Liga 1 vs GOLPERU: el cruce de spots en defensa de sus modelos de transmisión del torneo peruano

Liga 1 y GOLPERU enfrentados por derechos de televisión.

El conflicto por los derechos de transmisión de los partidos del torneo continúa a seis días del arranque del campeonato. Mientras la Federación Peruana de Fútbol espera la aclaración de la medida cautelar de la justicia a su solicitud, se reafirma en su posición y el Consorcio Fútbol Perú defiende sus intereses. Las diferencias entre Liga de Fútbol Profesional y GOLPERU escalaron a través de de spots publicitarios en redes sociales y medios de comunicación.

GOLPERU, operador que tiene contrato vigente con Alianza Lima, Universitario de Deportes, Melgar, Deportivo Municipal, Deportivo Binacional, Cienciano, Cusco FC y Sport Boys; inició una campaña a través de sus redes sociales y publicidad en canales de televisión en contra del nuevo modelo de transmisión de la FPF, donde se centra en explicar que ahora el hincha deberá pagar más por ver los partidos del torneo.

“La Federación Peruana de Fútbol anuncia su nuevo sistema de transmisión como ‘una liga para todos’, pero ese slogan está incompleto, debería decir que es una liga para todos los que puedan pagar una suspcripción extra para seguir a sus equipos. El sistema actual permite que los hinchas cuenten con los partidos de nuestro campeonato como un beneficio más del actual operador de cable, pero con el nuevo modelo de la Federación pagarás un adicional. Deberás contratar otro cable operador y para ver todos los partidos de la Liga 1 tendrás que pagar una suscropción extra”, dice el video que lanzó GOLPERU.

Spot Publicitario de GOLPERU contra el nuevo modelo de la FPF. | GOLPERU

En sus redes sociales acompañaron el video con un mensaje a los usuarios. “¿EN VERDAD ES UNA LIGA PARA TODOS? Mediante el siguiente video te contamos todo sobre el nuevo modelo televisivo que busca imponer la FPF, donde los hinchas terminarían pagando más dinero por una suscripción extra que les permita ver a sus equipos”.

¿EN VERDAD ES UNA LIGA PARA TODOS? 👎



Mediante el siguiente video 📹 te contamos todo sobre el nuevo modelo televisivo que busca imponer la FPF 🇵🇪, donde los hinchas terminarían pagando más dinero 😱 por una suscripción extra que les permita ver a sus equipos ⚽. pic.twitter.com/BJh1JmZVFH — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 20, 2023

Respuesta de la Liga 1

El organizador del campeonato nacional respondió a GOLPERU de la misma forma, desmintiendo el contenido del material audiovisual que afirma que con los derechos de transmisión de la Federación Peruana de Fútbol, el hincha pagará más para ver los partidos de su equipo.

La Liga de Fútbol Profesional replicó, defendió su posición y aseguró que son la mejor opción por el bienestar del balompié nacional. Además, destacó en imágenes el reglamento de la FIFA relacionado a los derechos de transmisión.

“Cuando la ley está de tu lado, no tienes nada que temer. Cuando tienes la certeza de hacer lo correcto, no buscas asustar a los hinchas con afirmaciones falsas, ni incitarlo a la violencia y al desacato. Cuando trabajamos por el bien del fútbol peruano, por una liga más justa y competitiva, que llegue a más hinchas, que atraiga a más auspiciadores, que forme mejores jugadores”, explica el organizador del campeonato.

Spot de la Liga de Fútbol Profesional en respuesta a GOLPERU. | LIGA 1

Y las redes sociales oficiales de la Liga 1 se puso énfasis en la calidad y la comercialización masiva de los derechos de transmisión: “#UnaLigaParaTodos es llevar el fútbol a más hinchas, dentro y fuera del Perú, sin exclusividades ni monopolios y con la calidad de transmisión que jamás tuvimos”.

Medida cautelar con cambios

La FPF solicitó al Séptimo Juzgado Comercial de Lima la aclaración de la medida cautelar obtuvo a favor. El pedido es respecto a la suspensión de contratos de los derechos de televisión que implica solo a los clubes demandados que “no cuentan con autorización o aprobación expresa de la Federación Peruana de Fútbol”. Infobae se comunicó con Julio García, abogado especializado en deporte, quien explicó que no se trata de un cambio sino de solo una explicación.

“Esta aclaración no se necesitaba, no cambia nada, es más mediático. Esta es una posición de dos partes que están en disputa y cada una trata de posicionar lo que le conviene. Estamos hablando de contratos firmados con 8 clubes, y son 19 clubes, o sea, hay 11 clubes que le reconocen a la FPF el derecho, sería absurdo que ellos estén afectados y no puedan transmitir sus partidos de local”, afirmó.

El abogado especificó que los únicos equipos que no podrán transmitir sus partidos por GOLPERU son Alianza Lima, Cienciano, Deportivo Binacional, Melgar y Cusco FC, y no para todos los equipos como el Consorcio Fútbol Perú está manifestando.

“Como la FPF no ha tenido éxito en posicionar su postura, ahora busca aclarar, porque el Consorcio ha posicionado el concepto de que la medida cautelar estaba mal, porque alcanzaba a todos y nadie podía transmitir sus partidos. Yo no creo que haya estado mal, no era aplicable para cualquiera, sino solo a los que tuvieran que ver con el contrato firmado con el Consorcio, porque lo que buscaba la demanda era dejar sin efecto esos contratos que no los firmó la FPF”, señaló.

