Al Fondo Hay Sitio: ¿Por qué Doña Nelly se fue de la exitosa serie?

Doña Nelly y la razón de su salida de Al Fondo Hay Sitio.

Al Fondo Hay Sitio se ha convertido en una de las series con más éxito de los últimos años. Su regreso en este 2023 con un elenco nuevo e historias un poco diferentes a las de las primeras temporadas volvió a enganchar a su público que tiene en su memoria mucho de lo que pasaba en ‘Las Lomas’.

Sin embargo, uno de los personajes más queridos fue, indudablemente, Doña Nelly. La matriarca de los Gonzales estuvo en cada uno de los momentos importantes de las primeras temporadas, pero su final no convenció a muchos de sus fanáticos, quienes en su momento señalaron que merecía una mejor despedida.

¿Cómo murió Doña Nelly en Al Fondo Hay Sitio?

Todos sabían que Nelly Camacho, interpretada por Irma Maury, era mujer ambiciosa y siempre deseó ser igual de millonaria que Francesca Maldini. Pero jamás imaginaron cómo sería su final y fue de la forma más inesperada.

Te puede interesar: Guionista Gigio Aranda revela que ya tiene pensado el regreso de Doña Nelly a Al Fondo Hay Sitio

En el capítulo 996 que se desarrolló durante la sexta temporada de la serie, se vivió uno de los finales más triste de la historia. Nelly Camacho había logrado lo que tanto deseaba, se compró una lotería y ese era el número ganador.

La esposa de Don Gilberto llegó a las Lomas con esta inmensa noticia, pero los sentimientos la embargaron al punto de no poder siquiera contárselo a su familia. Mientras Nelly llegaba al barrio se paró en la puerta de su casa y dio unas palabras, afirmando que ya iba a ser como Francesca, pero esta gran noticia pudo más y un paro cardiaco terminó con su vida. La madre de Teresa se desplomó en su puerta y el boleto de la lotería desapareció. Fue su esposo quien lo vio luego de varios minutos cuando ya era demasiado tarde.

Doña Nelly murió en la sexta temporada de Al Fondo Hay Sitio | América Televisión

¿Por qué Irma Maury decidió salir de Al Fondo Hay Sitio?

Muchos actores confiesan que el trabajo en televisión es uno de los más agotadores. Existen escenas que se graban por muchas horas, algunas muy temprano y otras a altas horas de la noche, por lo que es casi imposible que tengan un horario fijo.

Te puede interesar: Adolfo Chuiman y el posible adiós a su personaje de ‘Al Fondo Hay Sitio’: actor cuenta la razón

Este trajín por varios años habría sido el causante de la decisión de Irma Maury de dar un paso al costado en la serie. En una pasada entrevista a Correo, la actriz reveló que se sentía agotada del trabajo y prefirió ponerse como prioridad y disfrutar de su vida.

“Me fui de ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque estaba cansada y quería vivir más para mí, buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice. Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo”, confesó al mencionado medio.

Doña Nelly confesó que deseaba dejar de actuar como Doña Nelly.

Incluso, en una entrevista a América Televisión, confesó que no extrañaba a su personaje y que hasta le parecía cargosa. Pero, algo que más le incomodaba era que la gente comenzaba a llamarla solo con el nombre de Nelly y no como Irma.

“No (extraño a Nelly). Es más ya me parecía un poco cargosa porque en la calle ya me quitaba el nombre y no me gustaba”, comentó la actriz.

¿Doña Nelly volvería a Al Fondo Hay Sitio?

Ante el estreno de la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio a mediados del 2022, muchos se preguntaron si existía la posibilidad de que Doña Nelly vuelva a la pantalla. Ante ello, la artista fue consultada por El Popular sobre sus recuerdos con el personaje, pero afirmó que no regresaría a la serie como la matriarca de los Gonzales.

“Tengo los mejores recuerdos del personaje y nada más. Si la vida me permite retornar lo haré con algo nuevo”, confesó. Además, sentenció a Nelly Camacho como un capítulo cerrado. “Claro, es un capítulo cerrado en mi vida, está muerta para mí”, confesó la actriz.

Irma Maury habló sobre su rumoreado regreso a Al Fondo Hay Sitio. (Foto: América TV)

SEGUIR LEYENDO