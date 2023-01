Adolfo Chuiman cuenta la razón por la que podría decirle adiós a Peter en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Adolfo Chuiman no quiso a su personaje en un principio.

Con más de 50 años de trayectoria, Adolfo Chuiman nunca imaginó que Peter, un mayordomo que está enamorado de su madame, lograría calar tanto en el corazón de las personas. Lo ha podido percibir no solo cuando sale a la calle, sino también en el rating. Recordemos que en la segunda temporada, Peter recibió un disparo que casi lo lleva a la muerte. En aquella oportunidad, este capítulo alcanzó 44 puntos de promedio, además logró picos de 52 en el sector AB.

Ante el regreso de Al Fondo Sitio este 2023, con su temporada 10, son muchos quiénes se han percatado de la ausencia de Adolfo Chuiman. Como se recuerda, Peter abandonó la casa de los Maldini Montalbán luego de que Francesca descubriera que él les compró la casa a los Gonzáles.

“En la calle me preguntan por qué ya no salgo, y les tengo que explicar la razón (risas). Hay unos que no entendían el motivo. Como actor, eso me sorprende y me alegra a la vez”, contó Adolfo Chuiman a Infobae, que también reveló que aprendió a amar a su personaje, pues en un principio lo rechazó por considerar que no tendría relevancia.

En aquella oportunidad, se lo dijo a Efraín Aguilar, productor de las primeras 8 temporadas de la exitosa serie. Más tarde comprendería de la importancia que tenía en la serie. Sin embargo, hay un motivo muy fuerte que lo llevaría a analizar su permanencia en la producción, los largos y constantes viajes a Pachacamac.

Adolfo, ¿cuándo regresas a la serie?

Yo recién entro en unas semanas, todo depende del guion, estoy esperando que me llamen, pero ya sinceramente, con este sol irse a Pachacamac... ay, Ave María, son casi dos horas de ida y dos horas de regreso. Pero bueno... chamba es chamba.

¿Te están agotando estos viajes?

Es largo el trayecto. Además, ahora estoy con un proyecto nuevo. Yo fui el de la idea de Taxista Ra Ra, y era solo media hora, una vez a la semana. El programa pegó y de ahí llegó Mil Oficios, me dijeron, Adolfo por qué vas a ser taxista, nomás, puedes hacer varias cosas. Duró años también.

¿Este proyecto es para TV? ¿De qué trata?

Sí, sería para televisión, lo estoy estudiando bien, para mí es buenísimo, porque tiene tres personas principales, agarra contexto. Realmente lo estoy analizando mucho, porque yo he hecho una carrera de teatro, he hecho 18 obras de teatro dramático. Siempre he creído que al actor se le ve en las tablas, no solo en la televisión. Eso es agotador, pero en ese tiempo era muchacho, tenía fuerza, luego entré a la televisión. Pero ahora a mis ...tinueve años, el caballo se cansa (risas).

¿Cuántos años?

... tinueve. Tú solo pon tinueve (risas)

¿Este proyecto lo has presentado en algún canal?

Estoy en conversaciones con varias personas, pero lógicamente la prioridad es América TV. Vamos a ver cómo termina este año Al Fondo Hay Sitio. Nosotros empezamos la serie como jugando y luego pasaron 8 años.

Efraín Aguilar nos contó en una entrevista que, en un principio, hacer de un mayordomo no te gustó...

No me gustó para nada, después de tantos años de carrera consideré que no era para mí. Sí, se lo dije a Efraín, pero después me di cuenta de que el actor tiene que hacer de todo.

Adolfo Chuiman es uno de los personajes principales de Al Fondo Hay Sitio. (América TV)

Peter resultó ser uno de los personajes principales...

Es el mayordomo enamorado, y eso lo hace mantenerse cerca siempre de su madame. Hace su trabajo con amor por estar al lado de ella. Muchos se han sentido identificados, porque sucede.

¿Qué sientes por Peter ahora?

Llegué a querer al personaje por la intensidad que tiene, le di cariño y amor al personaje. Siempre he creído que si un actor no tiene intensidad, no tiene vida. Pegó mucho, y me di más cuenta cuando le dispararon (en la segunda temporada), fue un rating histórico el que logró. Para mí, cómo persona fue emocionante, sentir ese cariño en las redes sociales. Pero a más cariño, más compromiso. Ahí está el resultado.

Si encuentras dónde aterrizar tu proyecto, ¿estarías dispuesto a dejar ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Como te digo, aún no lo sé. Aún estoy en conversaciones, debo plantearlo a Gigio Aranda y a la producción, aguantaría un poco más, nomás. La lejanía de Pachacamac me baja un poco. Estoy tratando de comunicarme con Gigio para conversar sobre ese tema.

