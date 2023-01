La agenda de la Asamblea Constituyente en el Congreso: cinco proyectos de ley ingresaron a la Comisión de Constitución

Aunque los grupos parlamentarios presentaron iniciativas por separado, una de las propuestas reúne a legisladores de ambas bancadas. (Composición: Infobae)

Las protestas y la ola de violencia en el país, que ya cobraron más de 50 vidas a lo largo del territorio nacional, continúan en aumento. Desde el Congreso de la República, mientras tanto, distintos sectores políticos trabajan en una agenda propia.

Si las marchas en las calles tienen como principal objetivo un próximo adelanto de elecciones, distinto al ya aprobado por el Legislativo para abril del 2024, diversas bancadas de izquierda persisten en la convocatoria a una asamblea constituyente (AC) mediante una consulta popular.

Mientras el lado opositor busca generar cambios en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), grupos parlamentarios como Perú Libre (PL) y Cambio Democrático-Juntos por el Perú presentaron al menos cinco proyectos de ley en torno a una AC en los últimos días.

Las iniciativas ya ingresaron a la Comisión de Constitución y Reglamento y permanecen en estudio. El grupo de trabajo, presidido por el congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular), ya ha solicitado la opinión de diversos especialistas para analizar estas propuestas.

Entre los consultados figuran distintos especialistas en Derecho Constitucional, entre ellos, Ernesto Blume, extitular del Tribunal Constitucional (TC). Asimismo, se pidió la consideración de instituciones como la JNE, ONPE, la Defensoría del Pueblo y ministerios como la cartera de Justicia para evaluar la aprobación de estos proyectos.

Las primeras dos iniciativas, presentadas solo un día después (5 de enero) de reanudarse las manifestaciones, provinieron de la bancada Perú Libre. Los documentos se presentaron entre el cinco y 16 de este mes, durante la agitada movilización masiva en todo el Perú.

Adelanto de elecciones

La primera legislatura ordinaria del 2022 se extenderá hasta el 10 de febrero, según comunicó el titular del Congreso, José Williams, para atender algunas reformas en torno a las próximas elecciones generales.

Dicha ampliación responde a los reclamos de un sector de la población, en distintas movilizaciones, que exige un cambio de fecha (abril del 2024) para el adelanto de los comicios. Esta medida, por el momento, solo fue aprobada en primera votación, es decir, necesita ratificarse en el Pleno con 87 votos para llevarse a cabo.

En este escenario, algunos congresistas de izquierda comentaron que no han decidido aún si volverán a votar a favor de este proyecto, pues plantean que se incluya la instalación de una asamblea constituyente (AC) para cambiar la Constitución.

El congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) señaló no se trata de “condicionar, sino de buscar una solución” a las protestas nacionales. En diálogo con RPP, afirmó que su bancada apoyará el adelanto siempre que se convoque la asamblea.

Otros legisladores que han expresado su intención por instaurar una AC son Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), Guillermo Bermejo (Perú Democrático) y Waldemar Cerrón (Perú Libre).

“[¿Qué pasaría si bancadas de izquierda deciden no ratificar el adelanto de los comicios?] Será responsabilidad de ellos el que no lo hagan, hay un compromiso de adelantar las elecciones. Si no se consigue eso vamos a tener un problema de término del mandato”, señaló el presidente del Parlamento, Wiliams Zapata.

