programa pegó y de ahí llegó Mil Oficios. Me dijeron, Adolfo por qué vas a ser taxista, nomás, puedes hacer varias cosas. Duró años también. Para mí es buenísimo este proyecto, porque tiene tres personajes principales, agarra contexto. Realmente lo estoy analizando mucho”, dijo.

Adolfo Chuiman llegó a querer a Peter, pese a que no quiso interpretarlo

El actor contó también que asumir el papel de Peter le ha dado muchas alegrías, aunque en un principio no quiso interpretarlo. Adolfo Chuiman confesó que el saber que encarnaría a un mayordomo no le gustó “para nada”, pues consideraba que por su trayectoria merecía un papel más relevante. Lo que nunca imaginó es que este personaje terminaría siendo uno de los principales y el más querido por el público.

“Me di cuenta de que el actor tiene que hacer de todo. Peter es el mayordomo enamorado, y eso lo hace mantenerse cerca siempre de su madame. Hace su trabajo con amor por estar al lado de ella. Muchos se han sentido identificados, porque sucede. Llegué a querer al personaje por la intensidad que tiene, le di cariño y amor al personaje”, señaló a Infobae.

“Siempre he creído que si un actor no tiene intensidad, no tiene vida. Pegó mucho, y me di más cuenta cuando le dispararon (en la segunda temporada), fue un rating histórico el que logró. Para mí, cómo persona fue emocionante, sentir ese cariño en las redes sociales. Pero a más cariño, más compromiso. Ahí está el resultado”, concluyó.

