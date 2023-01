Deportivo Pasto lleva una semana sin poder salir de Arequipa: plantel pide ayuda al Gobierno colombiano

El club Deportivo Pasto hizo un llamado al Gobierno Colombiano a través de sus redes sociales para que gestionen su salida del país, luego que se quedarán varados debido a las movilizaciones sociales en el país. (@DeporPasto)

Una semana sin retorno. El último domingo 15 de enero, Deportivo Pasto enfrentó a Melgar en amistoso internacional por la ‘Tarde Rojinegra’ disputado en el estadio Monumental de la UNSA. La visita se impuso 1-0 con gol de Joffre Escobar en el último minuto, en lo que fue la presentación oficial del cuadro peruano. Pero no todo fue alegría para el conjunto colombiano.

Debido a las diferentes protestas en todo el país, entre ellos en la ciudad de Arequipa, la ‘fuerza tricolor’ no ha podido retornar a su país. Esto porque decenas de ciudadanos intentaron invadir la pista de aterrizaje del aeropuerto de la región, provocando que la aerolínea cierre de manera temporal temporal sus instalaciones y servicios.

Deportivo Pasto también tenía pactado participar en la ‘Noche del Poderoso’ para medirse con Binacional en Juliaca. Pero debido a la situación del país, el duelo tuvo que llevarse acabo a puertas cerradas, el pasado 18 de enero, también en la ‘Ciudad Blanca’.

Deportivo Pasto pide ayuda para salir de Arequipa

Camilo Ayala, capitán del equipo, hizo un llamado a las máximas autoridades colombianas para que puedan apoyarlos en su regreso.

“En nombre del cuerpo técnico, parte administrativa y jugadores, quiero que conozcan la situación real del Deportivo Pasto, la cual ya la conoce la Embajada de Colombia en Perú. Hacemos este mensaje extensivo al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, al Ministerio de Deporte y especialmente a Gustavo Petro, Presidente de la Nación, para que solidaricen con la situación de Deportivo Pasto y nos den una pronta ayuda”, señaló.

Asimismo, el técnico Flabio Torres, que también dirigió en el 2020 a Binacional, agregó: “Estamos preocupados porque la situación acá en Perú es difícil. Vemos que el pueblo está reclamando y no llegan a ningún acuerdo. Queremos regresar al país, estar con nuestras familias. Queremos continuar con la preparación del equipo, lo que pedimos es un vuelo humanitario, estamos pidiendo esa clase de ayuda para que pronto regresemos a Colombia”

El equipo nariñense debuta en la Liga BetPlay 2023 ante Alianza Petrolera (lunes 30 de enero), luego que aplazaran la primera fecha, donde le tocaba enfrentar a Millonarios, por falta de estadios debido al Sudamericano Sub 20.

Melgar en huelga

Melgar es uno de los ocho equipos que renovó con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), pese a la advertencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre las nuevas normas de derechos televisivos: el ente firmó con 1190 Sports para que este se encargue de la transmisión de la Liga 1 2023.

Junto a: Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sport Boys, Deportivo Municipal, Cienciano, Cusco FC y Binacional; defendió su contrato con la empresa y se juntaron en una conferencia de prensa para anunciar que no participarán en el torneo hasta que la FPF no quite la medida cautelar que les impide negociar con un canal de manera independiente.

Además, ante la crisis social y política que vive el país, el inicio del campeonato peruano se postergó. La Liga de Fútbol Profesional informó a través de sus redes sociales que la primera fecha será reprogramada, y que se reiniciará el viernes 27 de enero de 2023 con la fecha 2 como ya estaba previsto.

