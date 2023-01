Liga 1 2023: Ministerio del Interior no dio garantías a cuatro partidos y pone en suspenso el inicio del torneo

Cuatro partidos de la Liga 1 2023 no recibieron las garantías del Ministerio del Interior.

El conflicto por los derechos de televisión entre la Federación Peruana de Fútbol y los clubes que están con el Consorcio Fútbol Perú no es el único problema que pone en riesgo el arranque de la Liga 1 2023, pues la situación que vive el país también golpea al fútbol peruano. El torneo estaba previsto para que empiece el pasado 21 de enero, sin embargo, no pudo jugarse por la coyuntura nacional y parece que volverá a suceder este fin de semana. ¿Por qué? El Ministerio del Interior no le dio garantías a cuatro partidos del campeonato: Alianza Lima vs Deportivo Municipal, Academia Cantolao vs Sport Boys, Deportivo Binacional vs ADT de Tarma y Cienciano vs César Vallejo; porque esos encuentros se realizarán en ciudades que están en Estado de Emergencia.

“Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que el Plan de Protección y Seguridad presentado por el club Academia Deportiva Cantolao con el documento a) de la referencia, para el espectáculo deportivo contra el club Sport Boys, programado para el 29ENE2023, ha sido DESAPROBADO; teniendo en consideración que con el documento b) de la referencia integrantes de la Comisión Nacional Contra la Violencia den Espectáculos Deportivos acordaron el 17ENE2023 que no se otorgue garantías para ningún espectáculo deportivo de fútbol ni de ningún otro deporte federado u de cualquier otra índole, ya se a puerta cerrada o con público presente, hasta nuevo aviso; aunado la ampliación del estado de emergencia en el departamento de Lima a partir del 15ENE2023, por el término de TREINTA (30) días calendario, medida dispuesta con el Decreto Supremo N° 009-2023-PCM del 14ENE2023.”, así dice el oficio entregado por el MININTER sobre el partido entre Academia Cantolao y Sport Boys, encuentro programado para el domingo 29 de enero a las 11:00 horas, en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Según el documento, no se podrá jugar el partido por la extensión del Estado de Emergencia que el Gobierno declaró a través de un Decreto Supremo por 30 días más para los departamentos de Puno, Cusco, Lima, Callao, entre otros. Es decir, no habrían eventos deportivos hasta el próximo 15 de febrero porque la medida fue dada el 15 de enero: eso haría que el inicio del campeonato se suspenda una vez más. En las próximas horas habrán más novedades al respecto.

Te puede interesar: La Liga 1 informó cuándo y cómo se iniciará el Torneo Apertura

Partido que se juega en Puno

Viernes 27

Deportivo Binacional vs ADT de Tarma / Estadio por definir (19:00 horas)

Partidos que se juegan en Lima

Sábado 28

Alianza Lima vs Deportivo Municipal / Estadio Alejandro Villanueva (15:30 horas)

Domingo 29

Academia Cantolao vs Sport Boys / Estadio Elías Moreno de Villa El Salvador (11:00 horas)

Partido que se juega en Cusco

Lunes 30

Cienciano vs César Vallejo / Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco (19:00 horas)

*Deportivo Binacional pidió que su encuentro se juegue en Arequipa porque no pueden regresar a Juliaca por las protestas. Hace tres semanas que el equipo de Wilmar Valencia está entrenando en la ‘Ciudad Blanca’.

Oficio que el Ministerio del Interior le mandó a la Academia Cantolao.

Te puede interesar: Sport Boys vs Ayacucho FC: Cronología del reclamo al TAS

La Liga 1 en el ránking IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol realizó una lista sobre las mejores ligas del balompié del mundo del 2022. Comprende a 80 campeonatos, donde el líder es el Brasileirao, dejando a todos sorprendidos, con1181 puntos. El torneo brasileño superó a la Premier League (Inglaterra – 1086 unidades), LaLiga Santander (España – 967,5), Bundesliga (Alemania – 921, 5) y Serie A (Italia – 866). Cabe resaltar, que este sondeo está elaborado netamente en base a estadísticas, las cuales se acumulan a lo largo de una temporada por el desempeño de los clubes en las diversas competencias continentales.

El torneo peruano también está considerado y para sorpresa de muchos, se encuentra en el puesto 35, con un puntaje de 367, dejando atrás al campeonato de Costa Rica (45 con 361,25), Arabia Saudita (40 con 352,75), Estados Unidos (43 con 338), entre otros. El lugar alcanzado por la competición nacional es para aplaudir porque escaló 30 posiciones respecto al del año 2021, que estuvo en la casilla 65. Un ascenso que es celebrado por todos los hinchas peruanos.

Liga 1 y su ubicación en ránking IFFHS 2022.

SEGUIR LEYENDO