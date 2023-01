Efraín Aguilar se sinceró sobre ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Si me lo pedían de otra forma, hubiera aceptado regresar”

El director peruano dio su opinión sobre el regreso de 'Al Fondo Hay Sitio'. Video: Carlo Fernández C./Infobae.

Es imposible no pensar en ‘Al Fondo Hay Sitio’ cada vez que la canción de Tommy Portugal suena en la radio, o cuando escuchamos expresiones como “chiquitingo,” “oh my” y “basuuuuura”. Y qué decir sobre el rap del ‘Gringo Atrasador’, canción que lanzó Joel Gonzales, interpretado por Erick Elera, cuya letra muchos se saben de memoria.

El éxito que alcanzó ‘Al Fondo Hay Sitio’, dirigida por Efraín Aguilar en sus ocho primeras temporadas, pocas veces se ha visto en la televisión peruana. Logró récords de sintonía, catapultó a la fama a jóvenes actores y se convirtió en la teleserie favorita del público por casi una década.

Muchos creían que su fin había llegado en diciembre de 2016, cuando se emitió el último capítulo de la teleserie de América TV. Sin embargo, seis años después, los peruanos fueron sorprendidos con una novena entrega, en la cual su director original, Efraín Aguilar, ya no formaba parte.

“Debió quedar como un gran recuerdo, pero el público, la presión de las redes y el éxito de las repeticiones obligó a la empresa a retornar Al Fondo Hay Sitio”, nos señala el director y productor peruano desde el Teatro Jade, donde dicta clases de actuación.

Efraín Aguilar conversó en exclusiva con Infobae desde el Teatro Jade, en Lince.

Efraín Aguilar, creador de ‘Taxista, ra ra’, ‘Mil oficios’ y ‘Así es la vida’, recibió al equipo de Infobae en su nuevo centro de labores, ubicado en el Centro Comercial Arenales, el cual alquila tras haber dejado el Teatro Canout. No solo habló de los recuerdos que le dejó ‘Al Fondo Hay Sitio’, sino también sobre la nueva temporada de Gigio Aranda.

Efraín, dejaste atrás el Teatro Canout y ahora estás en Lince, ¿cómo tomas el cambio?

Para mí, hablar del Teatro Canout es remover sentimientos muy íntimos de amor y afecto. Me dolió mucho dejarlo porque gran parte de mi vida está ahí, 20 años. Ahora estoy en Arenales, he hecho algunas implementaciones para tener más espacio y dictar mis clases. Le doy oportunidad a jóvenes, a una nueva generación. Hacemos obras de calidad, pero el resultado no es el esperado.

¿A qué se debió su salida del teatro miraflorino?

Los propietarios tenían una oferta extraordinaria que yo no podía equiparar. Me dieron tres meses y me vine acá, fue difícil encontrar esta salida. Pero yo soy enemigo de los conflictos, me fui dejando una buena relación con ellos.

Ahora quienes llenan las butacas del teatro Canout son Jorge Luna y Ricardo Mendoza, de Hablando Huevadas. ¿Qué opinión tiene de ellos?

Yo pienso que el humor es una situación en la cual llegas al público sin herir a nadie. Tomar como circo y mofarse del público no es humor, es agredir a costa de una persona. Eso siempre da risa. No critico lo que hagan, pero no me gusta. Tampoco tengo por qué envidiar el éxito ajeno, en lo absoluto.

El creador de 'Al Fondo Hay Sitio' le confesó a Infobae que no está de acuerdo con el humor de Hablando Huevadas. Video: Carlo Fernández C./ Infobae.

Usted también ha sido artífice de grandes éxitos, entre ellos Al Fondo Hay Sitio. ¿Cómo nace la idea?

Yo lo llamo televisión testimonial y lo venía haciendo desde ‘Risas y Salsas’, donde criticaba los defectos que tenemos como limeños. Lo mismo en ‘Taxista, Ra Ra’ y ‘Mil Oficios’, en esos años había una carencia de trabajo y la gente hacía de todo para mantener su estatus. ‘Así es la vida’ reflejaba el fenómeno del crecimiento vertical porque la gente de clase media no iba a los conos, sino a edificios. Vimos que la gente no se llevaba muy bien con los vecinos.

Así como los Gonzales y los Maldini…

Sí, de hecho la idea de ‘Al Fondo Hay Sitio’ salió de Gigio Aranda y yo como productor dije ‘lo hacemos’ porque, en ese tiempo, se había estrenado un sketch muy exitoso de Jorge Benavides y Carlos Álvarez, llamado las pitucas de la Molina. Gigio empezó a trazar todo con su ingenio y yo impuse algunas cosas.

¿Cómo cuáles, por ejemplo?

Yo quise que la escenografía fuera lo más realista posible. También exigí a los gerentes que los actores pasen por un proceso de creación de personaje. Ensayamos todos los días por dos meses, era pagado. Eso se hizo por primera vez en la historia de la televisión peruana.

Al Fondo Hay Sitio estrenó su primer episodio el 30 de marzo de 2009.

Asumo que el proceso de elegir a los actores para este proyecto tampoco fue nada fácil…

Cuando hice ‘Mil Oficios’, al casting se presentaron como 600 personas, en ‘Así es la vida’ 3 mil y para ‘Al Fondo Hay Sitio’ 7 mil personas, era impresionante. Fue largo, pero creo que acerté al momento de elegir y los actores también hicieron un gran trabajo. Por ejemplo, Erick Elera nos dijo que entre sus virtudes sabía tocar la guitarra y eso le agregamos al personaje. Nataniel Sánchez contó que sabía torcer los ojos y eso también lo añadimos. Todo para que no se viera fingido. Ahora hay muchos casos de eso…

¿Hubo alguien del elenco que no estuvo de acuerdo con el papel que se le dio?

Cuando a Adolfo Chuiman le dimos el papel de Peter, él subió a mi oficina. Me dijo, ‘Efraín, 30 años de actor ¿para ser mayordomo?’. Y le respondí ‘Adolfito, ¿crees que soy tan tonto para desperdiciar tu calidad de actor en un papel cualquiera? Acuérdate de mí, te sentirás orgulloso de Peter’. ¿Y ahora? La muerte de Peter tiene récord de sintonía, hizo 41 puntos, una cosa increíble.

Y por el contrario, ¿qué personaje pensó que no iba a causar tanto éxito?

Sinceramente, el de Irma Maury (Doña Nelly). Sabía que era una excelente actriz, había sido mi alumna. Pensé eso porque ya había hecho una cosa parecida en ‘Mil Oficios’, y como que no calzaba. Pero ella con su calidad impresionante de actriz me demostró todo lo contrario.

¿Le dolió que se fuera de la serie?

Sí, porque yo hice de todo para que Irma se quedara. Pedí que le pusieran movilidad porque ella vive lejos, en Ventanilla. Pero ella tiene una personalidad muy definida y por eso cuando me dijo ‘hasta aquí nomás llegó’, respeté su decisión. ‘Qué voy a hacer’.

Irma Maury dejó de aparecer en 'Al Fondo Hay Sitio'. Su personaje, Doña Nelly, murió de un paro cardíaco.

Dirigió al elenco por varios años y se ha comentado que hubo una rencilla entre Karina Calmet y Gustavo Bueno. ¿Cómo manejaba estos conflictos detrás de escena?

Hay que destacar que ellos son artistas. Ponen por delante de todo sus pensamientos e ideas, su profesión es ser artista. Los problemas se quedaban en la calle, aquí (en el set) entramos a trabajar. Yo nunca he permitido que el grupo se divida, el que era gestor de querer eso le decía, con todo respeto, que se fuera. Yo conversaba con todos los primeros lunes de cada mes, ahí nos decíamos nuestras vidas, nos desahogamos.

También se habla de un conflicto entre usted y Christian Thorsen (Raúl del Prado), quien no podría volver a la serie por justamente esta disputa del pasado...

Sobre la posibilidad de hacer o no hacer algo, es un criterio personalísimo e individual de Gigio Aranda, él es quien decide. Él es el productor general, que él imponga su criterio y las cosas van a marchar bien.

¿Cuál es su relación actual?

Con todos somos muy amigos. Los problemas personales que él tenga con la empresa, yo no tengo por qué inmiscuirse ni opinar. Todos son mis hijos.

Efraín Aguilar habló sobre el popular 'Platanazo' de 'Al Fondo Hay Sitio'. Video: Carlo Fernández C. /Infobae.

Y sobre esto, ¿tiene un hijo favorito?

No, yo no soy mal padre (risas). Les tengo una gran estimación, hemos conversado tantas veces en mi oficina individualmente, conozco sus problemas. A veces, en reuniones particulares hemos discrepado como cualquier persona, pero el profesionalismo de todo actor es conocer que es un centro de trabajo y existe una jerarquía, y eso se debe respetar.

¿Por qué acabó ‘Al Fondo Hay Sitio’ a pesar del éxito que tenía?

Eran cuestiones de índole empresarial. Estábamos en un local alquilado y el propietario lo iba a vender, obligatoriamente teníamos que ir a otro lado. Ya teníamos ocho años, ¿quién nos garantizaba que el éxito fuera igual? Era difícil. Entonces, optamos por cerrar la serie. Hicimos un final forzado, pero hermoso y emotivo. Debió quedar como un gran recuerdo.

¿Qué pasó después? ¿Por qué rechazó estar en la nueva temporada?

Gigio Aranda presentó un proyecto en el cual yo no estuve. Hicieron la segunda parte en la cual, tangencialmente, me dijeron si podía estar. Dije que no, no quería. No porque me sintiera incómodo, ni nada. Es más, si me lo hubieran pedido de otra forma lo hubiera aceptado, pero no en la forma como lo hicieron, como un ‘dejar caer’. Ahí quedó.

La octava temporada de 'Al Fondo Hay Sitio' acabó con la destrucción de la casa de la familia Gonzalez.

Si hubiera formado parte de la novena entrega, ¿cómo habría sido la dirección de la historia?

Yo hubiera buscado la creatividad de nuevos personajes, hacer que los personajes tengan la edad y los problemas de la edad que alguien tiene después de ocho años. No estoy criticando a Gigio, reitero que él es un guionista de exportación.

¿Ha visto algún capítulo? ¿cuál es su impresión de la nueva versión?

Vi dos o tres capítulos el año pasado, pero a veces lo veo en Youtube. Me gusta la incorporación de nuevos personajes, algunos son muy buenos, pero me hubiera gustado que los actores tuvieran orientación de cómo evolucionar un personaje. Hay un viejo dicho, no hay peor chistoso que aquel que quiere hacerse el gracioso. La situación es lo que da risa. Desde mi punto de vista y por lo que he visto, algunos actores tienen esa intención, de querer hacerse los chistosos. Eso a mí no me ha gustado nunca.

Entonces, ¿qué le aconseja a Gigio Aranda?

No tengo consejos para un crack, él es Messi y yo soy pelotero de barrio escribiendo. Él es de exportación y yo soy de local. Retomar una serie es difícil, no quisiera estar en su pellejo. Tengo entendido que les va muy bien, que lideran el rating y eso para mí es suficiente.

La familia Montalbán llegó a Las Nuevas Lomas en este novena temporada.

¿Le gustaría volver a dirigir ‘Al Fondo Hay Sitio’?

No, me gustaría hacer otra producción. Siempre me ha gustado renovarme, llevar gente nueva y no gente que sean grandes profesionales.

¿Hay algún figura del medio artístico que lo haya sorprendido con su talento actoral?

Yaco Eskenazi es buen actor. Un día lo puse en escena y me quedé con la boca abierta de las condiciones innatas que tenía. Su personaje estaba en ‘Así es la Vida’ y era de los que no iba a durar mucho, me quedé con las ganas. Después, quise volver a trabajar con él, pero ya estaba comprometido con Esto es Guerra. Lo entendí porque de ganar mucho a ganar menos (como actor), es difícil.

Tengo entendido que también trabajó con Gisela Valcárcel…

Ella fue una de mis alumnas hace muchos años. Conmigo trabajó en la primera obra que hizo, con ella hice una película también. No la hice yo, porque me serrucharon el piso. Estaba Adolfo Chuiman y ella. Yo le digo ‘loquita linda’.

¿Cree que sea buena actriz?

No es buena actriz, ella lo sabe (risas). Yo le digo la verdad, es una gran conductora. Tiene talento para conducir, pero talento actoral definitivamente no. Era regular, cumplía con su trabajo. La felicitó por haber encontrado su vocación, por eso tiene éxito tras éxito.

Efraín Aguilar recordó a Gisela Valcárcel como su alumna. Video: Carlo Fernández C./Infobae.

El dato

Dirigido para jóvenes y adultos de 13 años en adelante, los talleres de formación actoral de Efraín Aguilar comenzarán su ciclo de otoño 2023 este 15 de marzo. “Las clases siempre terminan con una obra en escena como un verdadero teatro profesional”, indicó el director y productor peruano.

Los estudiantes del tercer ciclo presentarán la obra “Los fusiles de la madre Carrar”, de Bertolt Brecht. Dicha puesta en escena se llevará a cabo en el Teatro Jade, ubicado en el quinto piso del Centro Comercial Arenales.

Efraín Aguilar ahora ofrece clases en el teatro Jade. Video: Carlo Fernández C. /Infobae.

